10個の穴が奏でる、無限の郷愁。5/25（月）「Ciaoty ブルースハープコンサート」開催

長野県小諸市（市長：小泉 俊博）は、「音楽のまち・こもろ」を象徴するイベントの一環として、2026年5月25日（月）にこもろプラザ・ステラホールにて「Ciaoty（チャオティー）ブルースハープコンサート」を開催いたします。





5月のミニコンサートの主役は、掌に収まるほど小さな「ブルースハープ（10ホールズハーモニカ）」。わずか10個の穴から生み出される、素朴で懐かしい音色から、心を揺さぶるパワフルな響きまで、その魅力を余すことなくお届けします。

出演は、佐久地区を中心に精力的に活動しているCiaoty氏。誰もが知る唱歌や歌謡曲、そして楽器の本領発揮ともいえるブルースなど、世代を超えて楽しめるプログラムを構成しました。週の始まりの夕暮れ時に、心温まる音楽のひとときを提供します。

開催概要

日にち： 2026年5月25日（月）

開演時間：18時30分

会場：市民交流センター2階 ステラホール（長野県小諸市相生町3-3-3）

料金：無料

定員：先着150名様

主催： 小諸市教育委員会 文化財・生涯学習課

問い合わせ：

Tel. : 0267-22-1700（内線2281）

※都合により、予定していたコンサートを急遽中止・延期することがあります

詳しくはこちら

https://www.city.komoro.lg.jp/official/kanko_sangyo/kanko/rekishi_bunka/2/9238.html

今後の予定

6月公演：特別企画「風と弦の夏物語」

夏至を控えた小諸の夕暮れに贈る、二胡・チェロ・ギターによる異色の三重奏。エスニカルな二胡の響きと、クラシックの重厚な弦の音色が重なり合う、波のような音楽体験をお楽しみください。

日時： 2026年6月16日（火） 18:30開演

出演： 今井美樹（二胡）、蒼井大地（チェロ）、稗田隼人（ギター）

曲目： ハナミズキ、リベルタンゴ、バロック音楽（解説付） ほか

鑑賞料： 特別企画としてワンコイン（500円）

小諸市の魅力を紹介｜甘味処 みつばち





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【詳細情報】

住所：長野県小諸市相生町2-1-10

営業時間：11:00~18:00

電話：050-5492-1706

定休日：月曜日、火曜日

詳しくはこちら

https://www.komoro-tour.jp/member/id_9591/