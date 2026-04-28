“いろだま”とフクロウじいさんが教えてくれる、それぞれの個性の大切さ。絵本『からふるぼーる』4月28日発売
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、新刊『からふるぼーる』を2026年4月28日に発売いたします。
多様性や自己肯定感が大切とされる今の時代にぴったりの、自分の個性のすばらしさや、他者の存在を認めることを伝える絵本です。
主人公は、くろ、しろ、あか、とうめいの「いろだま」たち。
フクロウじいさんとの冒険を通して、「どのいろも、なくてはならない存在であること」に気づいていく姿が、やさしく描かれています。
子どもはもちろん、大人の心にも静かに響き、「ありのままの自分を認めること」の大切さを思い出させてくれます。
多くのご家庭で手に取っていただきたい作品です。
詳しくはこちら
https://miraipub.jp/books/36676/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347920/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347920/images/bodyimage2】
どのいろも、だいじな いろ。
“いろだま”のクロちゃんは、暗いどうくつで一人、ひざをかかえていました。
「どうして、ぼくは こんなに くろいんだろう。
ぼくのいろって、こわがられる、いらない いろなんだよ…」
そんなとき現れたのは、フクロウじいさん。
クロちゃんを背中に乗せて、空に飛び立ちます。
出会ったのは、自分の「いろ」に悩む、「あか」や「しろ」、「とうめい」のいろだまたち。
みんな「じぶんなんて…」と、しょんぼりしています。
フクロウじいさんは、森の広場に、みんなを集めて言います。
「ちがういろどうし、ちからをあわせるのじゃ
ひとつになって からふるぼーるになるのじゃ」
いろだまたちは冒険に出発！
さばく、うみ、やま、こおりのせかい――
旅の中で、自分のいろが、誰かのために光っていることを知っていきます。
そして、大切なことに気づくのです。
「ちがい」を大切にしたい、すべての子どもたちへ届けたい絵本です。
【著者について】
作：はぎはらけいこ・絵：もりたしんご
作：はぎはらけいこ
愛知県在住。介護・福祉の仕事に19年携わっています。
本作は『たまちゃんとおばあちゃん』（文芸社）に続く、2冊目の絵本作品。
「手に取ってくださる方が、それぞれ自由に感じていただけたら嬉しいです」
絵：もりたしんご
愛知県在住。
子ども向け作品を中心に創作活動を行っている。
「慌ただしい日常の中で、本作を親子で見たり読み聞かせたりすることで、
“ほっ”とした気持ちになっていただけたら嬉しいです」
【書籍概要】
書名：からふるぼーる
著者：さく・はぎわらけいこ／え・もりたしんご
発売日：2026年4月28日
価格：1540円(税込)
体裁：B5判 32ページ ハードカバー
ISBN：978-4-434-37689-4
★ご購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/4434376896
配信元企業：株式会社みらいパブリッシング
多様性や自己肯定感が大切とされる今の時代にぴったりの、自分の個性のすばらしさや、他者の存在を認めることを伝える絵本です。
主人公は、くろ、しろ、あか、とうめいの「いろだま」たち。
フクロウじいさんとの冒険を通して、「どのいろも、なくてはならない存在であること」に気づいていく姿が、やさしく描かれています。
子どもはもちろん、大人の心にも静かに響き、「ありのままの自分を認めること」の大切さを思い出させてくれます。
多くのご家庭で手に取っていただきたい作品です。
詳しくはこちら
https://miraipub.jp/books/36676/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347920/images/bodyimage2】
どのいろも、だいじな いろ。
“いろだま”のクロちゃんは、暗いどうくつで一人、ひざをかかえていました。
「どうして、ぼくは こんなに くろいんだろう。
ぼくのいろって、こわがられる、いらない いろなんだよ…」
そんなとき現れたのは、フクロウじいさん。
クロちゃんを背中に乗せて、空に飛び立ちます。
出会ったのは、自分の「いろ」に悩む、「あか」や「しろ」、「とうめい」のいろだまたち。
みんな「じぶんなんて…」と、しょんぼりしています。
フクロウじいさんは、森の広場に、みんなを集めて言います。
「ちがういろどうし、ちからをあわせるのじゃ
ひとつになって からふるぼーるになるのじゃ」
いろだまたちは冒険に出発！
さばく、うみ、やま、こおりのせかい――
旅の中で、自分のいろが、誰かのために光っていることを知っていきます。
そして、大切なことに気づくのです。
「ちがい」を大切にしたい、すべての子どもたちへ届けたい絵本です。
【著者について】
作：はぎはらけいこ・絵：もりたしんご
作：はぎはらけいこ
愛知県在住。介護・福祉の仕事に19年携わっています。
本作は『たまちゃんとおばあちゃん』（文芸社）に続く、2冊目の絵本作品。
「手に取ってくださる方が、それぞれ自由に感じていただけたら嬉しいです」
絵：もりたしんご
愛知県在住。
子ども向け作品を中心に創作活動を行っている。
「慌ただしい日常の中で、本作を親子で見たり読み聞かせたりすることで、
“ほっ”とした気持ちになっていただけたら嬉しいです」
【書籍概要】
書名：からふるぼーる
著者：さく・はぎわらけいこ／え・もりたしんご
発売日：2026年4月28日
価格：1540円(税込)
体裁：B5判 32ページ ハードカバー
ISBN：978-4-434-37689-4
★ご購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/4434376896
配信元企業：株式会社みらいパブリッシング
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