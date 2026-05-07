東芝：PCIe(R) 6.0やUSB4(R) Version 2.0などの高速差動信号に対応した2:1 マルチプレクサー/1:2デマルチプレクサースイッチの発売について

～産業用途に適した125°C対応製品～

川崎--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 東芝デバイス＆ストレージ株式会社は、PCIe® 6.0[注1]やUSB4® Version 2.0[注2]などの次世代高速インターフェースに対応した、2:1マルチプレクサー （Mux）/ 1:2デマルチプレクサー（De-Mux）スイッチ「TDS5C212MX」および「TDS5B212MX」 を製品化しました。本製品は、本日より出荷を開始します。

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東芝：PCIe® 6.0やUSB4® Version 2.0などの高速差動信号に対応した2:1 マルチプレクサー/1:2デマルチプレクサースイッチ「TDS5C212MX」および「TDS5B212MX」

近年、サーバーや産業用テスター、ロボット、PCなどでは、PCIe® 6.0やUSB4® Version 2.0に代表される超高速・広帯域な差動信号を、限られた基板スペースの中で高信頼に切り替えるニーズが高まっています。新製品は、こうしたニーズに応えるため、当社独自のSOIプロセス（TarfSOI™）[注3]を採用することで、TDS5C212MXでは業界トップクラス[注4]となる-3dBバンド幅（差動）34GHz（typ.）、TDS5B212MXでは29GHz（typ.）を実現し、高速通信時の信号波形の歪みを大幅に抑制し、高速通信時の信頼性向上に貢献します。

これらの特長により、PCIe® 6.0やUSB4® Version 2.0などの高速差動信号用途で、2入力1出力のMuxスイッチ、または1入力2出力のDe-Muxスイッチとして使用できます。1つの高速インターフェースを複数の機器で共有したり、用途に応じて信号経路を切り替えたりすることが可能です。

さらに、TDS5C212MXおよびTDS5B212MXは、高周波特性に適した端子配置を採用しています。特にTDS5C212MXでは、信号経路を最短化することで反射や損失を抑え、高速信号の品質向上を図っています。また、動作温度範囲は-40°Cから125°Cまで対応しており、産業用途にも使用可能です。

当社は今後も、高速インターフェースの進化に対応した高性能・高信頼性のアナログスイッチ製品の開発を通じて、次世代システムの実現に貢献していきます。

応用機器

・産業用テスター、ロボット

・PC、サーバー、モバイル機器、ウエアラブル端末など

対応インターフェース：

・PCIe® 系列：PCIe 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0

・CXL 系列：CXL 3.0 / 2.0 / 1.0

・USB 系列：USB4® Version 2.0 / USB4® / USB3.2 Gen2×1 / Gen1×1

・Thunderbolt™ 系列：Thunderbolt 5 / 4 / 3 / 2

・DisplayPort™ 系列：DisplayPort 2.0 / 1.4 / 1.3 / 1.2

新製品の主な特長

・PCIe® 6.0やUSB4® Version 2.0などの高速差動信号に対応した高い-3dB バンド幅（差動）

TDS5C212MX：-3dB バンド幅 (差動) =34GHz (typ.)

TDS5B212MX：-3dB バンド幅 (差動) =29GHz (typ.)

・動作温度範囲：-40～125°C

新製品の主な仕様

新製品の詳細については下記ページをご覧ください。

TDS5C212MX

TDS5B212MX

当社の汎用ロジックIC製品の詳細については下記ページをご覧ください。

汎用ロジックIC

オンラインディストリビューターが保有する当社製品の在庫照会および購入は下記をご覧ください。

TDS5C212MX

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TDS5B212MX

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*USB4®は、USB Implementers Forumの登録商標です。

*Thunderbolt™は、Intel Corporationあるいはその子会社の商標です。

*DisplayPort™は、米国及びその他の国でVideo Electronics Standards Association (VESA®) が所有する商標です。

*PCIe®はPCI-SIGの登録商標です。

*TarfSOI™は、東芝デバイス＆ストレージ株式会社の商標です。

*その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

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Source: Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation





