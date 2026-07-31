漢字と英語のWサインが施された世界に1枚だけのカード

ドジャース・大谷翔平投手の世界で1枚限定となるベースボールカードが、1100万ドル（約17億6300万円）という超高額で売却された。

今回売却されたのは、トップス社が制作した限定のベースボールカードだ。試合で実際に着用した2つのゴールドMLBロゴパッチが組み込まれている。さらに、英語と漢字によるダブルサインが施された世界に1枚しか存在しない完全な限定品だった。

米全国紙「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者は30日（日本時間31日）、自身のX（旧ツイッター）を更新し「1100万ドル（約17億6300万円）で売却され、公に出回るスポーツトレーディングカードとしては史上3番目の高値となった」と速報した。

同氏によれば、この価格を上回るのは、2007-2008年マイケル・ジョーダン＆コービー・ブライアントのコレクションカード（1290万ドル／約20億6800万円）と、1952年トップス社のミッキー・マントルカード（1260万ドル／約20億2000万円）だという。（Full-Count編集部）