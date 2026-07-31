Xフォロワー12万人超の「給与明細買取屋さん」が語る、noteで月200万円を稼ぐコンテンツの共通点
「他人の給与明細を買い取り、SNSに投稿する」――そんな一見奇抜なアイデアから、1日わずか1時間の作業で「月利益1000万円超」を弾き出す人物がいる。それが、X（旧Twitter）フォロワー12万人を超える「給与明細買取屋さん」だ。
YouTubeで伸び悩んでいたただのOLが副業で稼げるようになった方法や、1投稿で毎月30万円を生み出す「最も売れた給与明細」の裏側など、彼のもとにはネットでは決して手に入らない生々しい一次情報とマネタイズの秘密が集まる。
本連載では、読者から「お金を払うから見せてくれ」と頼まれる戦略から、会社員でも真似できるSNS×noteの副業ロードマップまで、その全貌を徹底解剖する。全3回の第2回。
みんかぶプレミアム連載「副業・スモビジで億り人に 令和の稼ぎ方新常識」
数千件の明細を見て分かった！日本人がためらいなく財布を開く「人間のコアな欲望」
——今回は、買取屋さんがこれまでに受け取ってきた数千件の給与明細や体験談の中で見つけた、「こんな珍しい副業で稼いでいる人がいるのか！」という驚きの事例についてお聞きしたいと思います。
そうですね、今まで数千件の給与明細やDMを見てきて確信したことがあるんですが……ぶっちゃけ、日本人男性って「エロ」と「欲望（コンプレックス）」に対するお金の出し方が半端じゃないんですよ（笑）
——やっぱりそこですか！
いや、本当にそうなんです。うちのアカウントで10万円の完全版パッケージを買ってくれる人の動機を調査したことがあるんですが、全体の約30％が「就職・転職のリアルな給与情報が知りたい」で、残り20％が「エロい投稿の黒塗りが読みたい」だったんです。つまり、真面目なキャリア情報とエロ・欲望系で全体の半数以上を占めているんですよね。
——なるほど。「エロや欲望」は、真面目な転職情報と同じくらい強力な購買動機になっているわけですね。
その通りです。だから、個人が副業で手っ取り早く、かつ大きく稼ごうと思った時に、この「人間のコアな欲望やマニアックなフェチ」を突くのは、ビジネスの構造としてめちゃくちゃ理にかなっているんです。
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YouTubeでは爆死していたOLが月30万円稼げた理由
——買取屋さんが見てきた中で、特に「これは珍しい！」「穴場だな」と思った副業の具体例はありますか？
一つ面白い例があります。ある普通のOLさんの事例です。その人はもともと、「OLの1日」みたいな動画をYouTubeに投稿していたらしいんですよ。
——YouTubeでよく見る「オシャレなOLのルーティン動画」みたいなやつですね。
そうです。でも、そういうのって今の時代ライバルがめちゃくちゃ多いじゃないですか。だから当然、普通に投稿していても全然再生されないし、まったく稼げなかったらしいんです。
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