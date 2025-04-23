±Ç²è¡ØÇòÀãÉ±¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯CD¡¡4·î23Æü¡Ê¿å¡ËÆüËÜ¸ÂÄêÈ¯Çä¡ª

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(C) 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.
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[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=Nczip7Kolk8 ]
Kanato Tsukishiro, Disney's Snow White - Ensemble - ¡ÖÈþ¤·¤µ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡×|¡ØÇòÀãÉ±¡Ù
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=Qo-5Q5SzD2M ]
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