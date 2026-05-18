『カルピスサワー』中味・パッケージを刷新して6月30日発売

アサヒビール株式会社

アサヒビール株式会社（本社 東京、社長 松山一雄）は、発売33年目を迎えたRTD※のロングセラーブランド『カルピスサワー』を刷新し、6月30日から発売します。

今回のリニューアルでは、「カルピス」ならではの甘ずっぱい味わいはそのままに、アルコール由来の苦みを低減し、より「カルピス」らしい味わいを実現しました。パッケージは、白を基調とした背景に水玉模様を全体に配置し、グラスのイラストを中央に描くことで「カルピス」ブランドの世界観を表現しました。

『カルピスサワー』は、1994年の発売以来30年以上お客さまにご愛飲いただいているロングセラーブランドです。アルコール分3%で、乳酸菌から生まれた「カルピス」独自の甘ずっぱいさわやかな味わいが特長です。今回のリニューアルを通じて、20代を中心に『カルピスサワー』の需要を喚起し、RTD市場のさらなる活性化を図ります。

※「Ready to Drink」の略。購入後、そのまま飲用可能な缶チューハイなどを指します

【商品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16166/table/1505_1_b2110147677955ebcc989e7ede3e0bcd.jpg?v=202605180251 ]

※「カルピスサワー」「CALPIS SOUR」はアサヒ飲料株式会社の登録商標です。