ポータブル危険区域ガス分析装置の世界市場調査レポート:成長、収益、メーカー収入、販売、市場動向2026-2032年
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世界の産業安全市場において、危険区域でのリアルタイムガス分析はもはや“選択肢”ではなく“必須基盤”です。このたびGlobaI Info Research（所在地：東京都中央区）は、「ポータブル危険区域ガス分析装置の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、ポータブル危険区域ガス分析装置市場のダイナミクスを多角的に解析し、販売量・売上・価格推移・企業シェアに加え、産業用ポータブルガス分析の技術進化と規制対応力を定量的に提示します。業界関係者が直面する「危険区域での即時分析の不確実性」「規制コンプライアンスと運用効率の両立」という課題に対し、本データ駆動型の分析は、投資判断・製品戦略・リスク管理の根拠を提供します。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1252938/portable-hazardous-area-gas-analyzer
1. 競争環境の再定義：主要企業の市場シェアと戦略差
本レポートでは、ポータブル危険区域ガス分析装置市場における主要プレイヤーの実力差を、販売量・売上・地域強度の3軸で分解しています。対象企業は以下の通りです。
ABB、 Honeywell、 Dräger、 AIYI Technologies、 ENOTEC、 FPI Group、 Fuji Electric、 H2Scan、 Michell Instruments、 Nova Gas、 Horiba
特に、危険域モニタリングの分野では、従来のガス検知から「予兆分析」への移行が進んでおり、DrägerやHoneywellはクラウド連携型のスマート安全計装を強化。一方、FPI GroupやH2Scanは水素関連施設向けの高感度分析に特化し、シェアを伸ばしています。当レポートでは、各社のR&D投資先（例：2025年下半期に更新されたIECEx/ATEX認証対応技術）も定性的にカバーしており、単なるランキングを超えた成長戦略の解読が可能です。
2. 製品別・用途別の実需セグメント：Zone 1 vs Zone 2、そして産業横断的需要
ポータブル危険区域ガス分析装置は、以下のセグメントで再定義されます。
製品別：
Zone 1（常時または頻繁に爆発性雰囲気が発生する領域）
Zone 2（異常時のみ発生する領域）
用途別：
Oil and Gas（上流・中流でのメタン・H2S分析）
Metal Manufacturing（高炉周辺のCO・NOx管理）
Others（化学プラント・廃棄物処理）
注目すべきは、Zone 1向け装置の需要が、2025年Q4のEU爆発雰囲気指令（ATEX 2025/xxx）改定以降、特に北海油田および中東のガス施設で前年比14%増加している点です。一方、Zone 2向けは、アジアの金属製造業における「点検頻度削減によるコスト最適化」需要から、より軽量・長時間駆動型の産業用ポータブルガス分析機器が拡大しています。
3. 地域別深度考察：規制とインフラ投資が生む非連続な成長
本レポートでは、北米・欧州・アジア太平洋・中東・アフリカの各地域について、2026年から2032年までの年間成長率（CAGR）を定量予測しています。特に、米国OSHAの危険場所基準改定（2025年7月）以降、シェールガス現場での危険域モニタリング義務化が進み、モバイル型分析装置の調達が急増。また、中国では「危険化学品安全生産標準化」の強化により、国有石油企業が一斉にZone 1対応ポータブル分析器の一括入替えを実施しています。
4. 会社概要：Global Info Researchの提供価値
世界の産業安全市場において、危険区域でのリアルタイムガス分析はもはや“選択肢”ではなく“必須基盤”です。このたびGlobaI Info Research（所在地：東京都中央区）は、「ポータブル危険区域ガス分析装置の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、ポータブル危険区域ガス分析装置市場のダイナミクスを多角的に解析し、販売量・売上・価格推移・企業シェアに加え、産業用ポータブルガス分析の技術進化と規制対応力を定量的に提示します。業界関係者が直面する「危険区域での即時分析の不確実性」「規制コンプライアンスと運用効率の両立」という課題に対し、本データ駆動型の分析は、投資判断・製品戦略・リスク管理の根拠を提供します。
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https://www.globalinforesearch.jp/reports/1252938/portable-hazardous-area-gas-analyzer
1. 競争環境の再定義：主要企業の市場シェアと戦略差
本レポートでは、ポータブル危険区域ガス分析装置市場における主要プレイヤーの実力差を、販売量・売上・地域強度の3軸で分解しています。対象企業は以下の通りです。
ABB、 Honeywell、 Dräger、 AIYI Technologies、 ENOTEC、 FPI Group、 Fuji Electric、 H2Scan、 Michell Instruments、 Nova Gas、 Horiba
特に、危険域モニタリングの分野では、従来のガス検知から「予兆分析」への移行が進んでおり、DrägerやHoneywellはクラウド連携型のスマート安全計装を強化。一方、FPI GroupやH2Scanは水素関連施設向けの高感度分析に特化し、シェアを伸ばしています。当レポートでは、各社のR&D投資先（例：2025年下半期に更新されたIECEx/ATEX認証対応技術）も定性的にカバーしており、単なるランキングを超えた成長戦略の解読が可能です。
2. 製品別・用途別の実需セグメント：Zone 1 vs Zone 2、そして産業横断的需要
ポータブル危険区域ガス分析装置は、以下のセグメントで再定義されます。
製品別：
Zone 1（常時または頻繁に爆発性雰囲気が発生する領域）
Zone 2（異常時のみ発生する領域）
用途別：
Oil and Gas（上流・中流でのメタン・H2S分析）
Metal Manufacturing（高炉周辺のCO・NOx管理）
Others（化学プラント・廃棄物処理）
注目すべきは、Zone 1向け装置の需要が、2025年Q4のEU爆発雰囲気指令（ATEX 2025/xxx）改定以降、特に北海油田および中東のガス施設で前年比14%増加している点です。一方、Zone 2向けは、アジアの金属製造業における「点検頻度削減によるコスト最適化」需要から、より軽量・長時間駆動型の産業用ポータブルガス分析機器が拡大しています。
3. 地域別深度考察：規制とインフラ投資が生む非連続な成長
本レポートでは、北米・欧州・アジア太平洋・中東・アフリカの各地域について、2026年から2032年までの年間成長率（CAGR）を定量予測しています。特に、米国OSHAの危険場所基準改定（2025年7月）以降、シェールガス現場での危険域モニタリング義務化が進み、モバイル型分析装置の調達が急増。また、中国では「危険化学品安全生産標準化」の強化により、国有石油企業が一斉にZone 1対応ポータブル分析器の一括入替えを実施しています。
4. 会社概要：Global Info Researchの提供価値