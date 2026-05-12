【5/30開催】開園100周年の小諸市動物園がランウェイに！
大正15年の開園から今年で100周年を迎える長野県内最古の動物園、小諸市動物園（小諸城址 懐古園内）にて、2026年5月30日（土）に記念イベント「動物ファッションパレード」を開催いたします。
本イベントは、親子で動物をモチーフにしたオリジナルTシャツを制作し、プロのメイクで動物に変身して園内をパレードする体験型アートイベントです。100年に一度の特別な節目を、子どもたちの創造力と笑顔で彩り、未来へとつなぐ記憶に残る一日を演出します。
講師には、地域とアートをつなぐ活動を展開する「ハイカラコモロ」主宰の郝川理恵氏を迎え、シルクスクリーンを用いた本格的なワークショップを実施。最後にはフォトグラファーによる撮影も行い、参加者の生き生きとした姿を記録します。
詳しくはこちら
https://www.komoro-tour.jp/blog/id_26322/
開催概要
日時： 2026年5月30日（土）10:00 ～ 12:00
会場： 小諸市動物園（集合：懐古園入口 100周年記念モニュメント前）
参加費： 1人500円（Tシャツ制作参加者）
※別途入園料が必要
定員： 15組（先着順・要事前予約）
講師： 郝川 理恵 氏（ハイカラコモロ主宰）
持ち物・注意事項
・Tシャツをご持参ください
・汚れてもよい服装でお越しください
・メイクは各自で落としていただきます
・イベントの様子を撮影・公開する場合があります
当日のプログラム
・アートTシャツづくり（10:00～ / 10:30～）： 持参したTシャツに、動物モチーフのシルクスクリーンをプリント。世界に一着のデザインを完成させます。
・アニマルメイク体験： メイクアップアーティストが、お子様の顔に動物をイメージした特別メイクを施します。
・ファッションパレード（11:30頃～）： お気に入りの動物になりきって、飼育されている本物の動物たちの前をパレード。プロのフォトグラファーがその様子を撮影します。
申し込み
以下の専用フォームよりお申し込みください。
申し込みフォームURL：https://pro.form-mailer.jp/fms/d4c7e935350868
【問い合わせ】
一般社団法人こもろ観光局
電話： 0267-22-1234
住所： 〒384-0031 長野県小諸市大手一丁目6番16号
公式サイト： https://komoro-tour.jp/
小諸市の魅力を紹介｜やまへい
敷地内でコトコトと回る水車。その石臼で丁寧に挽かれたばかりの「挽きたてそば粉」が生み出す、圧倒的な香りと喉越しをご堪能ください。
名物の「くるみ蕎麦」や、信州の味覚を凝縮した「そば御膳」、さらには伝統の「佐久鯉料理」まで。旬の地元食材を惜しみなく使った一皿ひと皿が、信州の豊かな風景を口の中いっぱいに広げてくれます。
「挽きたて、打ちたて」にこだわる本物の蕎麦と、受け継がれてきた郷土の味。どこか懐かしく、そして新しい信州の食体験が、あなたを最高のワクワクで出迎えます！
【詳細情報】
電話：0267-23-2255
営業時間：11:00～21:00
定休日：第2・第4水曜日
〒384-0092 小諸市平原1172-1
詳しくはこちら
https://www.komoro-tour.jp/member/id_1593/