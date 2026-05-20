日本の二輪車市場規模、2034年までに149億米ドルに達する見通し | CAGR：6.17%
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日本の二輪車市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の二輪車市場：タイプ別、技術別、トランスミッション別、エンジン排気量別、燃料タイプ別、流通チャネル別、エンドユーザー別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本のオートバイ市場は2025年に87億米ドルに達し、2034年には149億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年までの年平均成長率（CAGR）は6.17%となる見込みである。
日本の二輪車市場は、スクーター、モペッド、標準的なオートバイ、電動バイクなど、動力付き二輪車の幅広いスペクトルを網羅しており、日本の多様な地域における個人および商業輸送のニーズに応えています。日本は、ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキといった世界で最も象徴的なオートバイブランドの発祥地であり、オートバイ技術の卓越性において世界的な中心地であり続けています。国内市場は、人口高齢化と若年層の交通手段の嗜好の変化によって従来の内燃機関搭載車の販売台数が徐々に構造的に縮小する一方で、政府の電動化義務、都市の持続可能性目標、メーカーの多額の投資によって電動二輪車セグメントが急速に成長しているという、二つの軌跡を示しています。
日本の電動二輪車の販売シェアは2025年に7.8%となり、2024年からわずかに増加したが、日本の主要二輪車メーカーは一般的に電動二輪車への移行に消極的だった。世界最大の二輪車メーカーであるホンダは、2023年からようやく電動二輪車の導入を加速させ始め、2021年から2025年までに1,000億円を電動化に投資し、2026年から2030年までに4,000億円へと大幅に増額する計画を立てている。この巨額の投資は、日本の電動二輪車市場の変革が決定的に加速していることを示している。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-two-wheeler-market/requestsample
主要な市場推進要因
ホンダの4000億円の電動化への取り組みと主要OEM投資
日本の二輪車市場の電動化は、主に日本の四大二輪車メーカーによる巨額の投資によって推進されている。ホンダは2026年から2030年にかけて電動化への投資を4,000億円（約26億米ドル）に拡大しており、これは従来の電動化予算の約4倍に相当する。この投資は、日本国内および世界の電動二輪車の供給状況を大きく変えるものとなるだろう。この投資は、新型電動バイクの開発、バッテリー技術の進歩、充電インフラの整備、そして日本の主要都市圏におけるバッテリー交換ネットワークの拡大に充てられる。
2025年12月、ヤマハは走行状況に基づいて性能を最適化するように設計された統合AIシステムを搭載した最新の電動バイクモデルを発表した。これは、ヤマハの技術統合への注力を示すとともに、テクノロジーに精通した消費者を惹きつけるスマートモビリティソリューションへの幅広いトレンドを反映している。カワサキとスズキも同様に電動モデルの開発を進めており、2027年から2028年までには、日本の主要バイクメーカーの全製品が複数のセグメントで電動バイクを投入し、競争していくことになるだろう。
都市通勤需要、スクーターの電動化、スマートモビリティの統合
日本の二輪車市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の二輪車市場：タイプ別、技術別、トランスミッション別、エンジン排気量別、燃料タイプ別、流通チャネル別、エンドユーザー別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本のオートバイ市場は2025年に87億米ドルに達し、2034年には149億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年までの年平均成長率（CAGR）は6.17%となる見込みである。
日本の二輪車市場は、スクーター、モペッド、標準的なオートバイ、電動バイクなど、動力付き二輪車の幅広いスペクトルを網羅しており、日本の多様な地域における個人および商業輸送のニーズに応えています。日本は、ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキといった世界で最も象徴的なオートバイブランドの発祥地であり、オートバイ技術の卓越性において世界的な中心地であり続けています。国内市場は、人口高齢化と若年層の交通手段の嗜好の変化によって従来の内燃機関搭載車の販売台数が徐々に構造的に縮小する一方で、政府の電動化義務、都市の持続可能性目標、メーカーの多額の投資によって電動二輪車セグメントが急速に成長しているという、二つの軌跡を示しています。
日本の電動二輪車の販売シェアは2025年に7.8%となり、2024年からわずかに増加したが、日本の主要二輪車メーカーは一般的に電動二輪車への移行に消極的だった。世界最大の二輪車メーカーであるホンダは、2023年からようやく電動二輪車の導入を加速させ始め、2021年から2025年までに1,000億円を電動化に投資し、2026年から2030年までに4,000億円へと大幅に増額する計画を立てている。この巨額の投資は、日本の電動二輪車市場の変革が決定的に加速していることを示している。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-two-wheeler-market/requestsample
主要な市場推進要因
ホンダの4000億円の電動化への取り組みと主要OEM投資
日本の二輪車市場の電動化は、主に日本の四大二輪車メーカーによる巨額の投資によって推進されている。ホンダは2026年から2030年にかけて電動化への投資を4,000億円（約26億米ドル）に拡大しており、これは従来の電動化予算の約4倍に相当する。この投資は、日本国内および世界の電動二輪車の供給状況を大きく変えるものとなるだろう。この投資は、新型電動バイクの開発、バッテリー技術の進歩、充電インフラの整備、そして日本の主要都市圏におけるバッテリー交換ネットワークの拡大に充てられる。
2025年12月、ヤマハは走行状況に基づいて性能を最適化するように設計された統合AIシステムを搭載した最新の電動バイクモデルを発表した。これは、ヤマハの技術統合への注力を示すとともに、テクノロジーに精通した消費者を惹きつけるスマートモビリティソリューションへの幅広いトレンドを反映している。カワサキとスズキも同様に電動モデルの開発を進めており、2027年から2028年までには、日本の主要バイクメーカーの全製品が複数のセグメントで電動バイクを投入し、競争していくことになるだろう。
都市通勤需要、スクーターの電動化、スマートモビリティの統合