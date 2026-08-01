新エリアの待ち時間は？「めちゃくちゃ涼しい」夏の東京ディズニーシーの快適な回り方
YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が「東京ディズニーシー 2026.7.30の様子 Vol.2 | Today’s Tokyo DisneySea on July 30, 2026 : Part 2」を公開した。動画では、新エリア「ファンタジースプリングス」の混雑状況や、夏のパークを快適に過ごすための穴場スポットを紹介している。
アレンデール・ロイヤルバンケットでの食事を終え、「アナとエルサのフローズンジャーニー」の待ち時間を確認すると100分待ち。ディズニー・プレミアアクセスの列が伸びており、シングルライダーの案内も休止中だったため、搭乗を断念した。「ラプンツェルのランタンフェスティバル」は50分待ちと比較的短かったものの、そのままファンタジースプリングスを後にし、アラビアンコーストへと向かった。
アラビアンコーストでは、「シンドバッド・ストーリーブック・ヴォヤッジ」が15分待ちだったため列に並ぶことに。屋外のキューラインは風が通らず「熱中症対策は必須」と語る一方で、建物内に入ると「めちゃくちゃ涼しい別世界」と快適さを伝えた。夏のパークでは、アトラクションに並びながら涼むのがおすすめだという。
その後、アラビアンコースト内の給水スポットを紹介。冷水が出るため、持参したボトルに水を補充する様子が収められている。「ここ数年かなり増えてきました」と、パーク内の水飲み場でボトルに水を入れる人が増えている現状にも触れた。さらに「マジックランプシアター」を15分待ちで鑑賞するなど、比較的空いているエリアを満喫している。
動画で紹介された給水スポットや、涼しく過ごせる屋内アトラクションの活用法は、夏の東京ディズニーシーを訪れる際の参考になりそうだ。猛暑日のパークを快適に楽しむためのヒントとして、役立ててみてはいかがだろうか。
アレンデール・ロイヤルバンケットでの食事を終え、「アナとエルサのフローズンジャーニー」の待ち時間を確認すると100分待ち。ディズニー・プレミアアクセスの列が伸びており、シングルライダーの案内も休止中だったため、搭乗を断念した。「ラプンツェルのランタンフェスティバル」は50分待ちと比較的短かったものの、そのままファンタジースプリングスを後にし、アラビアンコーストへと向かった。
アラビアンコーストでは、「シンドバッド・ストーリーブック・ヴォヤッジ」が15分待ちだったため列に並ぶことに。屋外のキューラインは風が通らず「熱中症対策は必須」と語る一方で、建物内に入ると「めちゃくちゃ涼しい別世界」と快適さを伝えた。夏のパークでは、アトラクションに並びながら涼むのがおすすめだという。
その後、アラビアンコースト内の給水スポットを紹介。冷水が出るため、持参したボトルに水を補充する様子が収められている。「ここ数年かなり増えてきました」と、パーク内の水飲み場でボトルに水を入れる人が増えている現状にも触れた。さらに「マジックランプシアター」を15分待ちで鑑賞するなど、比較的空いているエリアを満喫している。
動画で紹介された給水スポットや、涼しく過ごせる屋内アトラクションの活用法は、夏の東京ディズニーシーを訪れる際の参考になりそうだ。猛暑日のパークを快適に楽しむためのヒントとして、役立ててみてはいかがだろうか。
YouTubeの動画内容
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■概要 / Summary ディズニーの情報を毎日お届けする事を心がけています。 ディズニー好きはもちろん、遠くて、忙しくてなかなかパークへ行けない方へ状況や情報や体験動画をお届けできたらと思っています。