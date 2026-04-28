“いろだま”とフクロウじいさんが教えてくれる、それぞれの個性の大切さ。絵本『からふるぼーる』4月28日発売

“いろだま”とフクロウじいさんが教えてくれる、それぞれの個性の大切さ。絵本『からふるぼーる』4月28日発売