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電話解析AI「MiiTel Phone」、AIビジネスアシスタント「MiiTel Synapse Copilot」、日本生命保険相互会社に導入
ーインサイドセールス部門の生産性向上に貢献ー
株式会社RevComm（レブコム、本社：東京都千代田区、代表取締役：会田武史）が提供する電話解析AI「MiiTel Phone」とAIビジネスアシスタント「MiiTel Synapse Copilot」が、日本生命保険相互会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長 社長執行役員：朝日智司）に導入されました。インサイドセールス部門における生産性向上・活動解析の高度化に向けて活用されます。
日本生命保険相互会社は、事業活動を通じて「誰もが、ずっと、安心して暮らせる社会」の実現を目指しています。生命保険を中心にアセットマネジメント・ヘルスケア・介護・保育などのさまざまな安心を提供する“安心の多面体”としての企業グループを、目指す企業像として掲げています。
「MiiTel Phone」と「MiiTel Synapse Copilot」は、インサイドセールス部門において、資料請求をいただいたお客様との電話でのコミュニケーションの場面で活用しています。お一人おひとりの夢や希望、不安に向き合い、それぞれのライフプランに合った最適なご提案やサポートを実現するために、お客様とのコミュニケーションを記録するとともに、生成AIを活用し、お客様の声のビッグデータを解析し、サービス向上や新サービス開発に役立てます。
レブコムは、電話解析AI「MiiTel Phone」やAIビジネスアシスタント「MiiTel Synapse Copilot」の提供を通じて、お客様に提供するサービス品質の向上と、コミュニケーションの最適化に寄与してまいります。
■日本生命保険相互会社 ネットワーク業務部 担当課長 住吉祐哉様 コメント
日本生命は、お客様お一人おひとりとのコミュニケーションを大切にしてまいりました。お一人おひとりに寄り添い、ご希望やライフスタイルに合ったサポートを実現することが、我々の使命だと考えています。
このたびの「MiiTel Phone」と「MiiTel Synapse Copilot」の導入は、私たちが大切にしているお客様とのコミュニケーションを、さらによいものにするための取り組みの一環です。コミュニケーションを記録し、生成AIによる分析を活用することによって、これまで以上にお客様に安心いただけるサービスの提供を実現していきます。
■株式会社RevComm 代表取締役 会田 武史 コメント
このたび、日本生命保険相互会社様に電話解析AI「MiiTel Phone」とAIビジネスアシスタント「MiiTel Synapse Copilot」をご活用いただく運びとなり、大変光栄に思うとともに、大きな期待を寄せております。
「MiiTel」は、営業活動の可視化とセルフコーチングの促進を通じて、これまで多くの企業様のDX推進・AI活用をご支援して参りました。「MiiTelでお客様とのコミュニケーションの在り方が大きく変わった」「DX・AI活用が一気に進んだ」といったお喜びの声をいただいております。
日本生命保険相互会社様のお取り組みにより、音声コミュニケーションをビッグデータとして蓄積・活用できる環境が整います。これにより、営業活動の高度化のみならず、サービス向上においても、お客様の声を起点とした仮説検証と改善のスピードが飛躍的に高まることを期待しています。
また、生成AIの進化に伴い、MiiTelで蓄積された音声データをもとに、各企業が自社独自のモデルを構築する動きも始まっています。これは、音声を資産として捉え、競争優位の源泉とする新しい時代の到来を示していると感じております。
レブコムは今後も「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」というミッションのもと「MiiTel」ブランドの提供価値向上に努め、企業の生産性向上に貢献します。
■株式会社RevComm 会社概要
「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」という理念のもと、音声技術とAIにより、コミュニケーション課題を解決する企業です。
電話解析AI「MiiTel Phone」、コールセンター解析AI「MiiTel Call Center」、Web会議解析AI「MiiTel Meetings」、対面会話解析AI「MiiTel RecPod」、AIビジネスアシスタント「MiiTel Synapse Copilot」の提供を通じて会話データのプラットフォーム化を実現し、経営判断や意思決定に変革をもたらします。
2023年4月にアジア企業で唯一、米国「Forbes AI 50 2023」に選出、2025年1月にCES® 2025 にてAI部門イノベーションアワードを受賞、2025年8月に「日本スタートアップ大賞2025」にて総務大臣賞を受賞しました。
・企業名 ： 株式会社RevComm
・所在地 ： 100-6328 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング28階
・代表者 ： 会田 武史
・事業内容 ： AI × 音声のソフトウェア・データベースの開発
