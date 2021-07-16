『桃(あいのり)』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
30万円かけた自室カーペットが「やめておけばよかったNo.1」だという
Entame Plex
渋谷の寿司店「一喜」を訪れ夫婦で食事を満喫したと報告している
オリコンニュース
キウイを食べていたら、長男の口の中が血だらけになり驚愕したという
アメーバニュース
受けた施術内容を明かしつつ、「びっくりするよ？」と画像を公開
桃は「1500万するグランドピアノを置いてもまだ広いリビング…」などと記述
ABEMA TIMES
27日のブログで、「骨粗しょう症一歩手前！！！！」だと明かした
東スポWEB
同番組の裏側を明かすなかで「部屋に盗聴器入れられて…」と暴露
スポニチアネックス
だがチャイルドシートの誤装着への指摘が相次いだとして、28日までに訂正
J-CASTニュース
17日にブログで、産後約2週間で体重が「9キロ落ちた」とお腹の写真を公開
乳歯が抜けたあとに生えた歯が大きく、口のキャパに収まらなくなったと説明
スポーツ報知
昨年に産まれた長男の目が「私の整形前の目と一緒」だとつづった
デイリースポーツ
フォロワーからは「マスクでチュー、あんま良くないと聞きますよ」との声
「妊娠中そんなことありましたかっ？！」と読者に妊娠中の身体の変化を質問
「実はいま…妊娠5ヶ月になりました！！！！」と報告
モデルプレス
授乳中だが、新型コロナワクチンの1回目を接種したことをSNSで報告した