開業10周年記念！限定スヌーピーデザインのシリアルナンバー入りオリジナルルームキー付き宿泊プランを100室限定で販売！

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに最も近いオフィシャルホテル「ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」(所在地:大阪市此花区、総支配人:大賀 兆)は、2025年8月1日に開業10周年を迎えることを記念し日頃のご愛顧への感謝を込めて、2025年7月1日(火)~9月30日(火)の期間中「開業10周年限定オリジナルルームキー付き宿泊プラン」を販売いたします。

この周年記念プランは、2022年から毎年実施されており、スヌーピーとコラボレーションした“シリアルナンバー入り”のオリジナルルームキーが毎回ご好評をいただいております。※過去のプラン詳細:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002529.000005113.html

第4回目となる2025年は、開業10周年という特別な節目を祝し、デザインや演出にこれまで以上のこだわりを詰め込みました。ホテルのテーマ「カリフォルニアモダン」と融合したルームキーは、今回限りの特別デザインで、宿泊の思い出をより一層特別なものにしてくれます。

宿泊体験をより特別に彩る本プランで、パークの感動をご滞在中もお楽しみください。

<プラン概要>

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとのコラボレーションで実現したホテル開業10周年記念ルームキーをプレゼント!大人気のスヌーピーとホテルのフロアコンセプトである「カリフォルニアモダン」をイメージした限定のデザイン。シリアルナンバーが入った世界に一つだけのルームキーを手に入れよう!

プラン名:《100室限定》ホテル開業10周年記念★

スヌーピールームキー付きプラン

宿泊期間:2025年7月1日(火)~9月30日(火)

料金:お1人様14,100円~(税込)

※ご利用人数・部屋タイプにより異なります

※上記は4名様1室・食事なしの場合の料金

特典:

(1) 限定デザインルームキー(1室につき1枚)

(2) オリジナルアメリカンステッカーシール(全3種セット)

販売数:先着100室限定

■ルームキーについて■

※ルームキーはチェックイン時にお渡しいたします。

※ルームキーのシリアルナンバーはランダムでのお渡しとなります。

※当日のご宿泊でご使用いただくことが可能です。通常のルームキーも1室につき2枚ご用意いたします。

※次回以降ご宿泊の際も、フロントにてご提示いただければ何度でもご使用いただけます。

※ホテルのルームキー発行システムに変更があった場合、またはルームキー本体の破損や故障があった場合、

お使いいただけなくなる場合がございます。あらかじめご了承ください。

施設情報

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに1番近いオフィシャルホテル。

ユニバーサルシティ駅と、パークを結ぶメインストリートに面し、メインゲートの正面に位置するという絶好のロケーションを誇ります。

ホテル全館でパークの本場アメリカのエンターテイメントシーン等をイメージしたデザインを展開。

所在地:大阪府大阪市此花区島屋6‐2‐52

開業日:2015年8月1日

規模:地上28階(高さ約100m)

客室:全598室(4~28階)

(フロントロビー・レストラン・ファンクションルーム・テナントは3階)

駐車場:109台(ホテル1・2階)

《大人気 記念日オプション》

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、バルーン装飾、記念日向けケーキ、スパークリングワイン等、記念日を華やかに彩るオプションサービスをご案内しております。

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。

