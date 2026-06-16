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「【2026年最新】販促キャンペーンの炎上から守る！広報・マーケターのための危機管理と監視体制の考え方を解説」セミナー開催のお知らせ
デジタル・クライシス＆サイレントクレーム対策事業を手がけるシエンプレ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木 寿郎、以下「シエンプレ」）は、2026年6月25日（木）11時00分〜12時00分に「【2026年最新】販促キャンペーンの炎上から守る！広報・マーケターのための危機管理と監視体制の考え方を解説」セミナーを開催いたします。
申し込みURL：https://www.siemple.co.jp/news/seminar/seminar_260625/
▼概要
特にBtoCビジネスにおいて、SNSや広告のメッセージは消費者の感情にダイレクトに触れます。それゆえ、良かれと思った発信が反感を買い批判を浴びるなど、「発信者の意図」と「消費者の受け取り方」のギャップによる致命的な炎上が多発しています。
こうした炎上は売上高低下やブランド毀損などをもたらし、今や無視できない問題となっています。
本セミナーでは、最近の炎上事例を紐解きつつ、リスクを管理しながら発信するための考え方や対策方法を解説します。
▼以下の方におすすめ
■経営層、役員、広報・IR部門の責任者・担当者
■法務・リスクマネジメント部門の責任者・担当者
■SNS運用、デジタルマーケティング部門の責任者・担当者
■既存の危機管理マニュアルや体制の見直しを検討している企業
▼セミナー概要
日時 ：2026年6月25日（木）11時00分〜12時00分
申込みURL：https://www.siemple.co.jp/news/seminar/seminar_260625/
会場 ：オンライン
料金 ：無料
※競合他社 / 同業者の方からのお申込みは、主催者の判断によりご参加をお断りする場合があります。
▼会社概要
社名 ：シエンプレ株式会社
代表者 ：代表取締役社長 佐々木 寿郎
設立 ：2008年10月
本社所在地：東京都港区赤坂4-2-19 赤坂SHASTA・EAST8F
事業内容：デジタル・クライシス対策事業、サイレントクレーム対策事業
URL ：https://www.siemple.co.jp/
関連リンク
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