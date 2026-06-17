SYNTHESIS、なないろホールディングスと資本業務提携を締結

AI戦略から実装‧運用までクライアントのAI変革を一気通貫で推進

株式会社SYNTHESIS

株式会社SYNTHESIS（本社：東京都港区、代表取締役：武藤惣一郎、以下

「SYNTHESIS」）は、総合ITグループである株式会社なないろホールディングス（本社：東京

都千代田区、代表取締役：室伏勇⼆、以下「なないろホールディングス」）と資本業務提携を締

結したことをお知らせいたします。

本提携により、SYNTHESISのAI戦略策定‧実装力になないろホールディングスのERPを始め

とする総合的なIT導入スキル‧スケールを加え、クライアント企業のより大規模なAI変革を戦

略策定から実装‧運用まで一気通貫で推進する体制を整備します。

提携背景

両社は、「AI戦略 x 実装」の価値創出モデルを強化するため、資本業務提携を締結します。

SYNTHESISは、AI戦略策定‧実装、さらにAIネイティブな組織‧業務体制構築に向けたチェ

ンジマネジメント推進に強みを持つ一方、なないろホールディングスは、テクノロジーコンサル

ティングからシステム開発‧運用保守までを担う総合ITグループとして、ERPを始めとする各

種システム実装に強みを有しています。

両社はこれまでも、AIソリューション開発、大規模システム開発といった案件で協業を進めてお

り、今回の提携により、両社の顧客基盤‧技術力‧コンサルティング力を掛け合わせ、より高度

かつスケールの大きなAI変革を戦略策定から実装まで一気通貫で支援する体制を構築してまい

ります。



連携内容

本提携により、両社は以下を中心とした連携を推進します。

・ AI戦略策定から実装‧運用までの一体支援

・ AIソリューション共同開発

・ AI駆動型システム開発推進

・ 次世代AIアーキテクチャの共同提案‧案件推進

・ 相互の顧客基盤‧専門人材‧技術知見を活用したグローバル展開加速



本提携に関するコメント

SYNTHESIS 代表取締役 武藤 惣一郎

SYNTHESISはAI変革に関する戦略コンサルティングおよびテクノロジーサービスを提供して

おり、国内外の幅広いクライアントのAI変革を支援しておりますが、今回のなないろホールデ

ィングスとの資本業務提携により、テクノロジーの実装力を強化し、より高度かつスケールの大

きなAI変革を実装まで導いていくことが可能になります。AI変革に関する多くのプロジェクト

はプランニングから実装‧効果創出のフェーズにシフトしています。SYNTHESISはこれまで以

上になないろホールディングスとの協業を深め、AI変革の実装と効果創出に注力してまいりま

す。

株式会社なないろホールディングス 代表取締役 室伏 勇⼆

なないろホールディングスは、総合ITグループとして上流のコンサルティングからシステムの

運用保守まで幅広くクライアントをご支援しており、特に実装フェーズに強みを持っています。

今回のSYNTHESISとの提携により、AI変革を構想策定から実装までを一貫して支援すること

ができるようになります。また両社の顧客基盤‧専門人材‧技術知見を活用することで、国内外

の多くのクライアントにAI変革の価値を提供していきたいと考えています。





SYNTHESISについて

SYNTHESISは2024年に東京で創業し、AIネイティブコンサルティングおよびテクノロジーサ

ービスを提供しております。「Consulting Reinvention」を掲げ、戦略コンサルティングとAI‧

データを核としたテクノロジーを融合することで、クライアントの本質的なビジネス変革にコミ

ットします。大手ファーム出身のコンサルタント、AIエンジニア、研究者、マーケティング、デ

ザインの専門家など多様なプロフェッショナル約100名が、東京‧香港‧シンガポール‧ニュー

ヨークの4拠点‧14カ国以上にわたり活動しています。また、実運用に求められるデータ整

備、ガバナンスなどを実装した統合AIプラットフォームの開発も進めています。



社名：株式会社SYNTHESIS

代表者：武藤惣一郎

所在地：東京都港区虎ノ門 1-17-1 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー 15階

事業内容：ビジネス / テクノロジーコンサルティング事業

https://synthesis.inc/jp



株式会社なないろホールディングスについて

なないろホールディングスは、テクノロジーの力で虹⾊の未来を創る総合ITグループです。 ク

ライアントの「デジタルパートナー」として寄り添い歩み、クライアントの成功を自社の成功と

捉えて伴走することで、社会とともに成長し続けます。

社名：株式会社なないろホールディングス（Nanairo Holdings Inc.）

代表者：室伏勇⼆

本社所在地：東京都千代田区大手町一丁目６番地１号

設立：2024年11月11日

URL：https://www.nanairo-hd.co.jp/