ネーションズリーグ準決勝

バレーボール男子のネーションズリーグ（VNL）決勝ラウンドの準決勝が1日、中国・寧波で行われ、世界ランク4位の日本は同6位の米国にフルセット死闘の末に2-3（19-25、25-23、25-20、19-25、13-15）で敗れた。開幕からの連勝は13でストップし、初優勝には届かず。結果を伝えた1枚の画像が、苦戦を物語っていた。

日本はまず、米国のサーブに苦しんだ。セットカウント2-1で迎えた第4セットも強烈なサーブで勢いを止められ、最終第5セットは3点差を追いつく粘りを見せたものの、終盤にまたもサーブで崩された。

サーブとともに日本を苦しめたのが高さだ。セッターを除いた平均身長は約9センチも米国が上回っており、叩きつけるようなスパイク、高いブロックは脅威でありつづけた。

国際バレーボール連盟（FIVB）主催大会の運営などを行う「バレーボール・ワールド」は、公式インスタグラムで1枚の画像とともに結果を伝えた。

スパイクを打つ高橋藍の前に、伸びてきた6本の腕。米国による3枚ブロックは、行く手を阻む壁のようだった。

X上でも「デカすぎなんよアメリカ…」「アメリカはなんか身長高すぎるわ笑」「アメリカ身長高すぎてブロックがえぐい」「この身長差でここまで戦えるのホントすごいよ」「バレーって不平等なスポーツってことを実感したけど日本すげえ」「まっっっっじで身長高いな……」「アメリカ平均身長2メートルって何 ズルじゃんそれ」などと嘆きの声が上がっていた。

日本時間午後11時過ぎに試合が終わり、2日午後4時30分からスロベニアと戦う。ティリ監督は動画配信サイト「VBTV」で「3位決定戦があるのですぐに休まなければいけません」と話していた。



（THE ANSWER編集部）