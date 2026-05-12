【5/30開催】開園100周年の小諸市動物園がランウェイに！

大正15年の開園から今年で100周年を迎える長野県内最古の動物園、小諸市動物園（小諸城址 懐古園内）にて、2026年5月30日（土）に記念イベント「動物ファッションパレード」を開催いたします。





本イベントは、親子で動物をモチーフにしたオリジナルTシャツを制作し、プロのメイクで動物に変身して園内をパレードする体験型アートイベントです。100年に一度の特別な節目を、子どもたちの創造力と笑顔で彩り、未来へとつなぐ記憶に残る一日を演出します。

講師には、地域とアートをつなぐ活動を展開する「ハイカラコモロ」主宰の郝川理恵氏を迎え、シルクスクリーンを用いた本格的なワークショップを実施。最後にはフォトグラファーによる撮影も行い、参加者の生き生きとした姿を記録します。

詳しくはこちら

https://www.komoro-tour.jp/blog/id_26322/

開催概要

日時： 2026年5月30日（土）10:00 ～ 12:00

会場： 小諸市動物園（集合：懐古園入口 100周年記念モニュメント前）

参加費： 1人500円（Tシャツ制作参加者）

※別途入園料が必要

定員： 15組（先着順・要事前予約）

講師： 郝川 理恵 氏（ハイカラコモロ主宰）

持ち物・注意事項

・Tシャツをご持参ください

・汚れてもよい服装でお越しください

・メイクは各自で落としていただきます

・イベントの様子を撮影・公開する場合があります

当日のプログラム

・アートTシャツづくり（10:00～ / 10:30～）： 持参したTシャツに、動物モチーフのシルクスクリーンをプリント。世界に一着のデザインを完成させます。

・アニマルメイク体験： メイクアップアーティストが、お子様の顔に動物をイメージした特別メイクを施します。

・ファッションパレード（11:30頃～）： お気に入りの動物になりきって、飼育されている本物の動物たちの前をパレード。プロのフォトグラファーがその様子を撮影します。

申し込み

以下の専用フォームよりお申し込みください。

申し込みフォームURL：https://pro.form-mailer.jp/fms/d4c7e935350868

【問い合わせ】

一般社団法人こもろ観光局

電話： 0267-22-1234

住所： 〒384-0031 長野県小諸市大手一丁目6番16号

公式サイト： https://komoro-tour.jp/

小諸市の魅力を紹介｜やまへい





敷地内でコトコトと回る水車。その石臼で丁寧に挽かれたばかりの「挽きたてそば粉」が生み出す、圧倒的な香りと喉越しをご堪能ください。

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【詳細情報】

電話：0267-23-2255

営業時間：11:00～21:00

定休日：第2・第4水曜日

〒384-0092 小諸市平原1172-1

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https://www.komoro-tour.jp/member/id_1593/