【5月8日終了】StreamFab「ゴールデンウィーク・ビッグセール」がフィナーレへ！
最大18,850円OFFの「オールインワン」や豪華特典が手に入るラストチャンス
動画ダウンロードソリューションの世界的リーダーであるStreamFabは、現在開催中の「ゴールデンウィーク・ビッグセール」が2026年5月8日（金）をもって終了することをお知らせいたします。
今回のセールでは、Netflix、Amazonプライム・ビデオ、U-NEXT、FANZAなど、国内外60以上の主要ストリーミングサービスに対応した「StreamFab オールインワン」を最大級の割引価格でご提供しています。また、購入者限定の「金の卵割り」キャンペーンやギフト券のプレゼントなど、見逃せない特典が満載です。
■ セール特設ページ：
https://streamfab.dvdfab.org/promotion.htm
■ 注目のセール対象製品と特典
1. StreamFab オールインワン（無期限版）
60以上のダウンローダーを一つにまとめたフラッグシップ製品。
価格： 通常価格より 18,850円OFF
購入特典： 3,500円分のAmazonギフトカードを全員にプレゼント
抽選で100名様に「Roku ストリーミングスティック」をプレゼント
「5PCライセンス」が無償で付属
（公式Twitter（X）での最大9,400円OFF抽選会も同時開催中：https://x.com/StreamFab__JP/status/2047248703082332523）
2. 金の卵割りチャレンジ！
オールインワンをご購入いただいた方を対象に、最大6,400円相当が必ず当たる「卵割り」イベントを実施中。さらなる割引クーポンや特典を獲得できるチャンスです。
3. StreamFab MyCombo（無期限版）
自分の必要な製品だけを2点以上自由に組み合わせてカスタマイズできるセットプラン。
特典： 23200円～
4. StreamFab for Android（無期限版）
PC不要でスマホから直接動画を保存。
特典： 通常より 30% OFF
5. 人気の単品ダウンローダー
Amazon、YouTube専用ダウンローダーなどの人気製品も最大 40% OFF で登場。
■ StreamFabが選ばれる理由
高画質・高音質： 最大8Kのビデオ解像度とEAC3 5.1/AAC 2.0オーディオに対応。
高速ダウンロード： 独自の技術により、映画一本を数分で保存可能。
多彩な形式： MP4/MKV形式で保存できるため、あらゆるデバイスで再生可能。
広告カット機能： 無料プランの動画からも広告を自動的に削除。
■ セール期間
2026年5月8日（金）まで
※5月23日には為替レートの変動に伴う価格改定も予定されており、現在の最安値で購入できるのはこの期間が最後となります。
配信元企業：日進斗金合同会社
動画ダウンロードソリューションの世界的リーダーであるStreamFabは、現在開催中の「ゴールデンウィーク・ビッグセール」が2026年5月8日（金）をもって終了することをお知らせいたします。
今回のセールでは、Netflix、Amazonプライム・ビデオ、U-NEXT、FANZAなど、国内外60以上の主要ストリーミングサービスに対応した「StreamFab オールインワン」を最大級の割引価格でご提供しています。また、購入者限定の「金の卵割り」キャンペーンやギフト券のプレゼントなど、見逃せない特典が満載です。
■ セール特設ページ：
https://streamfab.dvdfab.org/promotion.htm
■ 注目のセール対象製品と特典
1. StreamFab オールインワン（無期限版）
60以上のダウンローダーを一つにまとめたフラッグシップ製品。
価格： 通常価格より 18,850円OFF
購入特典： 3,500円分のAmazonギフトカードを全員にプレゼント
抽選で100名様に「Roku ストリーミングスティック」をプレゼント
「5PCライセンス」が無償で付属
（公式Twitter（X）での最大9,400円OFF抽選会も同時開催中：https://x.com/StreamFab__JP/status/2047248703082332523）
2. 金の卵割りチャレンジ！
オールインワンをご購入いただいた方を対象に、最大6,400円相当が必ず当たる「卵割り」イベントを実施中。さらなる割引クーポンや特典を獲得できるチャンスです。
3. StreamFab MyCombo（無期限版）
自分の必要な製品だけを2点以上自由に組み合わせてカスタマイズできるセットプラン。
特典： 23200円～
4. StreamFab for Android（無期限版）
PC不要でスマホから直接動画を保存。
特典： 通常より 30% OFF
5. 人気の単品ダウンローダー
Amazon、YouTube専用ダウンローダーなどの人気製品も最大 40% OFF で登場。
■ StreamFabが選ばれる理由
高画質・高音質： 最大8Kのビデオ解像度とEAC3 5.1/AAC 2.0オーディオに対応。
高速ダウンロード： 独自の技術により、映画一本を数分で保存可能。
多彩な形式： MP4/MKV形式で保存できるため、あらゆるデバイスで再生可能。
広告カット機能： 無料プランの動画からも広告を自動的に削除。
■ セール期間
2026年5月8日（金）まで
※5月23日には為替レートの変動に伴う価格改定も予定されており、現在の最安値で購入できるのはこの期間が最後となります。
配信元企業：日進斗金合同会社
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