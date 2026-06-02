家具選びの常識を覆す新提案。あえて“ソファから動かない”贅沢を テーブルとソファがひとつになった「テーブル付ソファ」5選北欧デザイン家具NORTE(ノルテ)より提供開始
株式会社rewood(本社：名古屋市守山区、代表取締役：水野 史江)は、家具ブランド「NORTE(ノルテ)」より、おうち時間を極限まで快適にする新発想の家具『テーブル付ソファ』シリーズ5種類(VITA、SITA、FITA、GITA、MITA)を、本日2026年6月2日より販売開始します。
リビングの暮らし方が変わる
本製品は、「テーブルとソファがひとつになった」というコンセプトが示す通り、座る場所と物を置く場所の距離をゼロに近づけたプロダクトです。「効率的な移動」ではなく「動かなくていい快適さ」を追求した、革新的な2in1設計で、新しいライフスタイルを提案します。
■開発背景
現代社会では「タイパ(タイムパフォーマンス)」や効率性が重視される一方、自宅にいる時間くらいは「徹底的にリラックスしたい」「無駄な動きをしたくない」という贅沢なマインドが広がっています。
これまでのリビングは、ソファから立ち上がってセンターテーブルに手を伸ばす、というわずかな“動作”が必要でした。
当社はこの快適性の隙間に着目。「あえて動かないことの心地よさ」を正義とし、ソファのすぐ傍らに美しいテーブルが一体化した家具を開発しました。家の中での究極の「おこもり感」を演出します。
また「テーブル付ソファ」という新カテゴリーを創出。5種類という圧倒的なバリエーションを揃えることで、インテリアにこだわりを持つ層へ新たな選択肢を提示します。
どちら側からも座って使える
■商品の特徴
1. 新カテゴリー「テーブル付ソファ」の確立
単なる「テーブルが付属したソファ」ではなく、美的な一体感と機能性を追求。リビングの主役にふさわしい存在感を放ちます。
2. 手の届く場所にすべてがある、ストレスフリーな「ひとつになった」構造
ソファのすぐ傍らにテーブルが融合しているため、スマホやコーヒーカップを置く・取るといった動作が、最も自然で楽な姿勢のまま行えます。一歩も動きたくなくなるような、至福の「おこもり空間」を実現します。
3. 圧倒的な選択肢を誇る5つのスタイル
「テーブル付ソファ VITA」をはじめ、5選「SITA」「FITA」「GITA」「MITA」それぞれが異なる表情を持ち、どのようなインテリアにも「心地よい居場所」を作り出します。
家族の距離が近くなるソファ
テーブル付ソファ「SITA」128,000円(税込)
SITA \128,000
テーブル付ソファ「FITA」148,000円(税込)
FITA \148,000
テーブル付ソファ「GITA」169,000円(税込)
GITA \169,000
テーブル付ソファ「MITA」174,000円(税込)
MITA \174,000
■キャンペーン情報
2026年6月4日(木)より開催の楽天スーパーセールでは、ノルテ楽天市場店にて「テーブル付ソファ5選」をお得に購入できる10,000円OFFクーポンを配布いたします。
■今後の展開
北欧デザイン家具NORTE(ノルテ)は、本シリーズを新しい販売の柱として育成し、インテリアショップやEC市場におけるシェア拡大を目指します。初年度はシリーズ累計100台の販売を目標としています。
■商品ラインナップ
＜商品概要＞
シリーズ名：テーブル付ソファ
シリーズ商品ラインナップ：
VITA 199,000円
SITA 128,000円
FITA 148,000円
GITA 169,000円
MITA 174,000円
※価格はすべて税込みです。
発売日：2026年6月2日
NORTEインスタグラム
https://www.instagram.com/norte_shop/
販売場所：
NORTE公式オンラインストア
https://norte-shop.com/product-category/sofa-with-table/
NORTE楽天ショップ
https://item.rakuten.co.jp/mizuno-kagu/c/0000000282/
■会社概要
会社名 ： 株式会社rewood
代表者 ： 代表取締役 水野 史江
所在地 ： 〒463-0801 愛知県名古屋市守山区竜泉寺2-1323
事業内容： 家具・インテリアの企画・製造・販売
URL ： https://re-wood.jp/