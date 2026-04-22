物品から個人への AMR産業規模分析：2026年市場3089百万米ドル、CAGR22.0%で成長
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347608/images/bodyimage1】
当社GlobaI Info Research（本社：東京都中央区）はこのたび、物流自動化の中核技術「Goods?to?Person AMR（G2P AMR）」 に特化した最新市場調査レポートを公開しました。
本レポートでは、売上・販売量・価格推移・企業別シェアはもちろん、LiDAR＋ビジョン融合などの技術別セグメント、Eコマース・物流・製造といった用途別の成長ドライバーまで、経営判断に直結するデータを提供します。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1090049/goods-to-person-amrs
1. 製品定義：なぜ「G2P AMR」が物流戦略の必須要素となったか
Goods?to?Person AMR（G2P AMR） とは、自律移動ロボットが棚やコンテナを人のもとへ搬送し、ピッキング作業を効率化する倉庫自動化ソリューションです。
従来のAGV（磁気テープ・ガイド線方式）と異なり、G2P AMRは以下の特徴を持ちます。
自律ナビゲーション：レーザー誘導＋SLAM（リアルタイム自己位置推定）により、線路・GPS不要
動的環境対応：人や障害物を回避しながら最適経路を再計算
マッピング柔軟性：PCでのドライブアラウンドマッピングにより、レイアウト変更に数時間で適応
市場では製品タイプとして以下の2つが主流です。
LiDAR Based（障害物回避・基本ナビゲーション）
LiDAR＋Vision Based（視覚認識＋深層学習で高密度保管に対応）
現在の主流はLiDAR＋Vision Basedで、市場シェア約79％を占めています。
これは「認識精度と運用柔軟性の両立」がユーザー企業にとって最優先課題であることを示しています。
2. 市場規模と成長ドライバー（2026-2032年）
当社調査（基準年：2025年、予測期間：2026-2032年）によると、G2P AMRの世界市場は年平均成長率（CAGR）16.2％で拡大し、2032年には約74億米ドルに達する見込みです。
この成長を支える主要ドライバーは以下の3つです。
(1) Eコマース需要の急拡大
Eコマース用途は現在の市場の約36％を占め、特に「当日配送」「ミスピック率0.1％未満」といった要求に対し、G2P AMRは人の移動時間を最大70％削減します。
(2) 物流業界の慢性的な人手不足と人件費高騰
北米・欧州・日本では倉庫作業者の確保が年々困難化。G2P AMRは「人を増やさずに処理能力を2倍にする」戦略ツールとして導入が加速しています。
(3) 技術進化（SLAM・センサーフュージョン・WMS連携）
リアルタイムマッピングと機械学習の進歩により、LiDAR＋Vision Basedロボットは従来困難だった「高密度ラック間の動的経路計画」が可能になりました。また、WMS（倉庫管理システム）とのAPI統合により、入出庫指示からロボットタスク割り当てまでの完全自動化が現実的になっています。
業界深層観点：従来の「人対ロボット」ではなく、「人が判断・ロボットが移動」という分業モデルが確立されたことで、製造業と物流の境界が曖昧になっている点が注目されます。
3. 地域別動向と主要プレイヤーの競争構図
地域シェア（2025年実績）
北米：約35％（最大市場、Amazon・Walmart主導）
欧州：約28％（自動化補助金・労働規制が追い風）
中国・アジア：約25％（Eコマース＋製造内物流の両面で急成長）
主要企業と競争特徴
世界のG2P AMR市場では、以下の企業群が激烈な競争を展開しています。
当社GlobaI Info Research（本社：東京都中央区）はこのたび、物流自動化の中核技術「Goods?to?Person AMR（G2P AMR）」 に特化した最新市場調査レポートを公開しました。
本レポートでは、売上・販売量・価格推移・企業別シェアはもちろん、LiDAR＋ビジョン融合などの技術別セグメント、Eコマース・物流・製造といった用途別の成長ドライバーまで、経営判断に直結するデータを提供します。
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1. 製品定義：なぜ「G2P AMR」が物流戦略の必須要素となったか
Goods?to?Person AMR（G2P AMR） とは、自律移動ロボットが棚やコンテナを人のもとへ搬送し、ピッキング作業を効率化する倉庫自動化ソリューションです。
従来のAGV（磁気テープ・ガイド線方式）と異なり、G2P AMRは以下の特徴を持ちます。
自律ナビゲーション：レーザー誘導＋SLAM（リアルタイム自己位置推定）により、線路・GPS不要
動的環境対応：人や障害物を回避しながら最適経路を再計算
マッピング柔軟性：PCでのドライブアラウンドマッピングにより、レイアウト変更に数時間で適応
市場では製品タイプとして以下の2つが主流です。
LiDAR Based（障害物回避・基本ナビゲーション）
LiDAR＋Vision Based（視覚認識＋深層学習で高密度保管に対応）
現在の主流はLiDAR＋Vision Basedで、市場シェア約79％を占めています。
これは「認識精度と運用柔軟性の両立」がユーザー企業にとって最優先課題であることを示しています。
2. 市場規模と成長ドライバー（2026-2032年）
当社調査（基準年：2025年、予測期間：2026-2032年）によると、G2P AMRの世界市場は年平均成長率（CAGR）16.2％で拡大し、2032年には約74億米ドルに達する見込みです。
この成長を支える主要ドライバーは以下の3つです。
(1) Eコマース需要の急拡大
Eコマース用途は現在の市場の約36％を占め、特に「当日配送」「ミスピック率0.1％未満」といった要求に対し、G2P AMRは人の移動時間を最大70％削減します。
(2) 物流業界の慢性的な人手不足と人件費高騰
北米・欧州・日本では倉庫作業者の確保が年々困難化。G2P AMRは「人を増やさずに処理能力を2倍にする」戦略ツールとして導入が加速しています。
(3) 技術進化（SLAM・センサーフュージョン・WMS連携）
リアルタイムマッピングと機械学習の進歩により、LiDAR＋Vision Basedロボットは従来困難だった「高密度ラック間の動的経路計画」が可能になりました。また、WMS（倉庫管理システム）とのAPI統合により、入出庫指示からロボットタスク割り当てまでの完全自動化が現実的になっています。
業界深層観点：従来の「人対ロボット」ではなく、「人が判断・ロボットが移動」という分業モデルが確立されたことで、製造業と物流の境界が曖昧になっている点が注目されます。
3. 地域別動向と主要プレイヤーの競争構図
地域シェア（2025年実績）
北米：約35％（最大市場、Amazon・Walmart主導）
欧州：約28％（自動化補助金・労働規制が追い風）
中国・アジア：約25％（Eコマース＋製造内物流の両面で急成長）
主要企業と競争特徴
世界のG2P AMR市場では、以下の企業群が激烈な競争を展開しています。