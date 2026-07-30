『リボンの騎士』原案新作アニメ、第3弾予告公開で追加キャストに細谷佳正ら5人 月ノ美兎らにじさんじ所属VTuberも
にじさんじ所属VTuberの3人は長編アニメ作品の声優に初挑戦
手塚治虫さんが描いた名作漫画『リボンの騎士』を原案とする新作アニメ映画『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』（8月8日からNetflixで配信）の第3弾予告が公開され、追加キャラクターが発表された。声を務めるのは、細谷佳正、月ノ美兎、手塚祐介、ルンルン、でびでび・でびるの5人。「にじさんじ」所属VTuberの3人は、長編アニメ声優は今回が初となる。
【動画】細谷佳正、月ノ美兎ら追加キャストも登場！『リボンの騎士』第3弾予告
第3弾予告では、故郷を追われた主人公・サファイアが、新たな土地で出会った仲間たちとの絆を深め、リボンの騎士として厄災・ネルガルに立ち向かう勇敢な姿が描かれる。
ネルガルによる度重なる侵攻の末、抗うことを諦めてしまった人々。それでも諦めないサファイアは「嫌だ…！このまま終わるなんて！」と声をあげ、ベールをまとい変身する。決意を胸に、果敢に戦うサファイア。その姿に呼応するように、仲間たちの心にも前向きな変化が生まれていく。一方、いまだ目的の見えない謎多き存在・ベルベットの不穏なセリフが、物語に緊張感をもたらす。
弱気な言葉を漏らすサファイアの背中を押すのは、サファイアを信じる仲間たちの言葉。キャラクターそれぞれの成長と、爽快なアクションシーンに期待が高まる内容となっている。
追加キャスト5人が声を務めるのは、サファイアが採掘場で共に働くことになる仲間たち。サファイアが所属する班のリーダー・ロック役を細谷が担当。同じ班のメンバーであるヘケート役を月ノ美兎、チョロギ役を手塚、チック役をルンルン、タック役をでびでび・でびるがそれぞれ務める。
にじさんじ所属VTuberの月ノ美兎、ルンルン、でびでび・でびるの3人は、長編アニメ声優に初挑戦。月ノ美兎は「原案『リボンの騎士』を読んで一際惹かれた方に、声を通して向き合う機会をいただけたことが、本当にうれしいです」、ルンルンは「初めての声優さんで緊張しましたが、ポップな掛け合いで心がほぐれとっても楽しく収録させていただきました！」、でびでび・でびるは「最初はどうなることかと思ったが、にひきで物語に入り込んで、楽しく収録したぞ」と、キャラクターへの思いやアフレコの感想を語った。
『リボンの騎士』は、男の子と女の子ふたつの心を持ったサファイア姫が、リボンの騎士として活躍するファンタジー。原案となる漫画は1953年に漫画雑誌『少女クラブ』で掲載されたのち、『なかよし』『少女フレンド』でも掲載。その後、67〜68年にテレビアニメが放送。99年に手塚治虫ワールド（2011年閉館）でオリジナル短編アニメが上映され、『リボンの騎士』を原案としたアニメは、99年に手塚治虫ワールドで上映されたオリジナル短編アニメ以来27年ぶりとなる。
アニメーション制作は、五十嵐祐貴監督率いるOUTLINE。主人公・サファイアの声はラランド・サーヤが演じる。
■追加キャストコメント全文
▼ロック役：細谷佳正
ロックの声を務めます、細谷佳正です。ロックは、中性的でオシャレな髪型をしているけれど、内面は昔ながらの大工の親分のようで、圧倒的に不利な立場におかれても、仲間のために堂々と啖呵（たんか）を切ってしまう所があります。昭和と平成を象徴するヒーロー像を形にしたようなキャラクターで、収録していて懐かしさを感じました。「THE RIBBON HERO」お楽しみに。
▼へケート役：月ノ美兎
へケートさんを演じさせていただきました、月ノ美兎です。「リボンの騎士」という、あまりに偉大で長く愛されてきた作品を原案とする大切な企画に関わらせていただくということで、かなりの重みを感じつつも真摯に向き合いました。へケートさんは、感情豊かで、素直で、とてもたくましい女性です。原案「リボンの騎士」を読んで一際惹（ひ）かれた方に、声を通して向き合う機会をいただけたことが、本当にうれしいです。ぜひ、たくさんの方に楽しんでいただけましたら幸いです。
▼チョロギ役：手塚祐介
チョロギ役を演じました手塚祐介です。不器用でちょっとドジな小心者ですが、素直でお調子者な一面もあるキャラクターです。見どころは、美しいデザインや心に響くセリフ、あたたかい関係の描き方が物語をやさしく彩り、自然と引き込まれるところです。
▼チック役：ルンルン
チック役を務めさせていただきましたルンルンです！大好きなでび先輩と双子の役を演じさせていただき、とっても光栄でした。初めての声優さんで緊張しましたが、ポップな掛け合いで心がほぐれとっても楽しく収録させていただきました！タックと息が合うところや、小さな身体で一生懸命頑張る姿を見ていただけたらうれしいです。ファンタジーなのにどこか自分の夢や思いを重ねてしまうような作品です、ぜひ楽しんでください！
▼タック役：でびでび・でびる
タック役を務めた、恐ろしい悪魔、でびでび・でびるだ。白いきものと双子役。アニメの声優は初めてで、話が来たときは、すごく驚いた。最初はどうなることかと思ったが、にひきで物語に入り込んで、タックはここで何を感じているんだろう？ チックは大丈夫か？ といろんなことを考えて、楽しく収録したぞ。チックとタックの頑張ってるところ、そして、この物語の結末を楽しんでくれ！
