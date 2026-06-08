CRISPR技術とプレシジョン医療の進展により、神経疾患向け遺伝子治療市場は70億ドル規模へ
神経疾患向け遺伝子治療がプレシジョン医療の新時代を切り開く
神経疾患は依然として最も複雑で治療が困難な疾患分野の一つです。パーキンソン病、アルツハイマー病、ハンチントン病、筋萎縮性側索硬化症（ALS）、そしてその他の希少な遺伝性神経疾患は、治療選択肢が限られていることが多く、患者の生活の質に大きな影響を及ぼします。しかし、遺伝子治療の進歩によって、症状を管理するだけではなく、疾患の根本的な遺伝的要因に直接働きかける新たな治療アプローチが実現しつつあります。
神経疾患に関する科学的理解が深まるにつれて、遺伝子治療は先進医療分野における最も有望な領域の一つとして注目を集めています。研究機関やバイオテクノロジー企業は、長期的かつ疾患修飾効果をもたらす革新的な治療法の開発を進めており、これまで治療が困難だった患者に新たな可能性を提供しています。
遺伝子治療の普及拡大に伴い市場成長が加速
世界の神経疾患向け遺伝子治療市場は、2030年までに70億ドルを超える規模へ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）約14％で拡大すると見込まれています。この成長は、遺伝子医療への投資拡大、遺伝子編集技術への信頼向上、そして希少疾患から一般的な神経疾患まで幅広く対象とする治療パイプラインの拡充によって支えられています。
2030年までに約360億ドル規模に達すると予測される遺伝子治療市場全体の中で、神経疾患向け治療は約20％を占める見込みです。また、2030年までに約2兆5,130億ドル規模へ拡大すると予測される世界の医薬品市場においても、その存在感を高めています。
神経疾患向け遺伝子治療市場レポートの無料サンプルはこちら：
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北米が神経疾患向け遺伝子治療市場を2030年まで牽引
北米は2030年までに約25億ドル規模へ成長し、引き続き世界最大の市場となる見通しです。この地域では、世界トップクラスのバイオテクノロジー研究基盤、産学連携の強化、神経疾患研究への投資拡大、そして遺伝子治療製造施設の増加が市場成長を支えています。
特に米国市場は2030年までに約23億ドル規模へ拡大すると予測されています。規制当局による支援、迅速承認制度の活用、臨床試験数の増加、さらにアデノ随伴ウイルス（AAV）を活用した治療技術の普及が、市場の成長を後押ししています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351609/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351609/images/bodyimage2】
ウイルスベクター型遺伝子治療が市場をリード
治療法別では、ウイルスベクター型遺伝子治療が引き続き最大のセグメントとなり、2030年には市場全体の約75％を占め、約50億ドル規模に達すると予測されています。
ウイルスベクター技術が高い評価を受けている理由は、中枢神経系の細胞へ治療遺伝子を効率的に届けられる点にあります。アデノ随伴ウイルス（AAV）やレンチウイルスベクターを活用した技術は、神経変性疾患や希少神経疾患向け治療の開発において重要な基盤となっています。
さらに、大規模製造技術や標的送達システムへの投資拡大が、この分野の成長を後押しすると期待されています。
CRISPR技術が神経疾患治療の革新を加速
市場成長を支える最も重要な要因の一つが、CRISPRを活用した遺伝子編集技術の普及です。これらの技術は、疾患の原因となる遺伝子変異を正確に修正または置換することを可能にし、根治を目指す治療法として期待されています。
神経疾患は依然として最も複雑で治療が困難な疾患分野の一つです。パーキンソン病、アルツハイマー病、ハンチントン病、筋萎縮性側索硬化症（ALS）、そしてその他の希少な遺伝性神経疾患は、治療選択肢が限られていることが多く、患者の生活の質に大きな影響を及ぼします。しかし、遺伝子治療の進歩によって、症状を管理するだけではなく、疾患の根本的な遺伝的要因に直接働きかける新たな治療アプローチが実現しつつあります。
神経疾患に関する科学的理解が深まるにつれて、遺伝子治療は先進医療分野における最も有望な領域の一つとして注目を集めています。研究機関やバイオテクノロジー企業は、長期的かつ疾患修飾効果をもたらす革新的な治療法の開発を進めており、これまで治療が困難だった患者に新たな可能性を提供しています。
遺伝子治療の普及拡大に伴い市場成長が加速
世界の神経疾患向け遺伝子治療市場は、2030年までに70億ドルを超える規模へ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）約14％で拡大すると見込まれています。この成長は、遺伝子医療への投資拡大、遺伝子編集技術への信頼向上、そして希少疾患から一般的な神経疾患まで幅広く対象とする治療パイプラインの拡充によって支えられています。
2030年までに約360億ドル規模に達すると予測される遺伝子治療市場全体の中で、神経疾患向け治療は約20％を占める見込みです。また、2030年までに約2兆5,130億ドル規模へ拡大すると予測される世界の医薬品市場においても、その存在感を高めています。
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北米が神経疾患向け遺伝子治療市場を2030年まで牽引
北米は2030年までに約25億ドル規模へ成長し、引き続き世界最大の市場となる見通しです。この地域では、世界トップクラスのバイオテクノロジー研究基盤、産学連携の強化、神経疾患研究への投資拡大、そして遺伝子治療製造施設の増加が市場成長を支えています。
特に米国市場は2030年までに約23億ドル規模へ拡大すると予測されています。規制当局による支援、迅速承認制度の活用、臨床試験数の増加、さらにアデノ随伴ウイルス（AAV）を活用した治療技術の普及が、市場の成長を後押ししています。
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ウイルスベクター型遺伝子治療が市場をリード
治療法別では、ウイルスベクター型遺伝子治療が引き続き最大のセグメントとなり、2030年には市場全体の約75％を占め、約50億ドル規模に達すると予測されています。
ウイルスベクター技術が高い評価を受けている理由は、中枢神経系の細胞へ治療遺伝子を効率的に届けられる点にあります。アデノ随伴ウイルス（AAV）やレンチウイルスベクターを活用した技術は、神経変性疾患や希少神経疾患向け治療の開発において重要な基盤となっています。
さらに、大規模製造技術や標的送達システムへの投資拡大が、この分野の成長を後押しすると期待されています。
CRISPR技術が神経疾患治療の革新を加速
市場成長を支える最も重要な要因の一つが、CRISPRを活用した遺伝子編集技術の普及です。これらの技術は、疾患の原因となる遺伝子変異を正確に修正または置換することを可能にし、根治を目指す治療法として期待されています。