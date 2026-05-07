アニメ『ニワトリ・ファイター』第6羽あらすじ＆先行カット公開！海外版のOP映像の公開やDARUMA Rollin′とのコラボTシャツ販売も決定！
株式会社ヒーローズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：白井勝也）は、同社が運営するマンガ配信サイト「HERO’S Web」にて連載中の漫画を原作とした、アニメ『ニワトリ・ファイター』第6羽のあらすじと先行場面カットを公開いたしました。
ラテンアメリカのDisney+ の新作アニメランキングで第1位を記録（※）した『ニワトリ・ファイター』。英語・スペイン語・インドネシア語のOP映像の公開や、OPテーマを歌うDARUMA Rollin'と『ニワトリ・ファイター』のスペシャルコラボイラストのTシャツの販売が決定するなど、国内外で勢いを増し続ける本作の最新情報をお届けします。
※2026年4月19日時点。配信開始後36日間の実績に基づく比較
■アニメ情報
あらすじ＆先行カット
第6羽「鳥革翬飛（ちょうかくきひ）」
台風による豪雨で、ダムが決壊することを悟ったモリオ。
ケイジやエリザベスらが駆け付けると、
巨大化してダムの壁を支えるモリオの姿があった。
しかし、彼の努力もむなしくダムが決壊。
濁流が目前まで迫るなか、ケイジ達は街の人々を救うことができるのか…！？
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348464/images/bodyimage1】
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
■作品概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348464/images/bodyimage2】
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
【イントロダクション】
これは、“一羽のニワトリ”が人類を救う物語である。
突如現れ、圧倒的な力で人類への攻撃を始めた“鬼獣（きじゅう）”と呼ばれる異形のモノ。
街が破壊され、絶望に暮れる人々…。
誰もが諦めかけたその時、鬼獣に立ち向かう一つの影が--！
「テメーら、トサカにくるぜ！！」
人類の前に降り立った、小さな希望。それは“一羽のニワトリ”だった。
前代未聞のオンドリ・バトル・アクション、開幕！！
【放送情報】
TOKYO MX：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 24:00～24:30
カートゥーンネットワーク：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 24:00～24:30
ＢＳ日テレ：2026年4月6日（月）より 毎週月曜 23:30～24:00
配信プラットフォームはこちら
https://www.niwatori-fighter.net/onair/
【STAFF】
原作： 桜谷シュウ（HERO'S Web連載）
監督：鈴木 大介
脚本：瀬古 浩司
詳しくはこちら
https://www.niwatori-fighter.net/#staffcast
【公式情報】
公式サイト：https://www.niwatori-fighter.net/
公式X：https://x.com/niwatorifighte1
【推奨ハッシュタグ】
「#ニワトリファイター」
■英語・スペイン語・インドネシア語のオープニング映像が公開！
オープニング映像の英語・スペイン語・インドネシア語バージョンが公開されました。DARUMA Rollin'が歌う「What's a Hero?」のエネルギッシュなサウンドに乗せて、各言語で作品の世界観を表現。世界中のファンがより深く、ケイジたちの戦いを体感できる内容となっています。
英語版
https://www.youtube.com/watch?v=z6jmEWa1f4s
スペイン語版
https://www.youtube.com/watch?v=82egIDdro0I
インドネシア語版
https://youtu.be/Z6YY8Vi7ULs
■「DARUMA Rollin'」×『ニワトリ・ファイター』スペシャルコラボイラストのTシャツ販売！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348464/images/bodyimage3】
