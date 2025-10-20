世界の尿道カテーテル市場は、安全で患者中心のソリューションに対する需要が高まるため、2032 年までに 95 億米ドルに達する見込み
世界の尿道カテーテル市場は、2023 年に 58 億 8,000 万米ドルと評価され、2024 年から 2032 年にかけて 5.68% の CAGR で拡大し、2032 年までに 95 億 2,000 万米ドルに達すると予測されています。この成長は、尿失禁、膀胱機能障害、神経障害や脊髄損傷などの慢性的な健康状態の有病率の上昇によって推進されています。加齢に伴う尿閉の問題がより一般的になり、世界人口の高齢化が特に需要を刺激しています。
技術の進歩により、患者ケアが変革されています。挿入時の摩擦を最小限に抑える親水性コーティングされたカテーテルは、尿道の外傷や感染のリスクを軽減する効果的な方法として浮上しています。研究によると、これらのカテーテルは従来のカテーテルと比較して尿路感染症の可能性を最大 80% 減らすことができます。片回使用および自己投与用に設計された間欠カテーテルは、特に在宅医療環境で急速に注目を集めています。
感染予防と患者の快適性がますます重視されるようになったことも、使い捨てカテーテルや外部カテーテルの採用を促進しています。医療システムは、全体的な患者エクスペリエンスを向上させながら、カテーテル関連尿路感染症 （CAUTI） を軽減することにますます重点を置いています。多様な患者集団と、患者に優しく衛生的なソリューションへの明確な移行により、尿道カテーテル市場は力強い成長段階に入っています。
尿道カテーテル市場の無料サンプルレポート:https://www.snsinsider.com/sample-request/1079
セグメンテーション分析
製品別
間欠カテーテルは 2023 年に市場を支配し、世界収益の約 52% を占めました。その人気は、使いやすさ、感染リスクの軽減、臨床と在宅ケアの両方の現場への適合性に起因しています。これらのカテーテルは短期間の使用に特に有用であり、CAUTI の発生率を低下させ、患者の自立性を向上させます。
外部カテーテルは、尿失禁に対する非侵襲的ソリューションの採用の増加を反映して、最も急成長している製品セグメントです。快適で目立たず、塗り付けが簡単なため、高齢の患者やセルフケアの自主性を求める患者に最適です。医療が在宅モデルに移行するにつれて、外部カテーテルは引き続き力強い成長が見込まれます。
アプリケーション別
尿失禁は2023年に約34%で市場で最大のシェアを占めた。意識の高まり、肥満率の上昇、人口の急速な高齢化により、失禁管理は公衆衛生上の優先事項となっています。カテーテルは、世界中の何百万人もの患者に実用的なソリューションを提供します。
脊髄損傷は、最も急成長しているアプリケーションセグメントとして浮上しました。生存率の向上、リハビリテーションの向上、意識の向上により、SCI 患者における効果的な膀胱管理に対する需要が高まっています。定期的なカテーテル挿入は、この患者グループの生活の質を維持し、合併症を予防するために重要です。
テクノロジー別
親水性コーティングは、摩擦と感染率を低減し、カテーテル挿入をより安全かつ快適にすることで変革的な役割を果たしています。使い捨てカテーテルの革新も、特に使いやすさと衛生性が最優先される在宅介護現場で勢いを増しています。
エンドユーザー別
病院は依然として尿道カテーテルの主要なユーザーですが、在宅医療現場は急速に成長しています。患者は、より快適で自立できる自己管理の使い捨てオプションをますます好んでいます。診断センターや長期介護施設も、特に世界の医療が予防的で患者中心のケアモデルに移行する中、重要な最終用途セグメントとなっています。
