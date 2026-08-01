ACEes・深田竜生＆浮所飛貴が『ESSE』に初登場！ 撮影期間のルーティンや暮らしぶりについて明かす
8月3日発売の雑誌『ESSE』9月号（扶桑社）に、ACEesの深田竜生と浮所飛貴が登場。スペシャルインタビューでは撮影期間のルーティンや暮らしぶりを明かしている。
【写真】深田竜生×浮所飛貴『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』場面カット
インタビュー連載「男と花」に初登場した深田と浮所。ドラマ撮影期間中に2人でやってみたいことや習慣、自宅での癒やされる時間について話した。
現在放送中のドラマ『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』（テレビ朝日系）で、青春ホームドラマ・ラブコメディーに挑む2人。お互いだからこそ知る魅力や撮影中の楽しみ、最新の暮らし事情まで、息の合った掛け合いを見せている。
インタビューで深田が「 （ドラマでの）ビジュアル面では、『日やけしないようにね』とも言われました（笑）」と明かすと、浮所は「深田って普段はあまりスキンケアもしないし、コンサートでもタオルで汗をごしごし拭いちゃうタイプなのに、めずらしく日やけ止めを持ち歩いてるもんね。（笑）。でもそういう少年っぽさが、深田らしい魅力だけどね」と応じた。
これに深田が「日傘を持ち歩こうとしたこともあるんですけど、なかなか続かなくて…。それでいつも日やけしちゃうんですよ」と話すと、浮所は「使ってるところ、見たことないよ。ちょうど僕も買おうと思ってたから、使わないならちょうだい！」。深田は「もちろんいいよ！」と快諾していた。
先行公開された撮り下ろし画像では、花を手にした2人。花にまつわるエピソードや“メンバー愛あふれる”インテリア事情も語っている。
『ESSE』2026年9月号は、扶桑社より8月3日発売。定価は通常版790円（税込）、特装版1400円（税込）。
【写真】深田竜生×浮所飛貴『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』場面カット
インタビュー連載「男と花」に初登場した深田と浮所。ドラマ撮影期間中に2人でやってみたいことや習慣、自宅での癒やされる時間について話した。
現在放送中のドラマ『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』（テレビ朝日系）で、青春ホームドラマ・ラブコメディーに挑む2人。お互いだからこそ知る魅力や撮影中の楽しみ、最新の暮らし事情まで、息の合った掛け合いを見せている。
これに深田が「日傘を持ち歩こうとしたこともあるんですけど、なかなか続かなくて…。それでいつも日やけしちゃうんですよ」と話すと、浮所は「使ってるところ、見たことないよ。ちょうど僕も買おうと思ってたから、使わないならちょうだい！」。深田は「もちろんいいよ！」と快諾していた。
先行公開された撮り下ろし画像では、花を手にした2人。花にまつわるエピソードや“メンバー愛あふれる”インテリア事情も語っている。
『ESSE』2026年9月号は、扶桑社より8月3日発売。定価は通常版790円（税込）、特装版1400円（税込）。