さらに、DARUMA Rollin'と『ニワトリ・ファイター』の熱い世界観が融合したスペシャルコラボイラストも公開中です。原作者・桜谷シュウ先生描き下ろしのイラストは、『ニワトリ・ファイター』のメインキャラクターとDARUMA Rollin'のメンバーが集結したキュートでエネルギッシュな一枚です。
ブラジルのポップカルチャーイベント「Anime Summit 2026」など、各国で開催されるDARUMA Rollin'のライブ会場にて、このイラストを使用した「限定Tシャツ」や「ステッカー」の販売が決定しました！ また、アメリカの専門店Hot Topicでは、現在別カラーのコラボTシャツを販売中です。詳細は、DARUMA Rollin’公式Xアカウントをご確認ください。
※予定は変更になる可能性もございます。何卒ご了承ください。
【DARUMA Rollin’ ライブスケジュール】
5月8日（金）～10日（日）：Anime Summit 2026（ブラジル）
5月26日（火）：渋谷Lamama（日本・対バンライブ）
【関連リンク】
DARUMA Rollin’ 公式Xアカウント
https://x.com/darumarollinjp
Hot Topic
https://www.hottopic.com/product/daruma-rollin-x-rooster-fighter-explosion-t-shirt-hot-topic-exclusive/36269647.html
■新刊情報
『ニワトリ・ファイター』（著：桜谷シュウ）最新12巻が、4月3日（金）より発売中です。ニワトリたちの熱い戦いを、ぜひ漫画でもお楽しみください。
『ニワトリ・ファイター』12巻
著｜桜谷シュウ
出版年月日｜2026年4月3日(金)
ISBN｜978-4-86805-174-9
版型｜B6
定価｜880円（本体価格800円）
あらすじ
コハクと引き裂かれ幽閉されたケイ都。
里を追い出されても、ケイ都を待ち続けるコハク。
そんな中、世界は静かに歪み始める──。
これは、一羽のニワトリが世界を救う物語である！！?
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348464/images/bodyimage4】
(C)桜谷シュウ / ヒーローズ
※掲載の際には、下記の掲載をお願いいたします。
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
■株式会社ヒーローズについて
WEB漫画サイト「HERO'S Web」を中心に、漫画やキャラクターコンテンツの企画・製作を手掛ける出版社。王道のヒーロー作品を集めた「ヒーローズ」、日常のドラマを描く「ふらっとヒーローズ」、刺激たっぷりでクセになる「わいるどヒーローズ」、フレッシュなBL作品が揃う「Re;zz」の４レーベルを展開し、ジャンルにとらわれない多彩な漫画を配信しています。
配信元企業：株式会社ヒーローズ
ラテンアメリカのDisney+ の新作アニメランキングで第1位を記録（※）した『ニワトリ・ファイター』。英語・スペイン語・インドネシア語のOP映像の公開や、OPテーマを歌うDARUMA Rollin'と『ニワトリ・ファイター』のスペシャルコラボイラストのTシャツの販売が決定するなど、国内外で勢いを増し続ける本作の最新情報をお届けします。
※2026年4月19日時点。配信開始後36日間の実績に基づく比較
あらすじ＆先行カット
第6羽「鳥革翬飛（ちょうかくきひ）」
台風による豪雨で、ダムが決壊することを悟ったモリオ。
ケイジやエリザベスらが駆け付けると、
巨大化してダムの壁を支えるモリオの姿があった。
しかし、彼の努力もむなしくダムが決壊。
濁流が目前まで迫るなか、ケイジ達は街の人々を救うことができるのか…！？
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348464/images/bodyimage1】
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
■作品概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348464/images/bodyimage2】
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
【イントロダクション】
これは、“一羽のニワトリ”が人類を救う物語である。
突如現れ、圧倒的な力で人類への攻撃を始めた“鬼獣（きじゅう）”と呼ばれる異形のモノ。
街が破壊され、絶望に暮れる人々…。
誰もが諦めかけたその時、鬼獣に立ち向かう一つの影が--！
「テメーら、トサカにくるぜ！！」
人類の前に降り立った、小さな希望。それは“一羽のニワトリ”だった。
前代未聞のオンドリ・バトル・アクション、開幕！！
【放送情報】
TOKYO MX：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 24:00～24:30
