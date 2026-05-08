山梨県富士河口湖町（町長：渡辺英之）は、令和9年4月採用予定の「第1回職員採用試験」の募集を、令和8年5月13日（水）より開始いたします。

本試験では、より幅広い層からの応募を募るため、全国各地の会場で受験可能な 「SCOA（スコア）」によるテストセンター試験方式を導入し、意欲ある人材を募集します。





富士河口湖町では、民間企業を志望する方や、現在町外に居住している方でもチャレンジしやすい環境を整えています。

1.SCOAによる「テストセンター試験方式」の採用

第1次試験は、全国のテストセンターから受験者が自ら会場と日時を選んで受験できる方式で実施します。遠方にお住まいの方や、学業・仕事で多忙な方でも、ご自身のスケジュールに合わせて受験できます。

2.幅広い職種での募集

一般事務職に加え、社会福祉士や土木職といった専門職も同時に募集。

それぞれの知識や専門性を、富士河口湖町で活かしてみませんか。

3.お申し込みは、インターネットから２４時間いつでもOK

「やまなしくらしねっと電子申請サービス」を利用し、いつでもインターネットからお申し込みが可能です。



■ 募集概要（第1回職員採用試験）

【採用職種および人員】

事務職Ⅰ：4名程度

事務職Ⅰ（障がい者対象選考）、社会福祉士職、土木職 ：各1名程度

【受付期間】

令和8年5月13日（水）～ 6月3日（水）午後5時00分まで(24時間受付)

【試験日程】

第1次試験：令和8年6月8日（月）～ 6月22日（月）のうち、いずれか1日（全国各地のテストセンター）

第2次試験：令和8年7月13日（月）予定（富士河口湖町役場）

【受験資格・申込詳細】

詳細な受験資格や申込方法は、富士河口湖町公式ホームページの「職員採用情報」をご確認ください。

https://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp/ka/info.php?if_id=5942&ka_id=3

■ 第2回職員採用試験（町村職員統一採用試験）について

9月中旬には、保育士職、保健師職、事務職Ⅱ（高卒程度）を含む「第2回職員採用試験（町村職員統一採用試験）」の実施も予定しています。

こちらの詳細は7月の広報および町ホームページにて公開いたします。

【本件に関するお問い合わせ先】

富士河口湖町役場 総務課 職員係

電話：0555-72-1112

住所：山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地