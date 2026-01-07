日本電気自動車市場は、次世代EV技術革新と脱炭素政策の加速を背景に、2035年までに約2,290億米ドル規模へ拡大すると予測され、CAGR15.58%で成長が見込まれる成長市場動向