カートゥーンネットワーク：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 24:00～24:30
ＢＳ日テレ：2026年4月6日（月）より 毎週月曜 23:30～24:00
配信プラットフォームはこちら
https://www.niwatori-fighter.net/onair/
【STAFF】
原作： 桜谷シュウ（HERO'S Web連載）
監督：鈴木 大介
脚本：瀬古 浩司
詳しくはこちら
https://www.niwatori-fighter.net/#staffcast
【公式情報】
公式サイト：https://www.niwatori-fighter.net/
公式X：https://x.com/niwatorifighte1
【推奨ハッシュタグ】
「#ニワトリファイター」
■英語・スペイン語・インドネシア語のオープニング映像が公開！
オープニング映像の英語・スペイン語・インドネシア語バージョンが公開されました。DARUMA Rollin'が歌う「What's a Hero?」のエネルギッシュなサウンドに乗せて、各言語で作品の世界観を表現。世界中のファンがより深く、ケイジたちの戦いを体感できる内容となっています。
英語版
https://www.youtube.com/watch?v=z6jmEWa1f4s
スペイン語版
https://www.youtube.com/watch?v=82egIDdro0I
インドネシア語版
https://youtu.be/Z6YY8Vi7ULs
■「DARUMA Rollin'」×『ニワトリ・ファイター』スペシャルコラボイラストのTシャツ販売！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348464/images/bodyimage3】
さらに、DARUMA Rollin'と『ニワトリ・ファイター』の熱い世界観が融合したスペシャルコラボイラストも公開中です。原作者・桜谷シュウ先生描き下ろしのイラストは、『ニワトリ・ファイター』のメインキャラクターとDARUMA Rollin'のメンバーが集結したキュートでエネルギッシュな一枚です。
ブラジルのポップカルチャーイベント「Anime Summit 2026」など、各国で開催されるDARUMA Rollin'のライブ会場にて、このイラストを使用した「限定Tシャツ」や「ステッカー」の販売が決定しました！ また、アメリカの専門店Hot Topicでは、現在別カラーのコラボTシャツを販売中です。詳細は、DARUMA Rollin’公式Xアカウントをご確認ください。
※予定は変更になる可能性もございます。何卒ご了承ください。
【DARUMA Rollin’ ライブスケジュール】
5月8日（金）～10日（日）：Anime Summit 2026（ブラジル）
5月26日（火）：渋谷Lamama（日本・対バンライブ）
【関連リンク】
DARUMA Rollin’ 公式Xアカウント
https://x.com/darumarollinjp
Hot Topic
https://www.hottopic.com/product/daruma-rollin-x-rooster-fighter-explosion-t-shirt-hot-topic-exclusive/36269647.html
■新刊情報
『ニワトリ・ファイター』（著：桜谷シュウ）最新12巻が、4月3日（金）より発売中です。ニワトリたちの熱い戦いを、ぜひ漫画でもお楽しみください。
『ニワトリ・ファイター』12巻
著｜桜谷シュウ
出版年月日｜2026年4月3日(金)
ISBN｜978-4-86805-174-9
版型｜B6
定価｜880円（本体価格800円）
あらすじ
コハクと引き裂かれ幽閉されたケイ都。
里を追い出されても、ケイ都を待ち続けるコハク。
そんな中、世界は静かに歪み始める──。
これは、一羽のニワトリが世界を救う物語である！！?
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348464/images/bodyimage4】
(C)桜谷シュウ / ヒーローズ
※掲載の際には、下記の掲載をお願いいたします。
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
■株式会社ヒーローズについて
WEB漫画サイト「HERO'S Web」を中心に、漫画やキャラクターコンテンツの企画・製作を手掛ける出版社。王道のヒーロー作品を集めた「ヒーローズ」、日常のドラマを描く「ふらっとヒーローズ」、刺激たっぷりでクセになる「わいるどヒーローズ」、フレッシュなBL作品が揃う「Re;zz」の４レーベルを展開し、ジャンルにとらわれない多彩な漫画を配信しています。
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