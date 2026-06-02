株式会社rewood(本社：名古屋市守山区、代表取締役：水野 史江)は、家具ブランド「NORTE(ノルテ)」より、おうち時間を極限まで快適にする新発想の家具『テーブル付ソファ』シリーズ5種類(VITA、SITA、FITA、GITA、MITA)を、本日2026年6月2日より販売開始します。





リビングの暮らし方が変わる





本製品は、「テーブルとソファがひとつになった」というコンセプトが示す通り、座る場所と物を置く場所の距離をゼロに近づけたプロダクトです。「効率的な移動」ではなく「動かなくていい快適さ」を追求した、革新的な2in1設計で、新しいライフスタイルを提案します。









■開発背景

現代社会では「タイパ(タイムパフォーマンス)」や効率性が重視される一方、自宅にいる時間くらいは「徹底的にリラックスしたい」「無駄な動きをしたくない」という贅沢なマインドが広がっています。





これまでのリビングは、ソファから立ち上がってセンターテーブルに手を伸ばす、というわずかな“動作”が必要でした。

当社はこの快適性の隙間に着目。「あえて動かないことの心地よさ」を正義とし、ソファのすぐ傍らに美しいテーブルが一体化した家具を開発しました。家の中での究極の「おこもり感」を演出します。





また「テーブル付ソファ」という新カテゴリーを創出。5種類という圧倒的なバリエーションを揃えることで、インテリアにこだわりを持つ層へ新たな選択肢を提示します。





どちら側からも座って使える





■商品の特徴

1. 新カテゴリー「テーブル付ソファ」の確立

単なる「テーブルが付属したソファ」ではなく、美的な一体感と機能性を追求。リビングの主役にふさわしい存在感を放ちます。





2. 手の届く場所にすべてがある、ストレスフリーな「ひとつになった」構造

ソファのすぐ傍らにテーブルが融合しているため、スマホやコーヒーカップを置く・取るといった動作が、最も自然で楽な姿勢のまま行えます。一歩も動きたくなくなるような、至福の「おこもり空間」を実現します。





3. 圧倒的な選択肢を誇る5つのスタイル

「テーブル付ソファ VITA」をはじめ、5選「SITA」「FITA」「GITA」「MITA」それぞれが異なる表情を持ち、どのようなインテリアにも「心地よい居場所」を作り出します。





家族の距離が近くなるソファ





テーブル付ソファ「SITA」128,000円(税込)





SITA \128,000





テーブル付ソファ「FITA」148,000円(税込)





FITA \148,000





テーブル付ソファ「GITA」169,000円(税込)





GITA \169,000





テーブル付ソファ「MITA」174,000円(税込)





MITA \174,000





■キャンペーン情報

2026年6月4日(木)より開催の楽天スーパーセールでは、ノルテ楽天市場店にて「テーブル付ソファ5選」をお得に購入できる10,000円OFFクーポンを配布いたします。









■今後の展開

北欧デザイン家具NORTE(ノルテ)は、本シリーズを新しい販売の柱として育成し、インテリアショップやEC市場におけるシェア拡大を目指します。初年度はシリーズ累計100台の販売を目標としています。









■商品ラインナップ

＜商品概要＞

シリーズ名：テーブル付ソファ





シリーズ商品ラインナップ：

VITA 199,000円

SITA 128,000円

FITA 148,000円

GITA 169,000円

MITA 174,000円

※価格はすべて税込みです。





発売日：2026年6月2日





NORTEインスタグラム

https://www.instagram.com/norte_shop/





販売場所：

NORTE公式オンラインストア

https://norte-shop.com/product-category/sofa-with-table/

NORTE楽天ショップ

https://item.rakuten.co.jp/mizuno-kagu/c/0000000282/









■会社概要

会社名 ： 株式会社rewood

代表者 ： 代表取締役 水野 史江

所在地 ： 〒463-0801 愛知県名古屋市守山区竜泉寺2-1323

事業内容： 家具・インテリアの企画・製造・販売

URL ： https://re-wood.jp/