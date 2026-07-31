離乳食でやってはいけない？赤ちゃんの「ひと口大」を奪う親の行動とは
お口と姿勢の専門家であるまい先生が、YouTubeチャンネル「まい先生の天才保育チャンネル」にて「【離乳食】赤ちゃんの喉に負担をかけている親の行動｜正しい一口の量」と題した動画を公開した。動画では、離乳食における適切な「ひと口の量」について解説し、親が細かく刻んで与え続けることが、逆に赤ちゃんの学習機会を奪っているという見解を示した。
視聴者から寄せられた「次々口に入れてよく噛まずに飲み込んでしまう」「どれくらいの量を口に入れたらいいのか分からない」という悩みを背景に、まい先生は離乳食の進め方を解説した。スプーンを使う初期段階では、「下唇に少量を置き、赤ちゃんが自分で上唇を閉じるのを待ってから水平に引き抜く」ことが重要だと語る。上顎に擦り付けたり、スプーンを上に引き抜いたりする与え方には警鐘を鳴らしている。
口を閉じる練習ができたら、次は「かじり取り」のステップへと進む。出汁にとろみをつけたものから始まり、ペースト状の芋きんとん、そして柔らかく煮た大根などの固形物へと段階を踏む。この際、親が最初から細かく切り刻んで口に入れてしまうと、赤ちゃんはいつまで経っても自分の適量を知ることができないという。まい先生は「自分の前歯がスイッチになっている」と述べ、前歯や歯茎で自らかじり取る経験を何度も繰り返すことで、1歳3～5ヶ月頃には自分に合った「ひと口大」を学習していくと説明した。
さらに、窒息を恐れて小さく刻む親の心理に寄り添いつつも、「小さいと逆に喉の奥に入りやすい」と指摘。ガムテープほどの厚みと大きさがある大根を例に挙げ、あえて大きめの固形物をかじらせる方が安全であると結論付けた。赤ちゃんの自ら学ぶ力を信じ、手や唇の感覚を育てるサポートが重要であると学べる内容となっている。
視聴者から寄せられた「次々口に入れてよく噛まずに飲み込んでしまう」「どれくらいの量を口に入れたらいいのか分からない」という悩みを背景に、まい先生は離乳食の進め方を解説した。スプーンを使う初期段階では、「下唇に少量を置き、赤ちゃんが自分で上唇を閉じるのを待ってから水平に引き抜く」ことが重要だと語る。上顎に擦り付けたり、スプーンを上に引き抜いたりする与え方には警鐘を鳴らしている。
口を閉じる練習ができたら、次は「かじり取り」のステップへと進む。出汁にとろみをつけたものから始まり、ペースト状の芋きんとん、そして柔らかく煮た大根などの固形物へと段階を踏む。この際、親が最初から細かく切り刻んで口に入れてしまうと、赤ちゃんはいつまで経っても自分の適量を知ることができないという。まい先生は「自分の前歯がスイッチになっている」と述べ、前歯や歯茎で自らかじり取る経験を何度も繰り返すことで、1歳3～5ヶ月頃には自分に合った「ひと口大」を学習していくと説明した。
さらに、窒息を恐れて小さく刻む親の心理に寄り添いつつも、「小さいと逆に喉の奥に入りやすい」と指摘。ガムテープほどの厚みと大きさがある大根を例に挙げ、あえて大きめの固形物をかじらせる方が安全であると結論付けた。赤ちゃんの自ら学ぶ力を信じ、手や唇の感覚を育てるサポートが重要であると学べる内容となっている。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
保育士資格所有、発達発育のプロ「まい先生」が保育士の観点と、お口と姿勢の専門家さんの意見を取り入れての発達や天才脳を育てるための情報を発信しています。 ~~まい先生プロフィール~~ 子どもの能力をのばす口腔育成 THDCLLC代表 医療法人 理事 発達支援士 保育士/幼稚園教諭