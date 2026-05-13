999.9（フォーナインズ）が、White Mountaineeringとのコラボレーションモデルを発表

株式会社 フォーナインズ

今季White Mountaineeringが掲げるテーマ「Post De Stijl」は、デ・ステイルの秩序性と抽象性を起点に、三原色の規範を解体し、黒・白・ベージュ・緑・紫によるワントーン構成へと再構築した試みである。

「デザインは機能に追随する」という思想を現代のファンクションウェアへと重ね合わせ、色彩を抑制することで、形態、比率、構造、そして身体の動きに寄り添う本質的なプロダクトを追求している。

そのテーマに呼応するかたちで誕生したWM-01 / WM-01 Sは、フォーナインズのNP（ネオプラスチック）シリーズをベースに、フロントデザインを一新したスペシャルなモデル。NPシリーズとは、プラスチックフレームにメタルの機構や機能的パーツを組み込むことで、強度や調整範囲など、従来のプラスチックフレームの弱点を克服した、フォーナインズ独自のカテゴリーであり、本モデルはその構造的特性をもとにビジュアル面を再構築している。

フロントには6mm厚のアセテート生地を採用。マシニングによる三次元的な切削を施したのちに、カッティングで角を落とし、さらに丁寧な研磨を重ねることで、量感のある佇まいの中に柔らかさを宿したフォルムを作り上げている。テンプル芯金およびその土台には、White MountaineeringのWMマークをモチーフとした装飾が施され、透け感のある生地越しに構造的ディテールがいっそう際立つ。機能面では、フォーナインズを象徴する独自機構『逆Rヒンジ』が、使用時にかかる負荷を吸収。型崩れを抑え、快適な掛け心地が長く続く。

サングラスのWM-01 Sに使用するレンズは、両面ハードコート、両面撥水コート、裏面反射防止コートを施した仕様。各フレームカラーに合わせ、濃度（35％・50％・80％）およびカラー（ブルー・グリーン・スモーク）を組み合わせている。

WM-01 col.01 クリアスモークWM-01 S col.01 クリアスモーク / レンズカラー：クリアブルースモーク（35A）WM-01 col.82 チャコールWM-01 S col.82 チャコール / レンズカラー：クリアライトグリーン（50A）WM-01 col.90 ブラックWM-01 S col.90 ブラック / レンズカラー：クリアスモーク（50A）WM-01 col.91 ブラックマットWM-01 S col.91 ブラックマット / レンズカラー：クリアライトグリーン（80A）WM-01 col.651 ライトイエローデミWM-01 S col.651 ライトイエローデミ / レンズカラー：クリアグリーンスモーク（50A）

WM-01

\51,700（本体価格 \47,000）

サイズ 49 □ 22 140

5色展開

999.9直営店 ・ 999.9 ディーラーにて5/22より発売開始

WM-01 S

\53,900（本体価格 \49,000）

サイズ 49 □ 22 140

サングラス仕様 5色展開

White Mountaineering直営店・999.9直営店にて5/22より発売開始

WM-01 ・ WM-01 S ともに、コラボレーションロゴを配した専用パッケージ、眼鏡ケース、眼鏡拭きが付属

「眼鏡は道具である。」というフォーナインズの理念と、衣服を彫刻ではなく「動く身体とともに存在するプロダクト」と捉えるWhite Mountaineeringの思想。

両者が共有する構造・機能への視点を通じて、ファンクションウェアとファッションの間にある曖昧な領域を横断し、思想と実用性を併せ持つプロダクトとして結実した別注モデルである。

White Mountaineering （ホワイトマウンテニアリング） について

2006年に誕生したファッションブランド。“服を着るフィールドは全てアウトドア”をコンセプトに、デザイン、実用性、技術の3つの要素を一つの形にし、市場には屈しない姿勢でのものづくりを行なっている。

999.9 （フォーナインズ） について

1995年に誕生した、日本のアイウェアブランド。 コンセプトは 「眼鏡は道具である。」

眼鏡は視力矯正器具であるということ。機能を追求していくと必然的に生まれる形があり、それが美しいフォルムとなる。これが、フォーナインズの眼鏡フレームに対する考え方である