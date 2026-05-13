一般社団法人日本フレスコボール協会が、岩手県陸前高田市の高田松原海水浴場にて『クズ除去大作戦＆フレスコボール無料体験・練習会』の提供を開始すると発表しました。本イベントは、8月に開催予定である「フレスコボールリクゼンタカタカップ2026」に向けたプレイベントとして実施されるものです。







高田松原海水浴場では、2011年の東日本大震災で失われた水辺のにぎわいを取り戻すため、2022年からフレスコボールの公式戦が行われてきました。一方で、同海岸に植樹されたマツに繁殖力の高い「クズ」が絡まり、枯れ始めているという環境保全の観点から対処すべき事象が発生しています。





本イベントでは、午前中にクズの除去活動を行い、午後からはフレスコボールの無料体験と練習会を実施します。地域住民の参加も可能とされており、日本代表経験を持つ同協会のディレクターが講師を務める予定です。スポーツの体験を通じて、地域の自然環境に関心を持つきっかけを提供することが見込まれます。



同協会は、プレイベントを通じて把握したクズ問題の現状を、8月の本大会時に選手に向けて発信する計画であると説明しています。ブラジル発祥のフレスコボールは、対戦ではなく協力してラリーを続けるスポーツとされています。同協会は、こうした競技特性を活かし、水辺の環境保全とスポーツツーリズムの融合を目指していくとしています。





「クズ除去大作戦＆フレスコボール無料体験・練習会」の概要

・イベント名：クズ除去大作戦＆フレスコボール無料体験・練習会

・開催日時：2026年5月24日（日）

・開催場所：岩手県陸前高田市 高田松原海水浴場

・公式サイト：

https://bizpageplus.livedoor.com/frescoball_assosiasion

・主な特徴：

・「フレスコボールリクゼンタカタカップ2026」のプレイベントとして開催。

・午前に高田松原のクズ除去活動、午後にフレスコボール無料体験および練習会を実施。

・地域クラブや学生団体との共同企画であり、市民の参加も可能。

・日本代表経験のある協会ディレクターがナビゲーターおよび講師として参加。

・被災地域の水辺における活動支援「水辺・絆プロジェクト」の一環として実施。





※この記事はライブドア社のAIライターにより自動生成されたものです。オリジナル記事はこちら。