・企業サイト：https://www.revcomm.com/ja/
※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です
株式会社RevComm（レブコム、本社：東京都千代田区、代表取締役：会田武史）が提供する電話解析AI「MiiTel Phone」とAIビジネスアシスタント「MiiTel Synapse Copilot」が、日本生命保険相互会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長 社長執行役員：朝日智司）に導入されました。インサイドセールス部門における生産性向上・活動解析の高度化に向けて活用されます。
日本生命保険相互会社は、事業活動を通じて「誰もが、ずっと、安心して暮らせる社会」の実現を目指しています。生命保険を中心にアセットマネジメント・ヘルスケア・介護・保育などのさまざまな安心を提供する“安心の多面体”としての企業グループを、目指す企業像として掲げています。
「MiiTel Phone」と「MiiTel Synapse Copilot」は、インサイドセールス部門において、資料請求をいただいたお客様との電話でのコミュニケーションの場面で活用しています。お一人おひとりの夢や希望、不安に向き合い、それぞれのライフプランに合った最適なご提案やサポートを実現するために、お客様とのコミュニケーションを記録するとともに、生成AIを活用し、お客様の声のビッグデータを解析し、サービス向上や新サービス開発に役立てます。
レブコムは、電話解析AI「MiiTel Phone」やAIビジネスアシスタント「MiiTel Synapse Copilot」の提供を通じて、お客様に提供するサービス品質の向上と、コミュニケーションの最適化に寄与してまいります。
■日本生命保険相互会社 ネットワーク業務部 担当課長 住吉祐哉様 コメント
日本生命は、お客様お一人おひとりとのコミュニケーションを大切にしてまいりました。お一人おひとりに寄り添い、ご希望やライフスタイルに合ったサポートを実現することが、我々の使命だと考えています。
このたびの「MiiTel Phone」と「MiiTel Synapse Copilot」の導入は、私たちが大切にしているお客様とのコミュニケーションを、さらによいものにするための取り組みの一環です。コミュニケーションを記録し、生成AIによる分析を活用することによって、これまで以上にお客様に安心いただけるサービスの提供を実現していきます。
■株式会社RevComm 代表取締役 会田 武史 コメント
このたび、日本生命保険相互会社様に電話解析AI「MiiTel Phone」とAIビジネスアシスタント「MiiTel Synapse Copilot」をご活用いただく運びとなり、大変光栄に思うとともに、大きな期待を寄せております。
「MiiTel」は、営業活動の可視化とセルフコーチングの促進を通じて、これまで多くの企業様のDX推進・AI活用をご支援して参りました。「MiiTelでお客様とのコミュニケーションの在り方が大きく変わった」「DX・AI活用が一気に進んだ」といったお喜びの声をいただいております。
日本生命保険相互会社様のお取り組みにより、音声コミュニケーションをビッグデータとして蓄積・活用できる環境が整います。これにより、営業活動の高度化のみならず、サービス向上においても、お客様の声を起点とした仮説検証と改善のスピードが飛躍的に高まることを期待しています。
また、生成AIの進化に伴い、MiiTelで蓄積された音声データをもとに、各企業が自社独自のモデルを構築する動きも始まっています。これは、音声を資産として捉え、競争優位の源泉とする新しい時代の到来を示していると感じております。
レブコムは今後も「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」というミッションのもと「MiiTel」ブランドの提供価値向上に努め、企業の生産性向上に貢献します。
■株式会社RevComm 会社概要
「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」という理念のもと、音声技術とAIにより、コミュニケーション課題を解決する企業です。
電話解析AI「MiiTel Phone」、コールセンター解析AI「MiiTel Call Center」、Web会議解析AI「MiiTel Meetings」、対面会話解析AI「MiiTel RecPod」、AIビジネスアシスタント「MiiTel Synapse Copilot」の提供を通じて会話データのプラットフォーム化を実現し、経営判断や意思決定に変革をもたらします。
2023年4月にアジア企業で唯一、米国「Forbes AI 50 2023」に選出、2025年1月にCES® 2025 にてAI部門イノベーションアワードを受賞、2025年8月に「日本スタートアップ大賞2025」にて総務大臣賞を受賞しました。
・企業名 ： 株式会社RevComm
・所在地 ： 100-6328 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング28階
・代表者 ： 会田 武史
・事業内容 ： AI × 音声のソフトウェア・データベースの開発
・企業サイト：https://www.revcomm.com/ja/
※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です