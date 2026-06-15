累計77万ダウンロード突破の「あかまる どれかな？」シリーズ最新作「タッチであそぼ！あかまるドリル」をリリース

株式会社DanRan

株式会社DanRan（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中智章）は、幼児・未就学児向けの知育アプリ「タッチであそぼ！あかまるドリル」をiOS／Androidにて2026年6月10日より配信開始いたしましたので、お知らせいたします。

本アプリは、人気絵本「あかまるフレンズ」シリーズ（作・しみずだいすけ、ポプラ社刊）のキャラクターと一緒に楽しく学べる知育アプリです。累計77万ダウンロード（※1）を突破した「タッチであそぼ！あかまるどれかな？」の姉妹アプリとして、小学校入学前に身につけたい内容を30種類以上のドリルでカバーします。

■「タッチであそぼ！あかまるドリル」とは

「タッチであそぼ！あかまるドリル」は、未就学児のお子さまを中心に、楽しみながら学習習慣を身につけるための知育アプリです。絵本でおなじみの「あかまる」キャラクターと一緒に、自分でタッチして遊ぶことを通じて、自分の頭で考える力を養います。

数字・アルファベットのなぞり書きから、ひらがな・カタカナ・かず・いろ・かたち・リスニングまで、幅広いジャンルのドリルを収録。1ドリル3～5ステージ、1ステージ5問の短い単位で繰り返し遊べる設計で、3歳から小学生の入学準備まで段階的に対応します。

全問音声つき・広告なし・オフライン対応で、3歳から安心してご利用いただけます。

アプリのダウンロードはこちらから

iOS版：https://apps.apple.com/jp/app/id6764228509

Android版：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.danran.akamarudrill

■ 本アプリの特徴

＊なぞり書きで書き順から正しく学べる

数字・アルファベットのなぞり書きに対応（今後、ひらがな・カタカナも対応予定）。正しい順番でなぞることで、自然と文字の書き方が身につきます。タブレットや画面でのなぞり練習なので、えんぴつの前の準備としてもぴったりです。

自動追尾やなぞり書きに対応

＊30種類以上のドリルで、入学前に必要な知識を幅広くカバー

かず・いろ・かたち・ひらがな・カタカナ・アルファベット・英単語・リスニングなど、幅広いドリルを収録。1ドリル3～5ステージ、1ステージ5問の短い単位で繰り返し遊べる設計のため、集中力が続きやすく、飽きずに遊ぶことができます。

無料であそべるドリルを30種類以上収録！

＊お子さまひとりでも安心して遊べる安心設計

問題文や正解は音声対応。文字がまだ読めないお子さまでも、1人で取り組むことができます。またアプリ内に広告は一切ありません。遊ばせていたら急に広告が出てしまった…といったトラブルなく、安心してひとりで遊ばせられます。

また、初回ダウンロード後はオフライン環境でもお楽しみいただけます（一部機能を除く）。

■ 地頭が育つ「あかまるフレンズ」シリーズとは

「あかまるフレンズ」シリーズは、いろ・かず・かたちをとおしていろいろなあそびができる、1～3歳向けの絵本シリーズ。2017年刊行の第1作『あかまる どれかな？』は発行部数20万部を超え、2018年のMOE絵本屋さん大賞パパママ賞で第5位を受賞。シリーズ９作の累計で47万部（※2）を突破し、赤ちゃん絵本の新定番とも言える人気シリーズになっています。

作者のしみずだいすけさんは、２人の娘さんを持つお父さん。当時2歳と0歳だったお子さんとのふれあいの中で生まれたアイデアをもとに、お子さんの反応を参考にしながらつくりあげた絵本は、子どもたちからも、子どもをとりまく大人たちからも、熱く支持されています。



ポプラ社公式サイト『あかまる どれかな？』書誌ページ

https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/2078010.html

■「タッチであそぼ！あかまるドリル」開発者からのメッセージ

従来の「タッチであそぼ！あかまる どれかな？」では、絵本のキャラクターと一緒に色や形を指でさして遊ぶことで、自分で考える力の土台を育ててきました。「タッチであそぼ！あかまるドリル」ではその次のステップとして、なぞり書き・数の概念・アルファベットなど、小学校入学前に身につけたい具体的な内容を楽しめるように開発しました。

もしかすると最初は難しいと感じる部分があるかもしれませんが、1つ1つは短く何度も繰り返しできる設計を心がけていますので、焦らず自分のペースで楽しんでいただきたいです。勉強が楽しい！新しいことを知るのが楽しい！もっといろいろなことが知りたい！など、学習習慣や興味関心を育む一助になれば開発者としてとても嬉しく思います。

【商品概要】

- タイトル：『タッチであそぼ！あかまるドリル』- ジャンル：知育アプリ- 対象年齢：3歳～（小学校入学準備まで）- 開発・制作：株式会社DanRan- 対応機種：iOS／Android- 配信開始：2026年6月5日- 料金形態：基本プレイ無料・広告なし- iOS版：https://apps.apple.com/jp/app/id6764228509- Android版：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.danran.akamarudrill

＜権利表記＞ (C)Daisuke Shimizu/POPLAR (C)DanRan

※1 2026年4月末時点、iOS・Android合算

※2 2026年6月時点、株式会社ポプラ社調べ