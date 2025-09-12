こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「生成AIと学校現場 ～トラブルが発生したらどう向き合うか～」オンライン研修会開催【2025年9月25日（木）16:00~17:00】
デジタルエコノミー特化のカスタマーサクセス・プロバイダーであるアディッシュ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役 江戸 浩樹、証券コード：7093、以下 アディッシュ）は、生成AIの利用に伴うトラブルやリスクへの備えをテーマにしたオンライン研修会「生成AIと学校現場 ～トラブルが発生したらどう向き合うか～」を、2025年9月25日（木）16:00～17:00に開催します。
申し込みフォーム：https://forms.gle/TnnN7KSitdbWkMie6
開催背景
ChatGPTの登場から約3年が経過しようとする中、生成AIはすでに生徒の生活に浸透しつつあります。
作文や課題だけでなく、悩み相談に利用する事例もある一方で、「卒業アルバム写真の悪用」「宿題のAI丸写し」など深刻な事例も報じられています。
大きなトラブルが表面化していない学校でも、起きてから慌てるのではなく、これから起こり得るリスクを想定し、備えを整えることが求められています。
そこで本研修会では、生徒の生成AI利用の実態、学校現場で実際に見えてきたトラブルを通して、現場で対応する際の視点や、校内でのルールづくり・体制整備を考える機会を提供します。
本研修会で扱うテーマ
生徒の生成AI利用の実態とリスク
典型的なトラブルと現場での対応ポイント
学校として備えるべきルールづくり・体制整備
また、教職員同士で「自校で想定されるトラブル」や「どのように備えるべきか」を話し合う、他校の工夫や視点を共有する時間も設けています。
こんな方におすすめ
生成AI利用に伴う生徒指導の課題や不安を整理したい
「生徒が勝手に使っていて不安」という状況に備えたい
トラブル発生時の対応の型を考えておきたい
ICTや教務の立場から、校内のルール整備を検討したい
他校の教職員と課題意識を共有し、情報交換したい
研修会概要
■開催概要
開催日時：2025年9月25日（木）16:00～17:00
開催形式：オンライン（Zoom）
参加費 ：無料
参加方法：事前申し込み制
対象者 ：中学校・高等学校の教職員（生徒指導・ICT・教務・教科担当者、校内で生成AIの推進役を担う教職員、管理職）
主催 ：アディッシュ株式会社
■研修会の流れ（予定）
学校現場と生成AIをめぐる最新動向
生成AI利用の広がりとリスク整理
起こり得る典型的トラブルと対応のポイント
学校として備えるべきルール・体制の整備
グループディスカッション
自校で想定されるリスクや備えについて意見交換
質疑応答
申し込みフォーム：https://forms.gle/TnnN7KSitdbWkMie6
申込締め切り日 ：2025年9月23日（火・祝）18:00まで
※ 本研修会はZoomによるオンライン開催です。事前にご案内するZoomのURLよりご参加ください
スクールガーディアン事業 概要
事業ミッション「子どもたちが健全にインターネットを活用できる環境を目指して」のもと、2007年に、学校非公式サイト・ネットいじめ対策コンサルティングサービスとしてスクールガーディアンを発足。2015年からスマートフォンで第三者が匿名でいじめ連絡ができる「スクールサイン」(旧「Kids’ Sign」)を提供。2018年よりSNSを用いた、いじめの相談・通報体制構築を支援する「SNS相談・通報サービス」を提供。スクールガーディアンが提供するサービスの導入校は、私立・公立学校3,500校以上に及びます（2025年4月時点）。
https://school-guardian.jp/
※記載されているサービス・商品名、会社名は各社の商標および登録商標です
※本リリース情報は、2025年9月12日付けの情報です
本件に関するお問合わせ先
スクールガーディアン事業部
Tel：03-5759-0334（代表） Mail：sg-info@adish.co.jp
お問い合わせフォーム：https://school-guardian.jp/contact/
