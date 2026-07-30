中村獅童＆陽喜・夏幹親子「スパイダーマン」イベント登場で糸放つパフォーマンス披露 息子2人と初登場に「非常に感慨深いです」
【モデルプレス＝2026/07/30】歌舞伎俳優の中村獅童と、長男・中村陽喜と次男・中村夏幹が30日、都内で行われた映画「スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ」（7月31日日米同時公開）のジャパンプレミアイベントに出席した。
【写真】中村獅童＆陽喜・夏幹親子「スパイダーマン」イベントで糸放つ
獅童は、スパイダーマンスーツ姿の陽喜と夏幹と共にレッドカーペットに登場。息子2人と出席した心境について問われると、「感慨深いですね。最初にスパイダーマンのイベントに、僕がスパイダーマンスーツを着て出させていただいたのが2004年ですから、まさかその時に自分の息子2人とこうやってスパイダーマンのイベントに出演するとは思っていなかったので、非常に感慨深いですね」としみじみと語った。
陽喜は衣装について問われると「私服です」と紹介し、獅童が「ソニー・ピクチャーズがプレゼントしてくれたんだよね」と笑顔で明かした。また、スパイダーマンの好きなところについて、陽喜は「本当にかっこいいところが好きです」とコメント。夏幹も「動きがかっこよくて、好きですね」と笑顔を見せた。
最後には、三人そろって“ウィ・ラブ・スパイダーマン”のポーズを決めるとともに、糸を放つしぐさも披露。息ぴったりのパフォーマンスで会場を沸かせた。
同イベントには、日本版主題歌を担当するMrs. GREEN APPLEをはじめ、アンミカ、セオドール・ミラー氏、八木莉可子、山之内すずといったスパイダーマンをこよなく愛する豪華ゲスト達が集結した。
ソニー・ピクチャーズ配給、トム・ホランド演じるピーター・パーカー＝スパイダーマンの新たなる物語。愛する人を守るため、世界中の人々から自分の存在を消し去る決断をしてから4年。孤独なヒーロー活動に専念するピーター・パーカーに、未知のDNA変異という“内なる脅威”が迫る。時を同じくしてNYを襲う“新たな敵”。逃げ場のない二つの脅威に挟まれ、スパイダーマンはかつてない戦いへと身を投じていく。（modelpress編集部）
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【写真】中村獅童＆陽喜・夏幹親子「スパイダーマン」イベントで糸放つ
◆中村獅童＆陽喜・夏幹親子、糸を放つパフォーマンス披露
獅童は、スパイダーマンスーツ姿の陽喜と夏幹と共にレッドカーペットに登場。息子2人と出席した心境について問われると、「感慨深いですね。最初にスパイダーマンのイベントに、僕がスパイダーマンスーツを着て出させていただいたのが2004年ですから、まさかその時に自分の息子2人とこうやってスパイダーマンのイベントに出演するとは思っていなかったので、非常に感慨深いですね」としみじみと語った。
最後には、三人そろって“ウィ・ラブ・スパイダーマン”のポーズを決めるとともに、糸を放つしぐさも披露。息ぴったりのパフォーマンスで会場を沸かせた。
同イベントには、日本版主題歌を担当するMrs. GREEN APPLEをはじめ、アンミカ、セオドール・ミラー氏、八木莉可子、山之内すずといったスパイダーマンをこよなく愛する豪華ゲスト達が集結した。
◆映画「スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ」
ソニー・ピクチャーズ配給、トム・ホランド演じるピーター・パーカー＝スパイダーマンの新たなる物語。愛する人を守るため、世界中の人々から自分の存在を消し去る決断をしてから4年。孤独なヒーロー活動に専念するピーター・パーカーに、未知のDNA変異という“内なる脅威”が迫る。時を同じくしてNYを襲う“新たな敵”。逃げ場のない二つの脅威に挟まれ、スパイダーマンはかつてない戦いへと身を投じていく。（modelpress編集部）
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