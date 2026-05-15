【佐鳴予備校】2026年8月：愛知県日進市に「赤池校」を新設！新校舎続々開校で小・中・高校生向け学習施設が充実！
1都12県に学習塾・進学塾を展開する株式会社さなる（本社：東京都新宿区／代表取締役CEO：佐藤登美恵）は、2026年8月、佐鳴予備校「赤池校」（愛知県日進市赤池町4-103）を開校します。
名古屋市営地下鉄鶴舞線「赤池駅」からのアクセスも良好、付近には住宅街が広がり、大型ショッピングモールや農業センターなど子育て世代に優しい施設が集う、人気のエリアです。
佐鳴予備校では他にも、県内各地の校舎を続々と新設・リニューアルし、子どもたちが学習に集中できる環境を整えています。
これからも地域の子どもたちの学力向上のため、一層努めて参ります。ご期待ください。
◆佐鳴予備校 赤池校（さなるよびこう あかいけこう）
授業開始日：8月3日（月）※予定
アクセス：名古屋市営地下鉄鶴舞線「赤池駅」より徒歩8分
設置コース：小1～中３対象「サナスタ（小１～４）」「平日本科コース（小４～中３）」
◆佐鳴予備校「新設・リニューアル校舎」
詳しくは公式WEBをご覧ください。
https://www.sanaru-net.com/search/new
（※赤池校専用ページは5月20日（水）公開予定です。）
◆2025-2026新設・リニューアル校舎（愛知県）
・甚目寺校（愛知県あま市）2026年3月／新設移転
・みよし中央校（愛知県みよし市）2026年3月／新規開校
・金山駅前校（愛知県名古屋市）2025年11月／新規開校
・鳴海本部校※旧：鹿山本部校（愛知県名古屋市）2025年11月／新設移転
・一宮本部校（愛知県一宮市）2025年3月／新設移転
・一宮壹心館（愛知県一宮市）2025年3月／新規開校
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349467/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社さなる
名古屋市営地下鉄鶴舞線「赤池駅」からのアクセスも良好、付近には住宅街が広がり、大型ショッピングモールや農業センターなど子育て世代に優しい施設が集う、人気のエリアです。
佐鳴予備校では他にも、県内各地の校舎を続々と新設・リニューアルし、子どもたちが学習に集中できる環境を整えています。
これからも地域の子どもたちの学力向上のため、一層努めて参ります。ご期待ください。
◆佐鳴予備校 赤池校（さなるよびこう あかいけこう）
授業開始日：8月3日（月）※予定
アクセス：名古屋市営地下鉄鶴舞線「赤池駅」より徒歩8分
設置コース：小1～中３対象「サナスタ（小１～４）」「平日本科コース（小４～中３）」
◆佐鳴予備校「新設・リニューアル校舎」
詳しくは公式WEBをご覧ください。
https://www.sanaru-net.com/search/new
（※赤池校専用ページは5月20日（水）公開予定です。）
◆2025-2026新設・リニューアル校舎（愛知県）
・甚目寺校（愛知県あま市）2026年3月／新設移転
・みよし中央校（愛知県みよし市）2026年3月／新規開校
・金山駅前校（愛知県名古屋市）2025年11月／新規開校
・鳴海本部校※旧：鹿山本部校（愛知県名古屋市）2025年11月／新設移転
・一宮本部校（愛知県一宮市）2025年3月／新設移転
・一宮壹心館（愛知県一宮市）2025年3月／新規開校
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349467/images/bodyimage1】
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