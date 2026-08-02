新天地デビュー戦で好印象を与えた前田。（C)Getty Images

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　好印象を残せたとあれば、幸先の良い出だしと言える。

　この夏、ついにセルティックからステップアップを果たし、プレミアリーグに昇格したイプスウィッチに移籍した日本代表FWの前田大然が、３部ウィコムとのプレシーズンマッチで新天地デビューを飾った。地元メディアは、先発出場でハーフタイムまでプレーした前田に上々の評価を下している。

　ポスト直撃のシュートも放った前田について、地元紙『Ipswich Star』者は「マエダのことは本当に好きだ。すぐにお気に入りのイプスウィッチ選手のひとりになると思う」と報じた。

「彼のことを好きになるところはたくさんある。素晴らしい経歴で、活発な性格のようだ。ピッチに立てばある種のオーラをもたらす」
 
　同メディアは「イプスウィッチでのデビューは45分間だったが、活発だった。前半にゴールを決めてもおかしくない場面もあった」と続けている。

「だが、全般的なパフォーマンスはそれ以上だった。爆発的なスピードを生かしてボックス付近やその中で相手の右SBにハードワークを強いた。マエダの新たなチームメイトたちは、すでに彼と積極的にコミュニケーションをとっている。前に出るときは必ず彼を関わらせた。左サイドでリーフ・デイビスと強力なパートナーシップが生まれつつある」

「これが日本代表にとっての始まりでしかないことを願う。非常にエキサイティングだ」

　念願のプレミアリーグ移籍を実現させた前田だが、挑戦は始まったばかりだ。開幕まで約３週間。ワールドカップ後の短いバカンスを経ての合流と難しい状況だが、アピールを続けていきたい。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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