自動車用アクティブヘルスモニタリングシステム市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年12月02に「自動車用アクティブヘルスモニタリングシステム市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。自動車用アクティブヘルスモニタリングシステムに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
自動車用アクティブヘルスモニタリングシステム市場の概要
自動車用アクティブヘルスモニタリングシステム市場に関する当社の調査レポートによると、自動車用アクティブヘルスモニタリングシステム市場規模は 2035 年に約924 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 自動車用アクティブヘルスモニタリングシステム市場規模は約67億米ドルとなっています。自動車用アクティブヘルスモニタリングシステムに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 28.3% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、自動車用アクティブヘルスモニタリングシステムの市場シェア拡大は、自動車用アクティブヘルスモニタリングと保険と遠隔医療エコシステムの統合によるものです。自動車用アクティブヘルスモニタリングと遠隔医療と保険プラットフォームの融合により、データ駆動型のエコシステムが実現し、自動車がモバイルヘルスノードとなり、動的な保険料設定、リアルタイム診断、迅速な緊急対応が可能になります。
2024年を想定した調査では、リアルタイムの車両ヘルスデータによって緊急対応時間を最大45%短縮し、心臓発作や脳卒中の生存率を大幅に向上させることができると示唆されています。このように、自動車、医療、保険のバリューチェーンの緊密な統合は、新たな収益モデルを開拓し、より安全で健康的な行動を促進します。世界的な遠隔医療の拡張性、安全なデータポータビリティ、そしてUBIの普及拡大は、広範な適用を可能にする要因の一部です。実用的な健康データへの需要が高まる中、コネクテッドカーは、パーソナライズされたグローバルヘルスケアにとって最も重要なインフラとなるでします。
自動車用アクティブヘルスモニタリングシステムに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/automotive-active-health-monitoring-system-market/590641922
自動車用アクティブヘルスモニタリングシステムに関する市場調査では、モビリティにおけるウェルネスと予防医療機能に対する消費者の需要の高まりにより、市場シェアが拡大することが明らかになりました。予防医療とパーソナライズされたウェルネスを求める消費者のトレンドは、自動車をトータルな健康とウェルネスの場として設計することにつながっています。「Future of Wellness」調査によると、世界の消費者の80%がウェルネスを最優先事項としており、60%がウェルネス向上製品により多くのお金を払う意思があることがわかりました。
このような自動車には、ストレスモニタリング、姿勢矯正、空気質の最適化といった機能が搭載されるでします。この変化はデザインの優先順位に影響を与え、ウェルネス志向のサプライヤーの知名度を高め、消費者が健康増進モデルを選択するきっかけとなります。これはまた、成長する世界的なウェルネス経済とも一致しており、業界横断的なコラボレーションとAI主導のパーソナライゼーションはユーザーフレンドリーな成果です。ウェルネスが普遍的な需要となる中、自動車メーカーは健康志向のデザインを基本戦略として検討し、車内ウェルネスを通じて自社ブランドの差別化を図り、長期的な顧客ロイヤルティを育む必要があります。
