Claris FileMaker 2026、本日提供開始。- 40年の実績を基盤にさらに進化し、AI 拡張、災害復旧と事業継続、開発者生産性を強化

Claris International Inc.

2026年6月10日、カリフォルニア州 - Apple 100% 子会社の Claris International Inc. は本日、ローコード開発プラットフォーム「Claris FileMaker」 の最新バージョン Claris FileMaker 2026 の提供開始を発表しました。本リリースでは、Claris FileMaker Server 向けに災害復旧と事業継続（BCDR）を実現する 2つの新しいアドオンサービスを新たに提供開始するとともに、開発者生産性の向上、AI 機能のさらなる拡張、インフラの信頼性強化など、数十に及ぶ機能強化を実施しています。

Claris FileMaker 2026 製品ロゴ



Claris FileMaker は 40年以上にわたり、世界中でビジネス向けカスタム App の基盤として選ばれてきました。今回のリリースは、FileMaker 開発者コミュニティから直接収集したフィードバックを色濃く反映したものとなっており、「開発効率」「ミッションクリティカルなデータの保護」「将来のエージェント型開発への備え」という 3つの優先課題に応えます。



Claris の CEO ライアン マッキャンは次のように述べています。

「信頼性と回復力こそが、お客様との長期的な信頼関係を生み出します。Claris FileMaker 2026 は、目的に特化した災害復旧と事業継続の機能を提供するとともに、開発者の日々の作業体験を向上させる機能強化を実現し、次の 10年の開発に向けた基盤を築きます」



FileMaker 2026 の新機能の詳細はこちら

https://content.claris.com/ja/fm2026-whats-new-pr

FileMaker Server のデータ保護を大幅に強化

Claris FileMaker 2026

ハードウェアの障害、ネットワークの停止、人為的なミスなど、あらゆる規模の企業が予期せぬサービス中断のリスクにさらされており、ダウンタイム、データ損失、そして顧客からの信頼失墜を避けるべく対策を講じる必要があります。FileMaker Server 2026 は、こうしたリスクに備える 2つのアドオンサービスを提供します。



▶︎FileMaker Server Remote Backup

20分ごとの増分バックアップを Apple が管理する安全なクラウドストレージに自動保存し、障害発生後の迅速なデータ復元をサポートします。ランサムウェア攻撃、データ損失、ハードウェア障害からビジネスデータを守ります。サードパーティ製ツールは不要で、FileMaker Server に標準搭載された管理コンソールで設定・管理が完結します。



▶︎Standby Server

プライマリ（本番）サーバーと常時同期するセカンダリ（予備）サーバーを構築し、障害発生時やメンテナンス時のダウンタイムを最小化します。切り替え作業は数分で完了するため、長時間のサービス中断を防ぎ、迅速な通常業務への復帰を可能にします。



FileMaker Server Remote Backup と Standby Server を組み合わせることで、FileMaker 専用に設計された災害復旧と事業継続（BCDR） アーキテクチャが完成します。



FileMaker Server Remote Backup と Standby Server について

https://content.claris.com/ja/blog/2026/claris-filemaker-server-2026-makes-it-simple/pr

AI 機能をさらに拡張。データプライバシーは損なわない。

FileMaker 2026 は、AI モデルがデータをより深く理解できる新ツールを追加し、プラットフォームに組み込まれた AI 機能を大幅に強化します。



対応 AI モデルの拡充として、既存の OpenAI、Anthropic、Cohere に加え、新たに Google Gemini が利用可能になりました。組織のポリシーやユースケースに応じた最適なモデル選択が可能です。



ローカル LLM のサポート強化では、Claris AI モデルサーバーを介して社内環境で LLM を完全ローカル実行できるようになります。機密性の高いデータを外部に送出することなく AI の恩恵を安心して享受できます。



これまでフィールドコメントを活用して行っていた AI への連携指定が、本リリースでは新たに専用の「アノテーション機能」として実装され、設定が容易になりました。フィールドに詳細な説明（メタデータ）を付与することで、AI はデータの文脈を正確に把握できるようになり、AI による回答の精度が飛躍的に向上します。また、AI に渡すデータと渡さないデータをフィールド単位で明確に制御できるため、個人情報や機密情報を AI モデルに送信する必要はありません。



データプライバシーは、組織にとって最も重要です。Claris FileMaker の基本原則として、データは常にお客様の管理下に置かれます。

手間を減らし、開発に集中できる。

開発者の生産性向上。本リリースには、FileMaker 開発者コミュニティからの声を直接反映した、作業効率を向上させる数十もの機能強化が含まれます。日々の開発をより速く、より少ない手間で実現し、開発者の生産性と開発者体験を向上させるための改善です。以下がアップデートの一例です。

安定したインフラ。スケールしても揺るがないサーバー基盤。

- 再設計されたスマートインスペクタ（macOS）- 開発に集中できるスクリプトワークスペースの改善- フィールド入力の細粒度アクセス制御- 新しい XML ツールによりバージョン管理や CI/CD を実現- PDF 関連スクリプトステップの追加- 多様な解像度・表示環境に対応する画面表示倍率の柔軟な設定

Claris FileMaker Server の処理能力と信頼性をさらに高める基盤強化を実施しました。大規模な運用環境でも、安定のパフォーマンスを提供します。

アクセシビリティ強化で、すべてのユーザに使いやすい環境を。

- FileMaker Server スクリプトエンジン（FMSE）を並列実行。複数のプロセッサコアでスループットが向上します。- Claris FileMaker Data API、OData、Web Publishing Engine が予期せず停止した場合でも、FileMaker Server が自動的に再起動を試みます。管理者の介入を待たずに、サービスの継続性を自律的に維持します。- macOS Tahoe 26 および Windows Server 2025 に完全対応するなど、プラットフォームを更新- IPv6 サポートの強化

Claris FileMaker WebDirect が、国際的なアクセシビリティ基準である WCAG 2.1 の準拠に向けて進化しました。

本リリースには、スクリーンリーダーとの互換性の強化、フォーカス管理の改善、セマンティック HTML のアップデートが含まれます。既存のレイアウトは再設計不要で、FileMaker 2026 を使うだけで、自動的に今回のアップデートの恩恵を受けられます。

Claris は今後のリリースにわたって継続的な改善に取り組んでまいります。

Claris の AI ロードマップは、さらに先へ。

今夏後半には、エージェント型開発機能の開発者プレビューを提供開始予定です。開発者がすでに使い慣れた AI コーディングツールで FileMaker を直接操作・構築できるようになります。FileMaker がエージェント型開発のプラットフォームに進化します。



FileMaker 2026 リリースノート

https://content.claris.com/ja/pro-release-notes/pr

Claris の AI ロードマップ

https://content.claris.com/ja/blog/2026/how-claris-is-building-for-what-comes-next/pr

Claris FileMaker Pro 2026



Claris International Inc. について

Claris International Inc. は、ローコードによる高速アプリケーション開発を可能にする世界トップクラスのプラットフォームを開発し、 規模を問わずあらゆる企業でデジタルトランスフォーメーションを実現できるように、問題解決者のためのソリューションを提供しています。中小企業からフォーチュン 500企業まで、 世界で 130万人以上のユーザに利用されています。Apple Inc. の一員である Claris は 約 40年 にわたってビジネスの成功を支えてきた実績を持ち、日本、イギリス、中国、オーストラリアをはじめとする世界各地で事業を展開しています。