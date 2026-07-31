これだけはやってほしい。0～2歳の発達を促す「神習慣5選」と、意外と知らない「泣かせる」ことの重要性

「5ヶ月だから」と月齢で離乳食を始めてない？専門家が語る「生後〇ヶ月」より重要な3つの発達サイン

子どもの集中力を育む鍵は「脳の発達を促せる呼吸」だった！専門家が語る姿勢の重要性

【どっちが正解】離乳食の正しいスプーンの使い方!!意外とみんな間違えている!

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保育士資格所有、発達発育のプロ「まい先生」が保育士の観点と、お口と姿勢の専門家さんの意見を取り入れての発達や天才脳を育てるための情報を発信しています。 ~~まい先生プロフィール~~ 子どもの能力をのばす口腔育成 THDCLLC代表 医療法人 理事 発達支援士 保育士/幼稚園教諭