ドジャースは日本時間3日、2度のサイ・ヤング賞を受賞したタイガースのタリク・スクーバル投手を獲得したのに対し、若手有望株である外野手のザイア・ホープ選手と右投手のリバー・ライアン投手とブレイディ・スミス選手の放出を発表しました。

スクーバル投手は、昨季13勝6敗、防御率2.21で2年連続となるサイ・ヤング賞に輝いた左腕。今季は肘の負傷で一部欠場していましたが、復帰してからは4勝3敗、防御率2.87、53.1イニングで71奪三振。直近の先発では6回2/3を投げて6奪三振を記録し、キャリア1000奪三振を達成しました。

代わってドジャースが放出した3人は、プロスペクトランキング5位のホープ選手で2024年からドジャースにトレードで加入。今季は2Aタルサで94試合に出場し、打率.293、23本塁打、87打点を記録しています。マイナーリーグでは通算48本塁打の長打力を誇ります。

ライアン投手は2024年にメジャーデビューを果たし、ドジャースで4試合で1勝0敗、防御率1.33と躍進するも、シーズン終了に肘手術、そこからはマイナーリーグで登板を続けました。

スミス選手は、2023年にドラフト3巡目で入団。今季はマイナーで0勝7敗でしたが、74.1イニングで113奪三振と高い奪三振率の選手です。