2026年5月22日、SDKI Inc.（本社：東京都渋谷区、代表：古川 功）は、2026～2035年の予測期間を対象とした「がん治療における放射性リガンド療法市場」に関する調査を実施しました。 市場調査レポートの詳細な洞察は、以下のURLにてご覧いただけます： https://www.sdki.jp/reports/radioactive-ligand-therapy-in-cancer-treatment-market/590642279 調査結果公表日：2026年5月12日 調査担当：SDKI Analytics 調査対象範囲：当社の分析担当者が、545社の市場参入企業を対象に調査を実施しました。調査対象企業の規模は多岐にわたります。 調査対象地域：北米（米国、カナダ）、中南米（メキシコ、アルゼンチン、その他の中南米諸国）、アジア太平洋地域（日本、中国、インド、ベトナム、台湾、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、その他のアジア太平洋諸国）、ヨーロッパ（イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、北欧諸国、その他のヨーロッパ諸国）、および中東とアフリカ（イスラエル、GCC、北アフリカ、南アフリカ、その他の中東とアフリカ諸国） 調査手法：実地調査235件、オンライン調査310件 調査期間：2026年3月～2026年4月 調査のポイント：本調査レポートには、成長要因、課題、機会、および最新の市場動向を含む、がん治療における放射性リガンド療法市場の市場傾向分析が盛り込まれています。さらに、同市場における主要企業の詳細な競合分析も提供しています。また、本市場調査には、市場セグメンテーションおよび地域別分析（日本および世界全体）も含まれています。 市場概況 SDKI Analyticsによる分析によると、がん治療における放射性リガンド療法市場は、2025年には約31.5億米ドル、2035年には約109.1億米ドルの市場規模（収益額）に達すると予測されています。さらに、同市場は予測期間を通じて、年平均成長率（CAGR）約13.2%で成長すると見込まれています。

市場概要

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SDKI Analyticsの分析によると、がん治療における放射性リガンド療法市場は、世界中で様々な種類のがんによる疾病負荷が増大していることを背景に、今後拡大していくと予測されています。世界保健機関（WHO）のデータによれば、世界におけるがんの症例数は2022年におよそ20百万件に達しており、その数は2050年までに77%増加すると見込まれています。 こうした状況が、放射性リガンド療法を含む放射線療法の需要を押し上げる要因となっています。米国国立がん研究所（NCI）の報告によると、すべてのがん患者の半数以上が、治療過程において放射線療法を受けています。 さらに、治療用放射性医薬品に対する米国食品医薬品局（FDA）の承認件数が増加していることも、市場の成長を後押ししています。例えば、2022年3月には、米国FDAがNovartis Pharmaceuticals Corporationによって開発された「Pluvicto」を、PSMA陽性の転移性去勢抵抗性前立腺がんの治療薬として承認しました。

最新ニュース

当社の調査によると、がん治療における放射性リガンド療法市場の各企業は、近年以下の通り事業展開を進めています： • 2024年10月、SanofiとOrano Medは、鉛212（²¹²Pb）のアルファ線放出同位体に基づく次世代放射性リガンド療法薬（RLT）を開発する計画を発表しました。 • 2025年12月、Novartisはカリフォルニア州に、革新的な放射性リガンドがん治療薬の新たな製造施設を開設しました。

市場セグメンテーション

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がん治療における放射性リガンド療法市場は、適応症別に基づいて、前立腺がん、神経内分泌腫瘍（NETs）、骨転移、その他（乳がん、小細胞肺がん）に分割されています。これらの区分の中で、前立腺がんセグメントは、世界的な前立腺がんの高い罹患率に加え、同疾患の発症リスクが高い高齢男性人口の増加を背景に、予測期間を通じて40%という最大の市場シェアを占めると予測されています。 世界保健機関（WHO）のデータによると、世界における前立腺がんの症例数は2022年時点で約1.5百万件に達しており、今後数年間でその症例数はさらに増加すると報告されています。

地域概要

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Radioactive Ligand Therapy in Cancer Treatment Market (がん治療における放射性リガンド療法市場）の主要企業

当社の調査レポートに記載の通り、世界のRadioactive Ligand Therapy in Cancer Treatment Market (がん治療における放射性リガンド療法市場）における主要企業は以下の通りです: • Novartis • Bayer AG • Telix Pharmaceuticals • ITM Isotope Technologies Munich SE • Curium Pharma さらに、日本市場における上位5社は以下の通りです: • Eisai Co., Ltd. • LinqMed Inc. • Elekta KK (Japan Subsidiary) • National Institutes for Quantum Science and Technology (QST) • Fujifilm Toyama Chemical Co., Ltd.

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