手塚治虫さんが描いた名作漫画『リボンの騎士』を原案とする新作アニメ映画『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』（8月8日からNetflixで配信）の第3弾予告が公開され、追加キャラクターが発表された。声を務めるのは、細谷佳正、月ノ美兎、手塚祐介、ルンルン、でびでび・でびるの5人。「にじさんじ」所属VTuberの3人は、長編アニメ声優は今回が初となる。
第3弾予告では、故郷を追われた主人公・サファイアが、新たな土地で出会った仲間たちとの絆を深め、リボンの騎士として厄災・ネルガルに立ち向かう勇敢な姿が描かれる。
ネルガルによる度重なる侵攻の末、抗うことを諦めてしまった人々。それでも諦めないサファイアは「嫌だ…！このまま終わるなんて！」と声をあげ、ベールをまとい変身する。決意を胸に、果敢に戦うサファイア。その姿に呼応するように、仲間たちの心にも前向きな変化が生まれていく。一方、いまだ目的の見えない謎多き存在・ベルベットの不穏なセリフが、物語に緊張感をもたらす。
弱気な言葉を漏らすサファイアの背中を押すのは、サファイアを信じる仲間たちの言葉。キャラクターそれぞれの成長と、爽快なアクションシーンに期待が高まる内容となっている。
追加キャスト5人が声を務めるのは、サファイアが採掘場で共に働くことになる仲間たち。サファイアが所属する班のリーダー・ロック役を細谷が担当。同じ班のメンバーであるヘケート役を月ノ美兎、チョロギ役を手塚、チック役をルンルン、タック役をでびでび・でびるがそれぞれ務める。
にじさんじ所属VTuberの月ノ美兎、ルンルン、でびでび・でびるの3人は、長編アニメ声優に初挑戦。月ノ美兎は「原案『リボンの騎士』を読んで一際惹かれた方に、声を通して向き合う機会をいただけたことが、本当にうれしいです」、ルンルンは「初めての声優さんで緊張しましたが、ポップな掛け合いで心がほぐれとっても楽しく収録させていただきました！」、でびでび・でびるは「最初はどうなることかと思ったが、にひきで物語に入り込んで、楽しく収録したぞ」と、キャラクターへの思いやアフレコの感想を語った。
『リボンの騎士』は、男の子と女の子ふたつの心を持ったサファイア姫が、リボンの騎士として活躍するファンタジー。原案となる漫画は1953年に漫画雑誌『少女クラブ』で掲載されたのち、『なかよし』『少女フレンド』でも掲載。その後、67〜68年にテレビアニメが放送。99年に手塚治虫ワールド（2011年閉館）でオリジナル短編アニメが上映され、『リボンの騎士』を原案としたアニメは、99年に手塚治虫ワールドで上映されたオリジナル短編アニメ以来27年ぶりとなる。
アニメーション制作は、五十嵐祐貴監督率いるOUTLINE。主人公・サファイアの声はラランド・サーヤが演じる。
■追加キャストコメント全文
▼ロック役：細谷佳正
ロックの声を務めます、細谷佳正です。ロックは、中性的でオシャレな髪型をしているけれど、内面は昔ながらの大工の親分のようで、圧倒的に不利な立場におかれても、仲間のために堂々と啖呵（たんか）を切ってしまう所があります。昭和と平成を象徴するヒーロー像を形にしたようなキャラクターで、収録していて懐かしさを感じました。「THE RIBBON HERO」お楽しみに。
▼へケート役：月ノ美兎
へケートさんを演じさせていただきました、月ノ美兎です。「リボンの騎士」という、あまりに偉大で長く愛されてきた作品を原案とする大切な企画に関わらせていただくということで、かなりの重みを感じつつも真摯に向き合いました。へケートさんは、感情豊かで、素直で、とてもたくましい女性です。原案「リボンの騎士」を読んで一際惹（ひ）かれた方に、声を通して向き合う機会をいただけたことが、本当にうれしいです。ぜひ、たくさんの方に楽しんでいただけましたら幸いです。
▼チョロギ役：手塚祐介
チョロギ役を演じました手塚祐介です。不器用でちょっとドジな小心者ですが、素直でお調子者な一面もあるキャラクターです。見どころは、美しいデザインや心に響くセリフ、あたたかい関係の描き方が物語をやさしく彩り、自然と引き込まれるところです。
▼チック役：ルンルン
チック役を務めさせていただきましたルンルンです！大好きなでび先輩と双子の役を演じさせていただき、とっても光栄でした。初めての声優さんで緊張しましたが、ポップな掛け合いで心がほぐれとっても楽しく収録させていただきました！タックと息が合うところや、小さな身体で一生懸命頑張る姿を見ていただけたらうれしいです。ファンタジーなのにどこか自分の夢や思いを重ねてしまうような作品です、ぜひ楽しんでください！
▼タック役：でびでび・でびる
タック役を務めた、恐ろしい悪魔、でびでび・でびるだ。白いきものと双子役。アニメの声優は初めてで、話が来たときは、すごく驚いた。最初はどうなることかと思ったが、にひきで物語に入り込んで、タックはここで何を感じているんだろう？ チックは大丈夫か？ といろんなことを考えて、楽しく収録したぞ。チックとタックの頑張ってるところ、そして、この物語の結末を楽しんでくれ！
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