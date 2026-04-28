オンキヨー株式会社 フランスWhiteL社とのブランドライセンス契約締結のお知らせ
オンキヨー株式会社（所在地：大阪市中央区、代表取締役社長：大朏 宗徳、以下「当社」といいます。）は、WhiteL（所在地：フランス・サン＝ドニ）と、「Sound by Onkyo」「Powered by Onkyo」ブランドに関するライセンス契約を締結しましたので、本日2026年4月28日お知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347446/images/bodyimage1】
当社は、前身企業の創業以来80年にわたって培ってきた「音」を象徴するブランド「ONKYO」を含む「Sound by Onkyo」「Powered by Onkyo」を第三者に提供し、製品・サービスの「音」についての付加価値を高めるブランドライセンスを行っています。このたび、MyVibeブランドのもと、骨伝導ヘッドホンの製造・販売を行うフランス・WhiteLと「Sound by Onkyo」「Powered by Onkyo」をMyVibeブランドの骨伝導ヘッドホンに使用することについてのブランドライセンス契約を締結しました。本ブランドライセンス契約の第１弾として、2026年6月より、「Powered by Onkyo」を冠した骨伝導ヘッドセットの販売が予定されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347446/images/bodyimage2】
MyVibe ホームページ http://myvibe.run/
当社ホームページ・ブランドライセンス紹介 https://www.onkyo.net/brand
今後も両社の協業による製品展開を予定しています。
■当社特許発明について
当社は、骨伝導デバイスを備えたイヤホンの発明に関する特許権を取得しています。
この発明は、イヤホンの外殻を構成するシェルと、シェルから外部に振動面が露出する骨伝導デバイスと、を備えています。骨伝導デバイスの振動で発生した気導音をシェル内部からユーザーの耳に導き、あわせて骨伝導デバイスの振動そのものを耳に伝えることで、電子機器の音を十分な音量で聴取することができます。さらに、耳を塞がない構造のため、周囲の音も同時に聴取可能です。この発明は、イヤホンに限らず、補聴器など幅広い電子機器への応用が可能です。
● 発明の名称：電子機器
● 権利者：オンキヨー株式会社
● 出願日：2022年11月1日
● 出願番号：特願2022-175330
● 登録日：2026年3月10日
● 特許番号：特許第7832496号
【関連プレスリリース】
2026年3月18日 骨伝導デバイスを備えたイヤホンに関する特許を取得
https://www.onkyo.net/news/20260318_patent
■当社事業について
当社は、「音で世界をかえる」のスローガンのもと、開発事業とマーケティング事業を行っています。
開発事業では、Onkyoブランドのオーディオ製品・スピーカーの開発において培ってきた「音」「振動」の技術をベースに、医療・食品・産業・インフラ分野において研究開発を行い、その成果をお客様に提供しています。
マーケティング事業では、アニメ・VTuber等とのコラボレーション製品の企画・販売、店舗・ECサイトの運営等を行っております。
当社は、開発事業部門・マーケティング事業部門一丸となって、Onkyoブランドの認知度を上げるマーケティングを行っています。当社事業の今後の展開に、ご期待下さい。
配信元企業：オンキヨー株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347446/images/bodyimage1】
当社は、前身企業の創業以来80年にわたって培ってきた「音」を象徴するブランド「ONKYO」を含む「Sound by Onkyo」「Powered by Onkyo」を第三者に提供し、製品・サービスの「音」についての付加価値を高めるブランドライセンスを行っています。このたび、MyVibeブランドのもと、骨伝導ヘッドホンの製造・販売を行うフランス・WhiteLと「Sound by Onkyo」「Powered by Onkyo」をMyVibeブランドの骨伝導ヘッドホンに使用することについてのブランドライセンス契約を締結しました。本ブランドライセンス契約の第１弾として、2026年6月より、「Powered by Onkyo」を冠した骨伝導ヘッドセットの販売が予定されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347446/images/bodyimage2】
MyVibe ホームページ http://myvibe.run/
当社ホームページ・ブランドライセンス紹介 https://www.onkyo.net/brand
今後も両社の協業による製品展開を予定しています。
■当社特許発明について
当社は、骨伝導デバイスを備えたイヤホンの発明に関する特許権を取得しています。
この発明は、イヤホンの外殻を構成するシェルと、シェルから外部に振動面が露出する骨伝導デバイスと、を備えています。骨伝導デバイスの振動で発生した気導音をシェル内部からユーザーの耳に導き、あわせて骨伝導デバイスの振動そのものを耳に伝えることで、電子機器の音を十分な音量で聴取することができます。さらに、耳を塞がない構造のため、周囲の音も同時に聴取可能です。この発明は、イヤホンに限らず、補聴器など幅広い電子機器への応用が可能です。
● 発明の名称：電子機器
● 権利者：オンキヨー株式会社
● 出願日：2022年11月1日
● 出願番号：特願2022-175330
● 登録日：2026年3月10日
● 特許番号：特許第7832496号
【関連プレスリリース】
2026年3月18日 骨伝導デバイスを備えたイヤホンに関する特許を取得
https://www.onkyo.net/news/20260318_patent
■当社事業について
当社は、「音で世界をかえる」のスローガンのもと、開発事業とマーケティング事業を行っています。
開発事業では、Onkyoブランドのオーディオ製品・スピーカーの開発において培ってきた「音」「振動」の技術をベースに、医療・食品・産業・インフラ分野において研究開発を行い、その成果をお客様に提供しています。
マーケティング事業では、アニメ・VTuber等とのコラボレーション製品の企画・販売、店舗・ECサイトの運営等を行っております。
当社は、開発事業部門・マーケティング事業部門一丸となって、Onkyoブランドの認知度を上げるマーケティングを行っています。当社事業の今後の展開に、ご期待下さい。
配信元企業：オンキヨー株式会社
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