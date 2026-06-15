ＭＰ五協フード＆ケミカル株式会社　タンパク質10g配合の「リッチな栄養アイス トモニ」一般販売開始―ともに食べ、ともに歩こう―

株式会社メディパルホールディングス

株式会社メディパルホールディングス（東京都中央区、代表取締役社長：渡辺 秀一）の連結対象の子会社であるＭＰ五協フード＆ケミカル株式会社(大阪市北区、代表取締役社長:脇田 英充、以下、「ＭＰ五協フード＆ケミカル」）は、1カップ（90ml）あたり10gのタンパク質と各種栄養素を配合した「リッチな栄養アイス トモニ」(以下、「トモニ」)の一般販売を本日より開始いたしましたので、お知らせします。

本商品は、当社グループの社内ビジネスコンテスト「ZERO ONE（ゼロワン）」にて、第1回最優秀賞を獲得したアイデアを基に開発されました。応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」での先行販売※１による市場性検証を経て、このたび、正式に商品化にいたりました。



現在、国内の入院患者数は約117万人にのぼり、そのうち若年患者さんの14.5%、高齢患者さんの42.0％に低栄養リスクがあると報告されています。※2,3 また、65歳以上の高齢者人口のうち、約19.5％が「低栄養傾向」にあるという現状もあります。※4 こうした栄養不足は、フレイル（虚弱）やロコモティブシンドローム（運動器症候群）との関連が指摘されています。



そこでMP五協フード＆ケミカルは、体づくりに重要とされる「十分なタンパク質の摂取」を、くちどけが良く、食欲が落ちている時でも無理なく喉を通るアイスクリーム類という形で実現しました。さらに、日々の栄養補給に配慮したビタミンＤ、亜鉛、カルシウムといった各栄養素も配合しています。

MP五協フード＆ケミカルは、多くの食品原料などを取り扱っており、同社の研究開発力や豊富なレシピ考案・評価能力などの技術力を結集し、栄養補助食品でありながら、リッチで自然な風味と、なめらかなくちどけを実現しました。

本商品には、食欲がないときでもおいしく栄養を摂りたい方と、そのご家族やご友人も同じアイスを「ともに」美味しく食べることで、大切な人との絆をさらに深めてほしいという想いが込められています。

当社グループは、「医療と健康、美」の事業フィールドで、誰もが心身ともに健やかに暮らせる社会の実現と企業価値向上を目指しています。

従業員の熱意あるアイデアと、長年培ってきた技術力の結晶である「トモニ」の一般販売の実現により、「おいしく、食べやすく、そして健康を支える食品を通じて、食欲が低下している方へのソリューションを提供し、家族や友人がともに食べ、笑顔で暮らせる日々をお届けします」というブランドミッションを体現してまいります。

※1 2025年8月1日開示リリース「ＭＰ五協フード＆ケミカル株式会社 リッチな栄養アイス トモニ 「Makuake」にて、8月1日（金）午前１０時から応援購入プロジェクト開始」

https://ssl4.eir-parts.net/doc/7459/announcement4/112955/00.pdf

※2 厚生労働省 令和5年（2023）患者調査の概況

※3 Keisuke. M., et al., Clinical Nutrition Volume 39, Issue 1, January 2020, P180-184

※4 厚生労働省 令和6年 国民・栄養調査結果の概要

【商品概要】

商品名：リッチな栄養アイス トモニ バニラ味・豆乳味・あずき味

種類別：ラクトアイス

内容量： 90ml

販売価格：6個入り： 3,980円（税込）

12個入り： 5,980円（税込）

発売日： 2026年6月15日（月）より以下のオンラインチャネルにて販売開始

■トモニ公式ショップ https://tomoni-shop.com/

■ヤマダモール https://ymall.jp/store/jacfoods/e37520251112a00001/

■Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/B0GYCQF3RP?th=1

※Amazonでは、2026年6月15日～21日の期間、

特別価格（6個入り：3,480円、12個入り：4,980円）で販売します。

栄養成分表示（バニラ1カップ90mlあたり）：

エネルギー：200kcal、たんぱく質：10.1g、脂質：11.9g、炭水化物： 13.2g、食塩相当量： 0.1g、亜鉛：1.2mg、カルシウム：250mg、ビタミンD：2.1μg

アレルギー物質（特定原材料等）

バニラ、あずき： 乳成分

豆乳： 乳成分・大豆

※商品写真は、盛り付け例です。

お届けする商品はフタつきのカップ（90ml/１カップ）となります。

【株式会社メディパルホールディングスについて】

代 表 者：代表取締役社長 渡辺 秀一

本社所在地：東京都中央区京橋三丁目１番１号

事業内容：持株会社として「医療用医薬品等卸売事業」、「化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業」ならびに「動物用医薬品・食品加工原材料卸売等関連事業」などを行う関係会社の株式を所有する事による当該関係会社の経営活動の管理・支援およびメディパルグループにおける事業開発等

設 立：１９２３年５月

ウェブサイト：https://www.medipal.co.jp/

【ＭＰ五協フード＆ケミカル株式会社について】

代 表 者：代表取締役社長 脇田 英充

本社所在地：大阪市北区梅田二丁目５番２５号

事業内容：食品素材・食品添加物、医薬品原料、化粧品原料、コーティング材料、

工業薬品、電子薬剤、その他の製品の製造、加工、売買および輸出入

設 立：１９４７年１０月

ウェブサイト：https://www.mpgfc.co.jp/