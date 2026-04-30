GROW Investment Group、ADGMのFSRAからipaを取得し、中東進出における重要な節目を迎える

アラブ首長国連邦アブダビ, 2026年4月29日 /PRNewswire/ -- グローバル運用資産約15億ドルの中国大手グローバル資産運用会社であるGROW Investment Group（GIG）は、ADGMの金融サービス規制当局（FSRA）から原則承認（IPA）を取得したと発表しました。同社は、数週間以内に正式な認可が下りるものと期待しており、これは中東における事業拡大の重要なマイルストーンであるとともに、同地域の資本市場に対する同社の戦略的コミットメントを明確に示すものです。同社の株主には、米国トップのヘッジファンドであるLighthouseや、スイス第2位のプライベートバンクであるBank Julius Baerが含まれています。

GIGの拡大は、グローバルな金融ハブとしての地域の競争力を反映したもので、3つの柱に支えられています。

1. 比類なき資金力と国家としての強さ ：この地域の政府系ファンドは合計で3兆5,000億ドル以上の資産を保有しており、長期的な機関投資家の資金を安定的かつ大量に供給しています。

2. ワールドクラスの規制・ビジネスインフラ ：アブダビは、英国コモンローの直接適用に基づく強固な規制の枠組み、税制に優しい環境、シームレスな資本移動が特徴で、グローバルな金融機関にとって理想的な立地となっています。

3. 戦略的な地政学的・経済的ポジショニング ：アジア、ヨーロッパ、アフリカを結ぶハブとして、この地域は貿易と投資の拡大、特に中国とGulf Cooperation Council (GCC)の経済・金融統合の深化から恩恵を受けています。

・早期のプロアクティブな展開 ：同社は中東への事業拡大に乗り出しました。創設者兼グローバルCIOのWilliam Maは、調査、パートナーシップの構築、地域の投資環境に精通するため、何度も現地に足を運んでいます。

・ソートリーダーシップとエコシステム構築 ：GIGはGCCと中国の架け橋となります。William MaはAbu Dhabi Financial Weekなどの主要イベントに参加し、世界の資産配分と中国の投資機会に関する見識を共有しています。

・クライアント中心の取り組み ：アブダビとドバイへの顧客訪問を企画し、First Abu Dhabi Bank (FAB)のような現地金融機関とのつながりを促進し、協力関係を深めています。

FSRAによるFSPの承認を条件として、GIGはADGMに事務所を設立し、中東の機関投資家、ファミリーオフィス、富裕層個人を対象に、カスタマイズされたオンショアおよびオフショアの資産運用、コンサルティングサービス、中国の資本市場へのアクセスやグローバルなマルチアセット・ポートフォリオのソリューションを提供します。

William Maは次のように述べています。「ADGMのFSRAからのIPAは、GIGcomplianceの基準と中東に対する長期的なビジョンを確認するものです。私たちは長期的なパートナーとして、中東と世界（特に中国）の投資機会との結びつきを促進し、アブダビが世界有数の金融センターとして成長していく手助けをします。」

ADGMの市場開発担当チーフであるArvind Ramamurthyは次のように述べています。「GIGの（IPA）受賞をお祝い申し上げます。このマイルストーンは、ADGMの規制の枠組みの強さと効率性、そして世界有数の金融機関を惹きつける継続的な能力を反映するものです。企業がアブダビを拠点に事業を拡大する中、ADGMは引き続き、ダイナミックなエコシステム、深い資本プール、強力なクロスボーダー接続を通じて、長期的かつ持続可能な成長を可能にすることに注力しています。アブダビは、その前向きなアプローチで際立った存在であり続け、金融と投資の一流の国際的ハブとしての位置づけを強化しています。」

（日本語リリース：クライアント提供）

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