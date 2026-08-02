6速MTあり！ スバル新型「本格スポーツカー」発表に“反響殺到”！

スバルは2026年7月30日、ピュアスポーツカー「SUBARU BRZ」の一部改良モデルを発表しました。

2021年に登場した2代目の現行型BRZは、低重心を極めた水平対向エンジンと後輪駆動（FR）レイアウトを採用し、軽量コンパクトな車体設計と組み合わせることで、「誰もが意のままに運転を楽しめる本格スポーツカー」として高い支持を集めています。

【画像】超カッコイイ！ これがスバル新型「本格スポーツカー」です！（25枚）

そんな同車に実施された今回の改良では、日常の運転で心強いパートナーとなる先進安全装備がグレードアップ。

さらに、レース現場での厳しい戦いから得た技術のフィードバックによって、スポーツカーの生命線である「操作の気持ちよさ」も大きく引き上げられました。

改良を受けた新型BRZにおいて技術面でもっとも注目すべきハイライトは、運転支援システム「アイサイト」の進化です。

これまで搭載されていたステレオカメラに加えて、新たに視野領域の広い「広角単眼カメラ」を組み込んだ最新のカメラシステムへと刷新。

フロントガラスの傾斜が強いスポーツクーペの車体はカメラの搭載が技術的に難しいとされていましたが、着実な技術開発によってこれをクリアしました。

交差点における出会い頭の車両や歩行者の認識領域が大きく広がったことで、衝突回避のサポート性能が格段に高まっています。

なお、この広角単眼カメラを搭載した3眼仕様のアイサイトがスバルの6速MT車に採用されるのは今回が初めてのこと。

これにより、新型BRZはAT車・MT車問わず高い安全基準を誇るモデルに仕上がっています。

さらに、クルマを操る楽しみを格段に高める「走行フィールの改善」も、このクルマを見逃せない理由のひとつでしょう。

とくに6速MT車では、国内最高峰の耐久レースである「スーパー耐久シリーズ」への参戦を通じて蓄積された極限環境下でのデータを活かし、シフトレバーの内部構造が徹底的に見直されました。

ギアをチェンジする際の引っかかり感を軽減し、よりスムーズで正確なシフトワークを行えるようにブラッシュアップされているため、手足のようにクルマをコントロールするワクワク感を今まで以上にダイレクトに味わうことができます。

ラインナップの構成においては、標準仕様の「R」や上級グレードの「S」、そしてモータースポーツのベースにも最適な「Cup Car Basic（カップカー ベーシック）」に加えて、走りの質感と特別な装いを兼ね備えた最上級グレード「STI Sport」を引き続き展開。

とくにSTI Sportでは、STI（スバルテクニカインターナショナル）によって独自チューニングされた減衰力可変式のフロントダンパーや専用のリアダンパーを装着するほか、ブラックと上品なボルドーワインカラーを組み合わせたウルトラスエード／本革シートを標準装備し、本格スポーツにふさわしい贅沢でスポーティな空間を仕立てています。

この新型BRZの車両価格（消費税込）は、ベースモデルの337万7000円から、最上級仕様であるSTI Sportの6速AT車でも387万2000円と、全ラインナップを通じて300万円台に収まるように設定されました。

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今回の発表に対して、インターネット上やSNSでは早くも多くのクルマ好きから反響が寄せられています。

特に価格設定については、「新車が高騰しているご時世に、この性能で400万円以下に収めたのは驚異的」「後輪駆動のピュアスポーツカーがこの値段で手に入るなんて、よく考えたらバーゲンプライスだ！」「気になる人は今のうちに買った方が良い」と、お買い得感の強さを絶賛する声が多く見られます。

また、改良の内容に関しても「レース現場で得た知見を市販車のシフト操作にフィードバックするなんて心がくすぐられる」「安全基準が高くなり、MT車でも最新の運転支援システムが採用されたのは素晴らしい」と、走りと安全面が両立したことに対する高い評価が集まっています。

一方で、「昔から憧れているけれど、10年前と比べると高級車の価格に近付いたな…」「若い人でも新車に手が届く大衆価格だと嬉しい」といった予算面の悩みを吐露するコメントも一部で見受けられましたが、全体としては「地道に改良を続けてスポーツカーを作り続けてくれるスバルとトヨタに感謝したい」と、モデル継続を支持・称賛する意見が大半を占めています。

安心感を高める先進安全の技術と、サーキットから鍛え上げられた熱いドライビング性能を見事に両立させた新型BRZは、日本のスポーツカー愛好家たちの期待にしっかり応え、走る楽しさと所有する喜びを今まで以上に引き上げてくれる珠玉の一台と言えそうです。