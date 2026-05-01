DP World TourとHCLTechが新たなパートナーシップを発表





DP World Tour、マルチチャネルのデジタル体験の変革を推進するため、 HCLTechを選定し、欧州を重点地域とする複数年にわたるマーケティング提携関係を構築

インド・ノイダ、ロンドン, 2026年4月30日 /PRNewswire/ -- 世界有数のテクノロジー企業である HCLTech (NSE：HCLTECH）（BSE：HCLTECH）とDP World Tourは、HCLTechがツアーのオフィシャル・デジタル・エクスペリエンス・パートナー に就任したことを発表しました。さらに、DP World Tour（ 欧州ツアーグループの最高峰男子プロゴルフサーキット） は、ファン中心のイノベーションに重点を置き、ツアーのグローバルなデジタルプレゼンスを変革する複数年プログラムを主導するためにHCLTechを選択しました。

HCLTechは、 DP World Tourのウェブサイトとアプリを中心とした次世代のデジタル体験プラットフォームを設計・提供し、世界中のファンがゴルフというスポーツを発見し、フォローし、エンゲージする方法を再構築します。さらに、HCLTechはツアーのオフィシャル・マーケティング・パートナーを務め、毎シーズン5つのDP World Tour tournamentでオフィシャル・パートナーのステータスを獲得するとともに、ホスピタリティ、オンサイト、デジタル・アクティベーションを提供します。

DP World Tourは、46カ国のプレーヤーが参加するゴルフのグローバルツアーとして知られ、ファンがデバイスや地域を越えてライブアクション、ストーリーテリング、洞察へのシームレスなアクセスを期待する、ますますデータリッチでリアルタイムな環境で運営されています。HCLTechは、デジタル・エンジニアリング、エクスペリエンス・デザイン、データ・プラットフォームおよび大規模なトランスフォーメーションにおける専門知識を結集し、直感的かつレジリエントで、ツアーのグローバル・ブランドに沿った、高性能でスケーラブルなウェブおよびモバイル・プラットフォームを構築します。

変革されたデジタル・エコシステムは、ファン、コース上の観客、選手、コーチ、そしてメディアや商業パートナーのニーズに応え、ライブ・コンテンツ、没入型体験、詳細な分析、あらゆるインタラクションにおいてパーソナライズされたファン・ジャーニーへの容易なアクセスを可能にします。

パートナーシップについて、HCLTechの最高マーケティング責任者（CMO）であるJill Kouri氏 は、次のように述べています。「DP World Tourとパートナーシップを結ぶことができ、クライアントとして、またマーケティングの中核を担うアクティベーション・パートナーとして、大変うれしく思っています。クライアントの立場としては、ファンが重要な瞬間を発見し、分析し、共有することを容易にするデジタル変革プログラムに携わることができることに興奮しています。パートナーシップの観点でいうと、このコラボレーションによりHCLTechのグローバル・ブランドの存在感をさらに高め、欧州を中心とする多様な国際的オーディエンスへのリーチを拡大することができます」と彼女は付け加えています。

「DP World Tourは、真にグローバルなファンベースを持ち、毎週シームレスにファンを魅了するワールドクラスのデジタル・エコシステムが求められます。私たちがデジタルの野心を高めていく中でHCLTechを選んだのは、その深いエンジニアリングの伝統、大規模で常時接続のデジタル・プラットフォーム構築における実証済みの専門知識、そしてテクノロジーを有意義なファン体験に変換する能力を評価してのことです」と、DP World Tour最高技術責任者（CTO）のMichael Cole氏は述べています。

DP World TourのエグゼクティブコマーシャルディレクターであるMax Hamiltonは次のように付け加えています。「ゴルフは伝統的に「ビジネスのスポーツ」であり、ツアーのグローバルな舞台は、HCLTechが自社のイノベーションを大規模にアピールし、世界中の観客とつながるための、的を絞った柔軟な場を提供しています。」

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HCLTechについて

HCLTech HCLTechは、世界60カ国で22万7,000人以上を擁するグローバルテクノロジー企業です。AI、デジタル、エンジニアリング、クラウド、ソフトウェアを中心に、幅広いテクノロジーサービスおよび製品ポートフォリオを通じて、業界をリードする価値を提供しています。 金融サービス、製造業、ライフサイエンス・ヘルスケア、テクノロジー・サービス、半導体、通信・メディア、小売・CPG、モビリティ、公共サービスなど、主要な業界全体にわたり顧客を支援しています。2026年3月までの12カ月間の連結売上高は147億ドルでした。HCLTechはまた、オフィシャル・デジタルトランスフォーメーション・パートナーを務める米国の MetLife Stadiumや、オフィシャル・デジタル・テクノロジー・パートナーを務めるCricket Australiaなど、戦略的なテクノロジーおよびブランド・パートナーシップを通じて、世界のスポーツ界でも強い存在感を示しています。お客様の進捗を支援する方法の詳細については、hcltech.comをご覧ください。

DP World Tourについて

DP World Tourは、European Tour groupの主要な男子プロゴルフツアーです。 世界的なゴルフツアーとして、私たちは世界各地で世界中の才能ある選手を 紹介 し、このプラットフォームを通じてグローバルコミュニティを築き、 楽しませ 、結びつけています。

グローバル・タレント： 私たちは、世界をリードする才能ある選手たちに向けた道筋と舞台を提供し、世界中からゴルフ界のアイコン、国民的 英雄 、新進気鋭のスターたちを結集させています。

グローバル・デスティネーション ： 私たちは世界中の象徴的な都市や場所でトーナメントを開催し、毎週、私たちが訪れるコース、 都市、 文化の豊かな多様性を称え、 紹介しています。

グローバル・コミュニティ： 私たちは、イノベーションとクリエイティブなコンテンツへの取り組み、そして社会や環境に良い影響をもたらすことを通じて、コミュニティを築き、 楽しませ 、つなげていきます。

2026年 のグローバル・スケジュールは、25の 異なる国 で42のトーナメントが開催され、 3つの異なるフェーズ（5つの「グローバル・スウィングス」、「バック9」、「DPワールドツアー・プレーオフ」）で構成されています。5つのロレックス・シリーズ（DP World Tourのプレミアムカテゴリー）と4つのメジャー・チャンピオンシップが開催され、そのすべてがレース・トゥ・ドバイ・ランキングに加算されます。

DP Worldは、グローバルでスマートなエンド・ツー・エンドのサプライチェーンと ロジスティクス ソリューションを提供するリーディングカンパニーで、1972年のツアー結成以来50シーズン目となる2022年シーズンの開幕以来、DP World Tourのタイトルパートナーを務めています。

また、DP World、Rolex、Aldar、AWS、BMW、Buffalo Trace Distillery、Emirates、Fortinet、HCLTech、Husqvarna、Nexo、Vestasをオフィシャルパートナーとして迎え、世界有数のビジネスブランドからも多くの支持を得ています。

詳細については、こちらまでお問い合わせください。

Meredith Bucaro、北中南米

meredith-bucaro@hcltech.com

Elka Ghudial、ヨーロッパ

elka.ghudial@hcltech.com

APAC：James Galvin

james.galvin@hcltech.com

インド、中東、アフリカ：Nitin Shukla

nitin-shukla@hcltech.com

ロゴ：https://mma.prnasia.com/media2/2648325/HCLTech_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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