Bambu Indahのツリーハウス、BBC Cultureで「世界で最も壮観なツリーハウス」の一つに選出





インドネシア・ウブド、2026年4月29日 /PRNewswire/ -- Bambu Indahは、世界で最も壮観なツリーハウスのいくつかを有する施設としてBBC Cultureに認められ、自然と一体化した滞在施設として世界的に高く評価される限られたリゾートの一つとなりました。この評価は、竹建築と再生型ホスピタリティにおけるBambu Indahのリーダーシップを示すものです。



Perched above the jungle canopy, Bambu Indah’s iconic Tree House has been named one of the most spectacular tree houses in the world by BBC Travel, an immersive retreat where architecture and nature exist in perfect harmony.



ウブドのサヤン渓谷に位置するこの5つ星エコラグジュアリーリゾートは、進化を続ける竹構造物のコレクションで知られ、ツリーハウスはジャングルの中の没入型の居住空間として設計されています。Ibuku Design Studioと共同で開発されたこれらの構造物は、有機的デザインと環境との融合の可能性を押し広げています。

Green School BaliとGreen Village Bali、そして世界的に知られるJohn Hardyを手がけたビジョナリーであるJohn HardyとCynthia Hardyによって2005年に設立されたBambu Indahは、修復された11棟のジャワ式ブライダルハウスから始まり、再生型のエステートへと成長しました。また、Time誌の「World's Greatest Places」にも選ばれ、Tripadvisorでは「他に類を見ない」と評されています。

Bambu Indahは、建築にとどまらず、再生型の暮らしが日々実践されるリビングラボとして機能しています。ゲストは、天然の湧き水を引いたプール、森の薪で焚くサウナ、銅製ホットタブ、ジャングル内に設けられたコールドプランジプールを通じて、自然と触れ合います。日々のアクティビティには、牛の水浴び、稲刈り、ココナッツの木の植樹、ガイド付きのごみ拾いウォークなどがあり、土地とのつながりと生態系への意識を育みます。

料理のコンセプトも、この仕組みを支えています。Tembagaは長寿を重視したファームトゥテーブル料理に焦点を当て、River Warungは薪火調理を用いたIbu-ibuステーションを通じて伝統的なバリ料理を提供します。The Sunset Barからはアユン川と周辺の農地を見渡すことができ、自然が織りなす夕景を楽しめます。

地域社会への取り組みには、Tyto albaを活用した自然な害虫駆除が含まれ、地元農家を支援しながら、近隣の水田での化学薬品の使用を減らしています。バリ最大の発酵ラボ、きのこ洞窟、ティーハウスなどの今後の開発は、食料レジリエンス、生物多様性、地域との協働を強化することを目指しています。

そのツリーハウスが世界的な認知を獲得する中、Bambu Indahは進化を続け、建築、自然、日常生活がどのように再生型の未来へと融合できるかを示しています。

詳細はwww.bambuindah.com をご覧ください。

メディア連絡先

Citra Suriah

マーケティング担当コーポレートディレクター

Bambu Indah、Green Village Bali and The Kul Kul Farm

M：+62 821 126 95 124 E：directorofmarketing@bambuindah.com



Surrounded by sweeping rice fields and overlooking a gentle river, the New Moon House embodies the essence of bamboo living, open, organic, and intimately connected to Bali’s timeless landscape.



（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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