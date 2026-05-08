グランプリ作品はキャンパスノートの表紙に！「キャンパスアートアワード2026」を開催

コクヨ株式会社

コクヨ株式会社（本社：大阪市／社長：黒田 英邦）は、読売中高生新聞（発行所 読売新聞東京本社）と共同で、グランプリ作品がキャンパスノートの表紙を飾る、中高生を対象とした絵画コンペティション「キャンパスアートアワード2026」を、6月1日（月）から9月8日（火）までの期間開催します。

（左）今年度作品募集ポスター （右）昨年度グランプリ作品が表紙を飾るキャンパスノート

「キャンパスアートアワード」は、コクヨと読売中高生新聞が共催し、文部科学省と観光庁が後援する、全国の中学生・高校生を対象とした絵画コンペティションです。机上の学びにとどまらず、様々な経験から気づきを得て、表現する広義の“まなび”を支援し、学生一人ひとりの可能性を広げる機会として開催しており、今年で12回目を迎えます。

募集テーマは『My Sweet Home Town ～地元のイチオシ～』です。地元の風景、風俗、風習、行事、料理、菓子などをモチーフとした絵画作品を募集することで、日本の将来を担う学生が地元に目を向け、その魅力に気づき、自己表現する機会を創出します。

応募は公式HPからのエントリー制で、審査結果は公式HPのほか、読売中高生新聞紙上などを通じて発表される予定です。グランプリ作品はキャンパスノートの表紙となり、制作されたオリジナルキャンパスノート50冊を受賞者に贈呈します。また、グランプリ受賞校にも1,000冊をお贈りします。グランプリ以外にも、地区審査を経た作品の中から、専門家の審査に基づき、読売中高生新聞賞、コクヨ賞、地区優秀賞、審査員特別賞、入選がそれぞれ選出されます。

また、団体応募の学校の全参加者を対象に、2026年秋発売予定の＜Campus＞ブランド新商品をプレゼントするキャンペーンも実施いたします。

最終審査では、昨年に続き、イラストレーターの中村 佑介さん、色鉛筆画家の林 亮太さん、そしてアート芸人としても知られるお笑いコンビ・南海キャンディーズのしずちゃんを審査員に迎え受賞作品を選定します。

＜Campus＞は、100年時代を前向きに生き抜く力を持てる社会の実現に向け、「キャンパスアートアワード」を通じて、中学生・高校生が自らの想いや考えを自由に表現できる機会を提供し、一人ひとりの可能性を広げることを応援します。

開催期間：2026年6月1日（月）～9月8日（火）

キャンパスアートアワード公式HP：https://kokuyo.jp/pr/artaward/

審査員プロフィール

中村 佑介（なかむら ゆうすけ）

1978年生まれ、兵庫県宝塚市出身。大阪芸術大学デザイン学科を卒業後フリーランスのイラストレーターに。ASIAN KUNG-FUGENERATION、さだまさしをはじめとしたCDジャケットや、「夜は短し歩けよ乙女」「謎解きはディナーのあとで」音楽の教科書などの書籍表紙、浅田飴のパッケージデザインなどが代表作。最新刊は書籍カバー全集「READ]。著書は累計24万部以上を記録中。

林 亮太（はやし りょうた）

色鉛筆画家。グラフィックデザイナーやイラストレーターとして活動し、2009年より色鉛筆による制作活動を始める。日常の風景を中心に、その場の空気を感じるように描く。技法書・画集の出版多数。東京都出身。

しずちゃん

タレント。本名は山崎静代。お笑いコンビ「南海キャンディーズ」のボケ担当。出演した映画「フラガール」で、日本アカデミー賞の新人俳優賞を受賞した。独特な画風が注目を浴び、2023年５月に初の個展を開催。手がけた絵本に「すきすきどんどん」（幻冬舎）、「このおに」（岩崎書店）がある。

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【お問い合わせ先】コクヨお客様相談室

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