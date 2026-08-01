英語と漢字のWサインが施された世界に1枚だけのカード

ドジャース・大谷翔平投手の世界で1枚限定となるベースボールカードが、1100万ドル（約17億6300万円）という超高額で売却された。米オークションサイトのインスタグラムが30日（日本時間31日）に詳細を伝えている。スポーツトレーディングカードの歴史に名を刻む驚愕の価格設定に、日米のSNS上では驚きの声が上がった。

今回売却されたのは、トップス社が制作した限定のベースボールカードだ。試合で実際に着用した2つのゴールドMLBロゴパッチが組み込まれている。さらに、英語と漢字によるダブルサインが施された世界に1枚しか存在しない限定品。米オークションサイト「Fanatics Collect」によると、一般のコレクターが引き当てた後に高額カードコレクターらへ売却されたという。

米全国紙「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者は自身のX（旧ツイッター）で「公に出回るスポーツトレーディングカードとしては史上3番目の高値となった」と速報した。同氏によれば、この価格を上回るのはマイケル・ジョーダン＆コービー・ブライアントの品とミッキー・マントルの品のみだという。

途方もない金額での売却劇に、日米のファンからは驚きの声が相次いだ。SNS上では「現役選手のカードがこれほどの高額で売れるなんて衝撃だ」「世界に1枚しかないのは分かるけど、1100万ドルはヤバいな」「人生を変える1枚を引き当てたな」「スケールが違いすぎる」「カード1枚で夢がある話」「次元が違いすぎて開いた口が塞がらない」「この値段でも史上3番目とは」「遂に至宝が発掘された模様」といった声が寄せられていた。

大谷にまつわる商品は過去にも超高額で取引されてきた。改めてスーパースターとしての希少性を感じさせている。（Full-Count編集部）