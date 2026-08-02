プロボクシング元世界3階級制覇王者の中谷潤人（28＝M・T）が2日、拠点を置く相模原市の相模原市立産業会館を訪れ、「感謝と再起の報告会」に出席した。

5月2日に東京ドームで世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）に挑戦し、0―3判定負け。32戦無敗の日本人同士による“世紀の一戦”を振り返り「5月2日時点では清々しい気持ちで悔いなく戦い切れたと思っていたが、日を追うごとに反省点や課題がたくさん見つかった」と未練を残す。その上で「これからまた世界チャンピオン、そしてパウンド・フォー・パウンド（PFP＝全階級を通じての最強ランキング）1位を目指して頑張っていきたい」と決意を新たにし、集まった約250人のファンから大きな拍手を浴びた。

初黒星を喫しても、最終目標「PFP1位」は揺るがない。「5月2日の時点での勝負はもう終わっているが、井上選手がPFP1位で、同じ階級のチャンピオン。道理的にはそこ（に勝つ）が一番」とリベンジを目指す構え。尚弥自身も東京ドーム決戦翌日の会見では「（ファンから）望む声があるのなら第2弾も全然あり」と前向きな姿勢を見せており、中谷は「周りの人、井上選手が振り向いてくれるようなファイトをすることが近道」とまずは同級で世界王者に返り咲き、再び歴史に残る一戦の実現を目指す。

尚弥戦では左眼窩（がんか）底を骨折し、手術も受けたが、約3カ月の休養期間を挟み今月からジムワークを再開。前日に始動も「凄く筋肉痛です」と苦笑いを浮かべながら「ここからがリスタート。ゼロからしっかりつくり上げて、また次戦を戦える時までにベストの状態でリングに上がれるように過ごしていきたい」と決意。

次戦は年明け以降となる見込みだが、国内での走り込み合宿を行う構想を明かし「世界チャンピオンになることが第一の目標。そこを見据えてやっていきたい」と力強く意気込んだ。

また報告会では化粧品ブランド「pure medel（ピュアメデル）」と共同開発して5日から発売する、ボディーローション「BIGBANG BODY LOTION premium」の初回分（約900本）の売り上げを熊本地震被災地に全額寄付することも報告。「亡くなられた方もいらっしゃて、避難状況も続いている。少しでも助けになれればという気持ち」と呼びかけた。