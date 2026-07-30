あいのり・桃、注文住宅“30万円の後悔”赤裸々告白
人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が27日、オフィシャルブログを更新。約２年かけて建てた注文住宅で「30万円をかけて後悔したポイントや導入を見送った設備への本音」について赤裸々につづった。
この日、「注文住宅、プチ後悔。この季節はだめだね。」と題してブログを更新すると、夫・しょうさんとPrime Videoのドラマ「犯罪者」を鑑賞した後、自宅のサウナを満喫したことを報告。「あつい、あつすぎる。家でこのクオリティ本当すごい」と満足げにつづる一方、「しかし、この季節…水風呂が…！ぬるめ」と夏場ならではの悩みを告白。
水風呂を好みの温度に保てる「チラー」の導入を検討していたものの、「30万40万するってことで諦めた」という。「30万円分なら、もっと他に諦めるポイント全然あったかも。笑」 「注文住宅あるあるです。笑」と振り返った。
続けて更新した「【注文住宅】ここに30万？！っていう箇所。」では、「30万相当のもので、やめておいたら良かったNo.１に輝くのは…私の部屋のカーペット！！爆」と告白。「私以外だれも入らない部屋＋埃が目立って目立って最悪。ダニが沸きそうでこわい。（ダニが沸きそうで怖いから逆に洋服を床に置かなくなったという良い点もある。笑）」と理由を明かしながらも、「でも雰囲気は出るし、良いんだけどね…！！」と複雑な心境をつづった。
さらに、ランドリールームのカウンターも約30万円だったと紹介し、「まぁ、これは、必要か…！！！！ チラーよりは必要だね。笑」とコメント。また、「我が家の１番無駄遣いしちゃった ポイントは…１階のトイレの、壁をMORTEXにしたこと…笑」と明かし、「めちゃくちゃ風合い出るし気に入ってるけど、誰の生活の特にもならない、自己満的なお金の使い方ではあった。笑」と本音をユーモアたっぷりに吐露。
最後は「ほんと、注文住宅って感覚バグるよね。笑」とブログを締めくくった。
桃は、2009年２月７日からアメブロを開設。2018年には「BLOG of the year2018」優秀賞を受賞。アパレルブランドやコスメ商品をプロデュースするなど幅広く活躍。2019年にマッチングアプリで知り合った６歳年下のしょうくんと交際をスタートさせ、2020年に再婚。2021年５月５日に第１子長男、2022年５月５日に第２子次男が誕生。現在は２児の母として育児に励む傍ら、５月に完成した新居での暮らしもブログで発信している。
この日、「注文住宅、プチ後悔。この季節はだめだね。」と題してブログを更新すると、夫・しょうさんとPrime Videoのドラマ「犯罪者」を鑑賞した後、自宅のサウナを満喫したことを報告。「あつい、あつすぎる。家でこのクオリティ本当すごい」と満足げにつづる一方、「しかし、この季節…水風呂が…！ぬるめ」と夏場ならではの悩みを告白。
続けて更新した「【注文住宅】ここに30万？！っていう箇所。」では、「30万相当のもので、やめておいたら良かったNo.１に輝くのは…私の部屋のカーペット！！爆」と告白。「私以外だれも入らない部屋＋埃が目立って目立って最悪。ダニが沸きそうでこわい。（ダニが沸きそうで怖いから逆に洋服を床に置かなくなったという良い点もある。笑）」と理由を明かしながらも、「でも雰囲気は出るし、良いんだけどね…！！」と複雑な心境をつづった。
さらに、ランドリールームのカウンターも約30万円だったと紹介し、「まぁ、これは、必要か…！！！！ チラーよりは必要だね。笑」とコメント。また、「我が家の１番無駄遣いしちゃった ポイントは…１階のトイレの、壁をMORTEXにしたこと…笑」と明かし、「めちゃくちゃ風合い出るし気に入ってるけど、誰の生活の特にもならない、自己満的なお金の使い方ではあった。笑」と本音をユーモアたっぷりに吐露。
最後は「ほんと、注文住宅って感覚バグるよね。笑」とブログを締めくくった。
桃は、2009年２月７日からアメブロを開設。2018年には「BLOG of the year2018」優秀賞を受賞。アパレルブランドやコスメ商品をプロデュースするなど幅広く活躍。2019年にマッチングアプリで知り合った６歳年下のしょうくんと交際をスタートさせ、2020年に再婚。2021年５月５日に第１子長男、2022年５月５日に第２子次男が誕生。現在は２児の母として育児に励む傍ら、５月に完成した新居での暮らしもブログで発信している。