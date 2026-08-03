『こち亀』10年ぶり新作アニメ、新たな声優陣は9・5発表 派出所メンバー＆こち亀大好き芸人登壇のイベント開催へ
50組100人が抽選でイベント無料招待
人気漫画『こちら葛飾区亀有公園前派出所』の新アニメプロジェクト『新こちら葛飾区亀有公園前派出所』の新キャスト発表会が、9月5日に開催されることが決定した。派出所メンバーの新たな声優4人に加え、ゲストとして、こち亀大好き芸人として知られるインポッシブル・ひるちゃんが登壇する。
【画像】両さんだ！『こち亀』10年ぶり新作アニメのティザービジュアル
イベントでは、両津勘吉役、中川圭一役、秋本麗子役、大原大次郎役の披露のほか、本作の最新情報がどこよりも早く届けられる。
また、抽選で50組100人がイベントに無料招待。きょう3日より、アニメ『新こち亀』公式サイトにて応募受付が開始される。
1976年から2016年まで『週刊少年ジャンプ』で約40年にわたって連載された同作は、亀有公園前派出所に勤務する警察官の主人公・両津勘吉（りょうつ かんきち）が、東京の下町を舞台に、その同僚や周辺の人物と繰り広げるギャグ漫画。テレビアニメ化や、香取慎吾主演でドラマ化や実写映画化もされた人気作品となっている。
テレビアニメが1996年6月〜2004年12月にレギュラー放送され、その後、2005年1月〜2016年9月にかけて不定期に放送されていた。
人気漫画『こちら葛飾区亀有公園前派出所』の新アニメプロジェクト『新こちら葛飾区亀有公園前派出所』の新キャスト発表会が、9月5日に開催されることが決定した。派出所メンバーの新たな声優4人に加え、ゲストとして、こち亀大好き芸人として知られるインポッシブル・ひるちゃんが登壇する。
【画像】両さんだ！『こち亀』10年ぶり新作アニメのティザービジュアル
イベントでは、両津勘吉役、中川圭一役、秋本麗子役、大原大次郎役の披露のほか、本作の最新情報がどこよりも早く届けられる。
1976年から2016年まで『週刊少年ジャンプ』で約40年にわたって連載された同作は、亀有公園前派出所に勤務する警察官の主人公・両津勘吉（りょうつ かんきち）が、東京の下町を舞台に、その同僚や周辺の人物と繰り広げるギャグ漫画。テレビアニメ化や、香取慎吾主演でドラマ化や実写映画化もされた人気作品となっている。
テレビアニメが1996年6月〜2004年12月にレギュラー放送され、その後、2005年1月〜2016年9月にかけて不定期に放送されていた。
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