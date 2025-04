±Ç²è¡ØÇòÀãÉ±¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯CD¡¡4·î23Æü¡Ê¿å¡ËÆüËÜ¸ÂÄêÈ¯Çä¡ª

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、ディズニーが新たなミュージカル版として実写化した『白雪姫』のオリジナル・サウンドトラックCDを日本限定で4月23日(水)に発売します。

(C) 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

ディズニー初の長編映画であり、世界初のカラー長編アニメーションでもある『白雪姫』。ミュージカル版として実写化した『白雪姫』の、プレミアム吹替版声優が歌唱する劇中歌を一挙に収録したオリジナル・サウンドトラックを発売します。

本作の音楽を担当するのは、『ラ・ラ・ランド』『グレイテスト・ショーマン』などヒット作を手掛けきた作曲家パセク&ポール。アニメーション版でおなじみの楽曲「口笛ふいて働こう」「ハイ・ホー」に加えて、彼らによる書き下ろしの新曲と共に物語をドラマチックに彩ります。プレミアム吹替版では今注目を集めている若手俳優の一人、吉柳咲良(白雪姫役)を筆頭にグローバルボーイズグループJO1のメンバー、河野純喜(ジョナサン役)、昨年宝塚歌劇団を退団したばかりの俳優、月城かなと(女王役)など実力派キャストが集結。日本語版オリジナル・サウンドトラックには、吉柳咲良が歌唱する壮大な劇中歌「夢に見る ~Waiting On A Wish~」、白雪姫とジョナサンのロマンチックなデュエット・ラブ・ソング「二人ならきっと」、邪悪な感じもありつつもエレガントな魅力を放つ女王が歌唱するミュージカル・ナンバー「美しさがすべて」など物語を彩る音楽を一挙に収録しています。

全世界で唯一日本のみCD化となる今作は、CDサイズの紙ジャケット仕様で『白雪姫』の世界感を表現した色鮮やかなデザインです。先着購入者特典はプレミアム吹替版声優の吉柳さん、河野さんの限定インタビュー・コメントが読める二次元コード付きポストカード。お二人が語った本作に込めた想いや音楽の魅力などここでしか読むことのできない内容になっています。そのほか、『白雪姫』の可愛い映画グッズなど店舗別特典も展開予定です。

吉柳咲良、河野純喜(JO1) - 「二人ならきっと」(From 『白雪姫』/日本語版)

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Nczip7Kolk8 ]

Kanato Tsukishiro, Disney's Snow White - Ensemble - 「美しさがすべて」|『白雪姫』

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Qo-5Q5SzD2M ]

『白雪姫』オリジナル・サウンドトラック 日本語版

4月23日(水)発売

品番:UWCD-1134

価格:\3,300(本体 \3,000 税率10%)

仕様:紙ジャケット仕様、歌詞付

収録曲:

1. 愛のある場所/井上和彦、石原慎一、風雅なおと、永井崇多宏、石原慎一、aYano、杉山穂乃果&アンサンブル

2. 愛のある場所(村人たちのリプライズ)/永田美海、加藤岳、三浦凛、吉柳咲良

3. 夢に見る ~Waiting On A Wish~/吉柳咲良

4. ハイ・ホー(実写版)/大塚明夫、小島よしお、日野聡、平川大輔、津田篤宏(ダイアン)浪川大輔&アンサンブル

5. 美しさがすべて/月城かなと&アンサンブル

6. 口笛ふいて働こう(実写版)/吉柳咲良、平川大輔、津田篤宏(ダイアン)、ジェフ・モロー&アンサンブル

7. 夢見ごこちなプリンセス/河野純喜(JO1)、吉柳咲良

8. The Silly Song/Jason Kravits, Fletcher Sheridan, Jeremy Swift, Andy Grotelueschen, Dujonna Gift, Jimmy Johnston, George Salazar, Disney's Snow White - Ensemble

9. 二人ならきっと/吉柳咲良、河野純喜(JO1)

10. 美しさがすべて(リプライズ)/月城かなと

11. 夢に見る ~Waiting On A Wish~(リプライズ)/吉柳咲良

12. 私がここに/吉柳咲良&アンサンブル

13. 愛のある場所(フィナーレ)/吉柳咲良&アンサンブル

※発売日や収録内容等、変更になる可能性がございます。予めご了承ください。



店頭別先着購入者特典:

■Amazon.co.jp

[メガジャケ]&[声優コメントが読める二次元コード付きポストカード]



■UNIVERSAL MUSIC STORE

[アップル・チャーム]&[声優コメントが読める二次元コード付きポストカード]



■タワーレコード

[SNOW WHITEロゴステッカー]&[声優コメントが読める二次元コード付きポストカード]

*一部店頭にて店頭抽選特典実施あり



■ディズニーストア

[SNOW WHITEロゴステッカー]&[声優コメントが読める二次元コード付きポストカード]



■全国主要CDショップ・オンライン

[SNOW WHITEロゴステッカー]&[声優コメントが読める二次元コード付きポストカード]

※特典は先着でなくなり次第終了となります。予めご了承ください。

発売・販売元:ユニバーサル ミュージック合同会社 パートナー・レーベルズ

サウンドトラックに関するお問い合わせ:ユニバーサル ミュージック合同会社 パートナー・レーベルズ

thepartnerlabels.umj@umusic.com

【映画情報】

■タイトル:『白雪姫』

■クレジット:(C) 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

■公開日:3月20日(木・祝)全国劇場にて公開 ■配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン